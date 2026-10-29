Steeds meer huishoudens die zonnepanelen aanschaffen, kiezen er ook voor om een thuisbatterij te installeren. Dit komt vooral door het naderende einde van de salderingsregeling. Dat meldt Zonneplan op basis van eigen verkoopcijfers.

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Ruim vier op de tien huishoudens die in 2026 zonnepanelen kochten, hebben ook een thuisbatterij aangeschaft. Dit blijkt uit cijfers van Zonneplan. Het naderende einde van de salderingsregeling speelt hierbij een grote rol.

Einde salderingsregeling

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, wat betekent dat teruggeleverde zonnestroom niet meer kan worden weggestreept tegen afgenomen stroom. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om zelf opgewekte stroom direct te gebruiken of op te slaan voor later gebruik.

Hoewel het aantal woningen met zonnepanelen minder snel groeit, blijven ze een verstandige investering. Een set van acht tot tien panelen kost tussen de 4.200 en 4.700 euro en kan jaarlijks 360 tot 500 euro opleveren na het stoppen van de salderingsregeling.

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Toekomstige voordelen van eigen verbruik