Uitgever Take-Two Interactive heeft laten weten dat de reserveringen voor het aanstaande spel Grand Theft Auto 6 veruit de verwachtingen van het bedrijf overstijgen.

Het bedrijf maakte gisteren zijn kwartaalcijfers bekend, en in een interview met Variety liet ceo Strauss Zelnick het bovenstaande weten. Hij benadrukt dat de voorverkoop van het spel "onze verwachtingen veruit overstijgen".

"Dat is iets goed. Tegelijkertijd claimen we nooit succes tot het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden", zo vervolgt hij. "We zijn nog maar dagen verwijderd van het zien van resultaten voor ons harde werk." Zelnick liet daarbij niet weten wat de verwachtingen van het bedrijf precies waren voor de voorverkoop van de game.

Hoewel officiële cijfers nog ontbreken, werd onlangs geschat dat de game al meer dan 750 miljoen dollar heeft opgeleverd puur dankzij de reserveringen die zijn gemaakt. Wanneer de game op 19 november uitkomt, is de 1 miljard dollar mogelijk al behaald.

Grand Theft Auto 6 kan al geruime tijd gereserveerd worden, en mensen die dat hebben gedaan kunnen het spel vanaf vandaag alvast downloaden en installeren, zodat ze op 19 november meteen aan de slag kunnen. Lees er hier meer informatie over.

Minder lang wachten op GTA 7?

Eerder gaf GTA-ontwikkelaar Rockstar Games al aan dat de volgende game van het bedrijf mogelijk niet zo lang op zich laat wachten als de tijd die tussen GTA 5 (dat in 2013 uitkwam) en GTA 6 zat. IGN vroeg gisteren aan Zelnick of hij daar ook wat over kon zeggen, en hoewel hij niets bevestigde leek hij daar wel mee in te stemmen.

"We denken dat de snelheid van de content die we voor onze iconische franchises - waaronder GTA - gaan zien het komende decennium dramatisch anders zal zijn. We willen de hoogste kwaliteit aan entertainment leveren en onze spelers op nieuwe manieren bereiken en ze na de release bezig houden."

Mogelijk hint Zelnick hier naar uitbreidingen op Grand Theft Auto 6. Veel fans speculeren dat de game na release nieuwe singleplayercontent kan ontvangen die de spelwereld uitbreidt. Dit is echter niet officieel bevestigd.

Grand Theft Auto-festival

Rockstar en Take-Two kondigden gisteren ook een speciaal festival rondom GTA 6 aan. Grand Theft Auto 6: The Festival wordt op 21 november in Mana Wynmood te Miami gehouden, en bevat een line-up met artiesten die ook in de game te horen zijn.

Het festival zal twee podia hebben, en optredens van onder andere Travis Scott, Cardi B, Justice en Kodak Black. Vanaf morgen wordt er een loterij gehouden om tickets te winnen. Vervoer naar Miami moet logischerwijs geheel zelf geregeld worden.

Grand Theft Auto 6 komt er aan

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

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Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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