Ruim vier op de tien huishoudens die in 2026 zonnepanelen kochten, hebben ook een thuisbatterij aangeschaft. Dit blijkt uit cijfers van Zonneplan. Het naderende einde van de salderingsregeling speelt hierbij een grote rol.
Einde salderingsregeling
Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, wat betekent dat teruggeleverde zonnestroom niet meer kan worden weggestreept tegen afgenomen stroom. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om zelf opgewekte stroom direct te gebruiken of op te slaan voor later gebruik.
Hoewel het aantal woningen met zonnepanelen minder snel groeit, blijven ze een verstandige investering. Een set van acht tot tien panelen kost tussen de 4.200 en 4.700 euro en kan jaarlijks 360 tot 500 euro opleveren na het stoppen van de salderingsregeling.
Toekomstige voordelen van eigen verbruik
Na het stoppen van de salderingsregeling wordt het zelf gebruiken van zonnestroom financieel aantrekkelijker dan terugleveren. Een thuisbatterij kan hierbij helpen door stroom op te slaan voor gebruik op momenten dat de stroomprijs hoger is.