Zelf softijs maken kan op verschillende manieren: met een compact apparaat voor kleine porties, met een machine met compressor of met een model dat ook frozen yoghurt, slushies of milkshakes maakt.

Zelf softijs maken kan op verschillende manieren: met een compact apparaat voor kleine porties, met een machine met compressor of met een model dat ook frozen yoghurt, slushies of milkshakes maakt. Wij hebben vijf softijsmachines voor je gevonden waarmee je op eenvoudige wijze de beste softijs kunt maken.

Met of zonder compressor? Een ijsmachine met compressor koelt zelf tijdens het draaien. Je hoeft de kom dus niet vooraf in de vriezer te zetten en kunt vaak sneller of meerdere porties achter elkaar maken. Zo’n apparaat is meestal groter, zwaarder en duurder. Een ijsmachine zonder compressor werkt met een koelelement of vrieskom die eerst uren in de vriezer moet. Dat vraagt meer voorbereiding en meestal kun je maar één portie maken voordat de kom opnieuw moet koelen. Daar staat tegenover dat deze modellen vaak compacter en goedkoper zijn.

Ninja CREAMi SPIN NC701BU

De Ninja CREAMi SPIN NC701BU is een ijsmachine voor schepijs en softijs. Je gebruikt hierbij twee ijsbekers van 480 ml met deksels en een tapmond. Het apparaat heeft een afneembare kom, een timer en een vermogen van 800 watt. Een lcd-display zit er niet op, waardoor de bediening vooral via de vaste functies van het apparaat loopt. Deze machine is bedoeld voor verschillende ijstexturen, zodat je naast softijs ook andere desserts kunt bereiden. Door de losse bekers kun je vooraf porties klaarzetten en daarna verwerken wanneer je ijs wilt maken. Het apparaat is hoger en breder dan veel eenvoudige ijsmakers, dus je hebt wel wat ruimte op je aanrecht of in een kast nodig. Het gewicht van 9,45 kilo laat ook zien dat dit geen klein tafelmodel is dat je steeds achteloos verplaatst.

Kieskeurig.nl Ninja Ninja CREAMi SPIN Schepijs en Softijsmachine - NC701BU - Grijs Coolblue.nl - TweedeKans Beste prijs € 316,00 Levertijd onbekend Bekijk product SharkNinja.nl € 329,00 Bekijk product MediaMarkt.nl € 349,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Tefal Freezi IG801A

De Tefal Freezi IG801A is een zelfvriezende ijsmachine met compressor. Daardoor hoef je de kom niet vooraf in de vriezer te zetten. Je gebruikt het apparaat voor softijs, frozen yoghurt, slushies en andere bevroren bereidingen. Er zijn vijf programma’s aanwezig en de bereidingstijd staat op 15 minuten. Het apparaat heeft knoppen voor de bediening, een afneembare kom, automatische programma’s en automatische uitschakeling. Ook is er een vulopening voor extra ingrediënten. Het vermogen is 200 watt en het productgewicht is 10,1 kilo. De Freezi heeft een snoerlengte van 1 meter en een kunststof behuizing. Onderdelen zijn vaatwasserbestendig en er zit een automatisch reinigingsprogramma op. Dit model is vooral een apparaat voor wie niet wil werken met een losse vrieskom, maar wel ruimte heeft voor een grotere machine op het aanrecht of in de keukenkast.

Kieskeurig.nl Tefal Tefal Freezi IG801A - Softijsmachine & frozen drinks - 5 programma's bol. Beste prijs € 339,00 Besteld voor: 23:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Buffalo DM067 - 1,5 Liter

De Buffalo DM067 is een zelfvriezende ijsmachine met een inhoud van 1,5 liter. Je gebruikt hem voor softijs, sorbetijs en yoghurtijs. Het apparaat werkt met een draaisysteem, heeft een timer en schakelt automatisch uit. De bereidingstijd en vriesduur staan allebei op 30 minuten. Het vermogen is 150 watt en de behuizing is van rvs. Met een gewicht van 12,2 kilo is dit een stevige machine die je waarschijnlijk een vaste plek geeft wanneer je hem vaak gebruikt. De afmetingen zijn 40,2 centimeter breed, 24,5 centimeter lang en 24,5 centimeter hoog. De handleiding is in het Nederlands en er wordt bijbehorende documentatie meegeleverd. Dit model heeft geen maatverdeling, dus voor recepten werk je met losse meetbekers of een keukenweegschaal. Door de compressor hoef je geen losse kom voor te vriezen voordat je begint met ijs maken.

Kieskeurig.nl Buffalo Buffalo Ijsmachine - 1,5 Liter - Zelfvriezend - Softijs, Sorbetijs, Yoghurtijs - Grijs/Zwart Amazon.nl Beste prijs € 326,25 1-2 dagen Bekijk product HorecaTraders € 394,76 4 werkdagen Bekijk product

GreenPan Frost Soft Serve Ice Cream Maker

De GreenPan Frost Soft Serve Ice Cream Maker is een softijsmachine met een inhoud van 1,8 liter en een vermogen van 300 watt. Je gebruikt het apparaat voor softijs, milkshakes, slushies, frozen yoghurt en sorbet. Er zijn zes standen en zeven texturen beschikbaar. De bereiding duurt tot ongeveer 30 minuten. De machine heeft een doorzichtige kom en een hendel om ijs uit te schenken. Het apparaat heeft geen automatische programma’s maar er zijn presets voor verschillende bereidingen. Het product is 44,5 centimeter hoog, 22,2 centimeter breed en 44,5 centimeter lang. Het gewicht is 11 kilo en het snoer is 1,20 meter lang.

Kieskeurig.nl GreenPan GreenPan Frost Soft Serve Ice Cream Maker - 1.8L - Grey Amazon Marketplace Beste prijs € 264,00 Op voorraad Bekijk product Amazon.nl € 264,00 1-2 dagen Bekijk product Coolblue.nl € 270,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

Klarstein Sweet Sundae ijsmachine met compressor

De Klarstein Sweet Sundae is een ijsmachine met compressor en een inhoud van 1,5 liter. Het apparaat is gemaakt voor vruchtenijs, melkijs en softijs. De bereidingstijd wordt genoemd als 40 minuten. Na de bereiding is er een koelhoudfunctie van 3 uur, zodat het ijs nog een tijd koud blijft in de machine. De machine heeft een afgiftesysteem dat werkt zoals bij klassiek softijs. In de doos zitten de ijsmachine, een reinigingsborstel, een trechter en een meertalige gebruikershandleiding.