Sony heeft de ECM-W5 aangekondigd, een draadloze microfoonset voor videomakers. De set bestaat uit twee zenders en een ontvanger, en kan audio rechtstreeks naar een geschikte Sony-camera sturen. Daardoor komen beeld en geluid in één bestand terecht en hoef je achteraf niets meer te synchroniseren.

De ontvanger gaat in de Multi Interface Shoe van een geschikte Sony-camera. Via die aansluiting gaat het geluid digitaal naar de camera, waar het samen met het beeld wordt opgeslagen. Een losse recorder of een apart audiobestand is dus niet nodig. De camera voorziet de ontvanger via dezelfde aansluiting ook van stroom, en de ontvanger gaat aan en uit samen met de camera. Wie liever op een smartphone of pc opneemt, kan de meegeleverde usb-c-adapter gebruiken. Dat werkt wel alleen met apparaten die USB Audio Class 2.0 ondersteunen. Je kunt een zender ook rechtstreeks via Bluetooth koppelen, zodat je helemaal zonder ontvanger opneemt.

Opnemen in 32-bits float heeft als voordeel dat zowel zachte als harde geluiden goed worden vastgelegd, zonder dat je steeds de versterking hoeft bij te stellen. De kans op vervorming door oversturing is daardoor kleiner. Dit formaat is alleen beschikbaar bij 48 kHz. Daarnaast kunnen de microfoons opnemen in 24 bit bij 96 kHz.

Back-up op de zender

Elke zender heeft 64 GB ingebouwd geheugen, waarop een reservekopie van de opname wordt bewaard. Volgens Sony past daar maximaal 90 uur audio op in 32-bits float bij 48 kHz, of 60 uur in 24 bit bij 96 kHz. Valt de draadloze verbinding even weg, dan heb je de opname dus nog. Op een volle accu gaan de zenders tot 11 uur mee.

Het bereik ligt volgens Sony op maximaal 500 meter, mits de zender en ontvanger elkaar kunnen 'zien'. In de praktijk hangt dat sterk af van obstakels en andere radiosignalen in de omgeving. Sony zegt dat de verbinding volgens eigen metingen ongeveer drie keer stabieler is dan bij de oudere ECM-W3, ook op plekken met veel radiostoring. Door de lage vertraging is de set ook bruikbaar voor livestreams.

Op de zenders zit een 3,5mm-ingang, zodat je er ook een dasspeldmicrofoon of een andere externe microfoon op kunt aansluiten. De behuizing is stof- en vochtbestendig, al geeft Sony daar geen volledige garantie op.

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Meer kanalen en meeluisteren via koptelefoon

Het systeem kan tot vier audiokanalen tegelijk in de camera opnemen. Daarvoor koop je extra zenders los bij. Dat is bijvoorbeeld handig bij interviews of paneldiscussies met meerdere sprekers. Een tijdcodefunctie maakt het makkelijker om geluid en beeld van meerdere camera's in de montage op elkaar af te stemmen.

Met bepaalde draadloze koptelefoons van Sony kun je zonder kabel meeluisteren tijdens het opnemen en de microfoon bedienen. Sommige van die modellen kunnen zelf ook als draadloze microfoon dienen.

"Videomakers werken tegenwoordig in veeleisendere productieomgevingen dan ooit, vaak met kleinere teams en weinig ruimte voor fouten," aldus Julien Salazar, Product Manager CPRO. "De ECM-W5 is gemaakt met die dagelijkse uitdagingen in gedachten: vrij kunnen bewegen, meerdere stemmen beheren, alles synchroon houden en zeker weten dat elke opname bewaard blijft. Het doel is om de audio-workflow te vereenvoudigen, zodat makers zich kunnen richten op wat het belangrijkst is: het verhaal vertellen."

Beschikbaarheid en prijzen