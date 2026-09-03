Miele heeft tijdens IFA 2026 in Berlijn een reeks nieuwe apparaten en functies laten zien die huishoudelijke klussen moeten vereenvoudigen. Het bedrijf presenteerde de plannen onder het thema "het einde van huishoudelijk werk in zicht" en wil met kunstmatige intelligentie en slimme sensoren zowel het werk zelf als het aantal keuzes dat gebruikers moeten maken verminderen.

Op de beurs toonde Miele voor het eerst de G8 Diamond, het nieuwe topmodel in de vaatwasserlijn. Het apparaat heeft een ingebouwde camera die met behulp van kunstmatige intelligentie ziet hoe vol de vaatwasser is en wat voor soort serviesgoed erin staat, en past het wasprogramma daarop aan. Ook doseert de vaatwasser zelf de juiste hoeveelheid wasmiddel en is er een nieuw ontwikkeld droogsysteem met hete lucht aan boord. Via de Miele-app kunnen gebruikers zelf instellen wanneer het apparaat aan de slag gaat, bijvoorbeeld pas wanneer de machine voor 80 procent vol zit of pas na tien uur 's avonds.

Kookhulp in de app

Verder krijgt de Miele-app een AI-kookassistent, CulinaryCoach genaamd, die receptkennis combineert met kennis van de eigen apparaten. De assistent beantwoordt vragen over bereidingswijzen en stuurt de bijbehorende instellingen rechtstreeks door naar de oven, zowel bij vertrouwde gerechten als bij nieuwe recepten.

Ook op het gebied van wasapparatuur breidt Miele uit met een nieuwe generatie wasmachines en drogers, onderverdeeld in de klassen Platinum, Gold en Silver. Deze apparaten stemmen het wasprogramma automatisch af op het type wasgoed, doseren zelf het wasmiddel en moeten twijfel over de juiste droogstand wegnemen, terwijl ze rekening houden met de kwetsbaarheid van stoffen.

Toekomstbeeld: wassen in drie stappen

Als vooruitblik toonde Miele de conceptstudie Cary, waarin wassen wordt teruggebracht tot drie stappen: wasgoed erin, op start drukken, klaar. Sensoren en kunstmatige intelligentie moeten in dit toekomstbeeld zelf het type stof en de kleur herkennen en op basis daarvan het programma en de hoeveelheid wasmiddel bepalen.

Reinhard Zinkann, directeur en mede-eigenaar van Miele, zegt: "Onze klanten hoeven geen expert te zijn in programma's of functies. Die kennis moet in het apparaat zitten." Volgens hem ontstaat pas echte verlichting van het huishouden wanneer technologie taken overneemt die mensen liever niet zelf doen.

Markus Miele voegt daaraan toe: "Technologie moet ons in het dagelijks leven niet extra belasten, maar juist tijd en aandacht teruggeven voor andere dingen."