Philips breidt zijn Baristina-lijn uit met een nieuwe variant die naast espresso ook cappuccino's en lattes kan zetten. De Baristina Latte maalt bonen automatisch, zet espresso en schuimt melk op, alles in één apparaat. Lekker makkelijk dus.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 08:17

De machine werkt via een swipebeweging die het maalproces, de dosering en de espressobereiding activeert. Daarna neemt de automatische melkopschuimer het over. Je kiest via een knop uit drie soorten schuim: dikkere schuimlagen voor een cappuccino, fijnere microfoam of gewoon warme melk. Daarmee kun je dus allerlei soorten koffie-met-melk zetten, van flat white tot latte macchiato.

Specificaties & onderhoud

De pomp werkt op 16 bar, wat gebruikelijk is voor espressomachines in dit segment. De keramische molen maalt bonen vers voor elke kop. Het bonenreservoir heeft een capaciteit van 170 gram, het waterreservoir 1,2 liter. Een espresso is volgens Philips binnen een minuut klaar, een cappuccino in net iets onder twee minuten. Je kunt ook havermelk, sojamelk of andere plantaardige melksoorten gebruiken.

Onderhoud is zo gebeurd. Kwestie van de portafilter afspoelen, de melkopschuimer loshalen en de lekbak legen - die laatste kan gewoon in de vaatwasser.

De Philips Baristina Latte is er zowel in het zwart als in het wit.