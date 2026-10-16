Oktober is Cyber Security Month, een goed moment om je wachtwoorden eens onder de loep te nemen. Want hoe veilig zijn ze eigenlijk? In deze interactieve quiz beantwoord je vijf vragen over wachtwoorden. Weet je ze allemaal, dan gaat de kluis open.

Passkeys en inloggen met je vingerafdruk zijn in opkomst, maar wachtwoorden zijn nog altijd de standaard om in te loggen, van je e-mail tot je bank. Toch gaan veel mensen er slordig mee om. Uit onderzoek van Bitdefender blijkt dat 37 procent van de mensen zijn wachtwoorden opschrijft en dat 17 procent hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt. Lekt zo'n wachtwoord uit, dan kan een hacker in één keer bij meerdere accounts.



Hoe goed ken jij de regels voor een sterk wachtwoord? In deze quiz beantwoord je vijf vragen. Bij elk goed antwoord gaat er een lampje op de kluis branden, en na vijf goede antwoorden zwaait de deur open. Na elke vraag lees je waarom het antwoord klopt.

Bij het maken van deze quiz kregen we hulp van de experts van Bitdefender. Dit cybersecuritybedrijf maakt beveiligingssoftware voor thuisgebruikers en bedrijven, voor Windows, Mac, iOS en Android.

⛔ Moet je de quiz nog spelen? Lees dan pas verder als je klaar bent, want hieronder staan de antwoorden.

Hoe maak je een sterk wachtwoord?

Een sterk wachtwoord is minstens 16 tekens lang en bevat een mix van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen. Dat raadt Bitdefender aan. Een handige manier om daar te komen, is een wachtzin van een paar willekeurige woorden. Die is lang, maar toch te onthouden. Laat persoonlijke gegevens weg, zoals je naam, je verjaardag of de naam van je huisdier of je school. Ook een gewoon woord met een paar vervangen letters, zoals P@ssw0rd, blijft zwak. En geef elk account een eigen wachtwoord.

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Wat zijn de meest gelekte wachtwoorden?

De vijf meest gelekte wachtwoorden in de lekkendatabase van Bitdefender zijn 123456, qwerty, 111111, password en 12345678. Die database telt tot 28 miljard gelekte wachtwoorden. Gebruik je een van deze vijf, of iets wat erop lijkt? Verander het dan meteen.

Waarom is het gevaarlijk om wachtwoorden te hergebruiken?

Wachtwoorden lekken op allerlei manieren uit, bijvoorbeeld via datalekken, phishing of schadelijke software die gegevens steelt. Gebruik je hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts, dan zet één lek ze allemaal open. Hackers proberen dan vaak als eerste je e-mail over te nemen. Wie je mail heeft, kan daarmee de toegang tot je andere accounts resetten. Ook opschrijven is geen goed idee: een notitieboekje kan zoekraken of in verkeerde handen vallen. Krijg je een melding van een datalek of zie je verdachte activiteit in een account, verander je wachtwoord dan meteen, ook als je account nog niet gehackt lijkt. En zet tweestapsverificatie (2FA) aan, zodat een wachtwoord alleen niet genoeg is om binnen te komen.