Er zijn afgelopen weekend nieuwe beelden uitgebracht van de aankomende game Tomb Raider: Legacy of Atlantis, waarin Lara Croft in allerlei avontuurlijke situaties te zien is.

De beelden werden uitgebracht tijdens TR30 Derby, een viering van het dertigste jubileumjaar van Tomb Raider. Aangezien Legacy of Atlantis een remake is van het oorspronkelijke spel, mocht een nieuwe trailer van deze eerder aangekondigde game natuurlijk niet ontbreken.

De video toont diverse cinematische shots en gameplaysegmenten, waarin hoofdpersonage Lara Croft door allerlei oude tempels rent en springt en vijanden aanvalt. Sprongen in het diepe, vuurgevechten en ontmoetingen met wilde dieren maken ook onderdeel uit van de beelden.

Over Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Zoals gezegd is Tomb Raider: Legacy of Atlantis een remake van het eerste Tomb Raider-spel. De game wordt ontwikkeld door Flying Wild Hog en Crystal Dynamics en uitgegeven door Amazon Game Studios. In het spel zoekt Lara Croft een krachtig artefact op die uit Atlantis schijnt te komen.

De game bevat een derdepersoonsaanzicht en laat spelers diverse omgevingspuzzels oplossen en gevechten met vijanden houden. Spelers doen verschillende exotische locaties aan. De game werd eerder al uitgesteld en staat nog altijd gepland voor een release op 12 februari 2027 voor pc, PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Nintendo Switch 2.

Ook een nieuw deel in ontwikkeling

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een compleet nieuw deel in de Tomb Raider-reeks, genaamd Tomb Raider: Catalyst. Die lijkt door het uitstel van Legacy of Atlantis naar 2027 pas in 2028 uit te komen.

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Tomb Raider: Catalyst wordt een compleet nieuwe Tomb Raider-game die zowel de gebeurtenissen uit de oude Tomb Raider-games en de recente 'nieuwe' trilogie in ere houdt. Alles wat voorheen is gebeurd is dus wel 'canon', maar omdat het zich daarna afspeelt kan er mogelijk met een schone lij worden begonnen.