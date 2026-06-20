Een goede barbecue is natuurlijk belangrijk, maar uiteindelijk zit het 'm ook in de spullen die je erbij gebruikt. Met een vleesthermometer weet je precies wanneer je vlees goed is, met rookhout geef je extra smaak aan je gerecht en een brikettenstarter zorgt ervoor dat je kolen snel en goed heet worden. Dit zijn acht BBQ-accessoires die eigenlijk niet mogen ontbreken.

1: Vleesthermometer

Een vleesthermometer is misschien wel een van de handigste barbecue-accessoires, maar wordt nog vaak vergeten. Door de kerntemperatuur te meten ((de temperatuur binnenin het vlees), weet je precies wanneer vlees of gevogelte klaar is. Je hoeft niet te snijden, te voelen of te gokken. Je wéét het gewoon.



Bij kip is een kerntemperatuur van ongeveer 75 graden een goede richtlijn. Bij rundvlees hangt de gewenste temperatuur meer af van je eigen voorkeur. Bij een medium gebakken ribeye ligt het vaak rond de 55 tot 58 graden. Ga je voor echt doorbakken, dan moet je 70 graden aanhouden. Goed om te weten: hamburgers moeten wel altijd helemaal doorbakken zijn, omdat die gemaakt zijn van gemalen vlees. Bij hele stukken vlees zitten bacteriën alleen aan de buitenkant: zelfs bij een stuk vlees dat (medium) rare is kun je ervan uitgaan dat de buitenkant goed warm geworden is. Bij gemalen vlees worden de oppervlaktebacteriën door al het gehakt verspreid. Daarom moet niet alleen de buitenkant van hamburgers, maar ook de binnenkant echt goed gaar zijn.



Een eenvoudige digitale vleesthermometer met sonde (de metalen meetpen die je in het vlees steekt) koop je al voor ongeveer tien euro. Bereid je regelmatig grotere stukken vlees op een kamado of kogelbarbecue, dan kan een draadloze thermometer met app handig zijn. Daarmee houd je de temperatuur in de gaten zonder dat je steeds het deksel hoeft te openen.

Foto: Dmitry Naumov

2: Aanmaakwokkels

Aanmaakwokkels zijn klein en goedkoop, maar maken het aansteken van de barbecue een stuk eenvoudiger. Eén of twee wokkels onder de houtskool of briketten zijn meestal voldoende om het vuur op gang te brengen. Aanmaakvloeistof is daardoor niet nodig en je voorkomt bovendien dat je eten een ongewenste geur of smaak aan krijgt.



De meeste aanmaakwokkels bestaan uit houtwol of houtkrullen met was of paraffine. Gebruik je ze in combinatie met een brikettenstarter, dan gaat het nog sneller Je legt de wokkels onderin de starter, steekt ze aan en na ongeveer een kwartier zijn de bovenste kolen vaak al gloeiend.

Foto: matho - stock.adobe.com

3: Brikettenstarter

Een brikettenstarter, ook wel BBQ-starter of aanmaakschoorsteen genoemd (hoewel we in onze omgeving geen enkele barbecueër dat laatste woord ooit hebben horen zeggen), is een metalen cilinder waarin je houtskool of briketten aansteekt. Door de vorm ontstaat een sterke luchtstroom waardoor de warmte omhoog trekt. Daardoor worden de kolen sneller heet en gloeien ze beter door dan wanneer je ze direct in de barbecue aansteekt.



Het gebruik is eenvoudig: vul de starter met houtskool of briketten, plaats er een of twee brandende wokkels onder en wacht tot de bovenste laag begint te gloeien. Vervolgens schud je de hete kolen voorzichtig in de barbecue. Vooral in combinatie met aanmaakwokkels zorg je zo snel voor gloeiende kolen en kan het grillen beginnen.

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4: Klemrooster of grillmat

Een klemrooster is handig voor ingrediënten die makkelijk uit elkaar vallen of lastig om te draaien zijn. Denk aan een stuk vis, een hele forel of groenten die je in één keer wilt omdraaien. Je klemt het eten tussen twee roosters en draait alles in één beweging om.



Een grillmat is vooral handig voor kleinere ingrediënten zoals garnalen of gesneden groenten. Je legt de mat op het barbecue-rooster, waardoor kleine stukjes niet door het rooster vallen of eraan blijven plakken. Gebruik de mat wel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en leg hem niet direct boven open vuur of op plekken waar de temperatuur te hoog kan worden. Veel grillmatten zijn geschikt tot ongeveer 260 graden.

