Om een boodschap in WhatsApp te vertalen, heb je geen aparte vertaal-app meer nodig. WhatsApp heeft nu een ingebouwde vertaalfunctie, rechtstreeks in de chat. Op iOS ondersteunt het platform momenteel zelfs 19 talen en varianten.

Dit gaan we doen We laten je zien hoe je de nieuwe ingebouwde vertaalfunctie van WhatsApp gebruikt. Je leert hoe je een bericht selecteert en vertaalt, hoe je de bron- en doeltaal instelt en hoe je taalpakketten downloadt om ook zonder internetverbinding te kunnen vertalen.

Selecteren en vertalen

Zorg dat je de nieuwste versie van WhatsApp hebt geïnstalleerd. Ga vervolgens naar het bericht dat je wilt vertalen. Tik op de tekst om deze te selecteren of kies Selecteer alles als je het volledige bericht wilt vertalen. Houd daarna het geselecteerde bericht ingedrukt. De tekst wordt geïsoleerd en er verschijnen verschillende opties. Kies op de iPhone de optie Vertaal (het kan zijn dat je daarvoor eerst op Meer moet klikken). Op een Android-toestel tik je eerst op Meer en daarna op Vertalen. Android-gebruikers kunnen bovendien automatische vertaling inschakelen voor een volledige conversatie. Nieuwe inkomende berichten in dat gesprek worden dan automatisch vertaald in de gekozen taal. De vertalingen gebeuren lokaal op het toestel van de gebruiker. WhatsApp benadrukt dat het bedrijf geen toegang heeft tot de inhoud van de vertaalde berichten.

Selecteer de vertaalopdracht.

Vervang door vertaling

Bij ons werd de brontaal (Nederlands) niet automatisch gedetecteerd. In dat geval moet je eerst handmatig aangeven vanuit welke taal er vertaald moet worden. Als je meer geluk hebt dan wij, herkent WhatsApp zelf de brontaal. Daarna kies je de doeltaal waarin de tekst moet worden vertaald. Vervolgens kun je kiezen tussen Vervang door vertaling waarmee de originele tekst wordt vervangen door de vertaalde versie of Kopieer vertaling waarmee de vertaalde tekst naar het klembord wordt gekopieerd.

WhatsApp ondersteunt momenteel zes talen voor vertalen op Android: Engels, Spaans, Hindi, Portugees, Russisch en Arabisch. Op iOS ondersteunt WhatsApp 19 talen.

Je kunt ervoor kiezen om de oorspronkelijke tekst door de vertaling te vervangen.

Taalpakketten downloaden

WhatsApp kan je vragen om eerst taalpakketten te downloaden. Zo'n pakket maakt het mogelijk om te vertalen zonder wifi of mobiele verbinding. Je telefoon verwerkt dit vertaalproces dan autonoom. Om deze pakketten te beheren, navigeer je in de iPhone naar de Instellingen en tik je op de zoekbalk. Daarna typ je Vertaal. In dit scherm staat de voorkeurstaal waarschijnlijk op Nederlands; bij Gedownloade talen kun je ook andere talen downloaden. Houd er rekening mee dat de downloadsnelheid afhankelijk is van de internetverbinding. Om ervoor te zorgen dat al je gedownloade pakketten offline werken, moet je in dit scherm de Apparaatmodus inschakelen. De vertalingen in de apparaatmodus zijn minder nauwkeurig dan online vertalingen.