Foto: Shaiith

5: Rookhout

Met rookhout voeg je extra smaak toe aan gerechten. De houtsoort bepaalt daarbij voor een groot deel het karakter van de rooksmaak. Appelhout is mild en licht zoet en past goed bij kip en vis. Hickory geeft een krachtige rooksmaak en wordt veel gebruikt bij spareribs en pulled pork. Kersenhout zit daar tussenin met een subtiele zoete smaak die goed samengaat met rundvlees.



Rookhout is verkrijgbaar als chips, chunks en pellets. Chips gebruik je vooral als iets maar kort op de barbecue ligt, terwijl chunks langer blijven smeulen en daarom vooral geschikt zijn voor gebruik met kamado's en andere houtskoolbarbecues. Gebruik rookhout bij voorkeur bij indirect grillen. Hierbij schuif je de kolen naar één kant (of naar de zijkanten), en leg je wat je van rooksmaak wilt voorzien op het koelere deel van het rooster. Met het deksel dicht gaart het rustiger door en krijgt de rook meer tijd om in te trekken, doordat de warmte door de barbecue circuleert.

Foto: Arina Habich | Arina Photography

6: BBQ-tang en grillhandschoenen

Veel mensen gebruiken bij de barbecue dezelfde tang als in de keuken. Voor een koekenpan werkt dat prima, maar boven gloeiende kolen of hete branders is zo'n tang vaak te kort. Je wilt vlees, groenten of vis kunnen draaien zonder het risico dat je daarbij je vingers verbrandt. Een stevige BBQ-tang van roestvrij staal, liefst rond de veertig centimeter lang, werkt dan een stuk prettiger.



Grillhandschoenen gebruik je voor alles wat te heet is voor een tang. Denk aan het verplaatsen van een rooster, gietijzeren pan of hitteschild Kies wel voor handschoenen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, zodat je ze veilig kunt gebruiken.

Foto: Halfpoint - stock.adobe.com

7: Barbecuehoes

Een barbecuehoes is misschien niet het spannendste accessoire, maar hij helpt wel om je barbecue langer netjes te houden. Regen, stof en zonlicht kunnen op termijn metalen onderdelen, lak en roosters aantasten.



Kies bij voorkeur een hoes die goed past en kan ventileren. Heeft een hoes geen ventilatie, dan kan vocht niet ontsnappen. Laat de barbecue bovendien altijd helemaal afkoelen voordat je de hoes eroverheen trekt.

Foto: Arina Habich | Arina Photography

8: Barbecueborstel

Een schoon rooster zorgt ervoor dat ingrediënten minder snel vastplakken en dat je mooiere grillstrepen krijgt. Maak het rooster daarom bij voorkeur schoon na het barbecueën, wanneer het nog warm is. Dan laten aangekoekte resten makkelijker los en kun je een volgende keer meteen weer beginnen met barbecueën.



Kies een stevige borstel of schraper met een lang handvat. Wees voorzichtig met borstels met metalen haren. In de Verenigde Staten werden begin 2026 miljoenen grillborstels teruggeroepen omdat metalen draadjes konden loslaten en in het eten terecht konden komen. Niet al te best voor de gezondheid.



Gebruik je toch een borstel met metalen haren, controleer dan voor ieder gebruik of de haren nog goed vastzitten en neem het rooster na het schoonmaken af met een vochtige doek of keukenpapier. Wil je het risico helemaal vermijden, kies dan voor een borstel zonder metalen haren, een houten schraper of een prop aluminiumfolie.

Foto: Jan - stock.adobe.com

Stel je barbecue-uitrusting stap voor stap samen

Je hoeft niet meteen alles in huis te halen. Begin met accessoires die direct invloed hebben op het barbecueën. Een vleesthermometer helpt je om vlees goed te garen. Met een brikettenstarter en aanmaakwokkels is je barbecue sneller op temperatuur.



Daarna kun je kijken welke accessoires nog meer handig voor je zijn. Rookhout geeft extra smaak, een klemrooster is handig wanneer je vaak vis, groenten en garnalen bereidt, en met een goede tang werk je prettiger boven de barbecue. Een hoes en een borstel zijn misschien wat minder aansprekend, maar helpen wel om je barbecue schoon en in goede staat te houden.