Tegenwoordig chatten we massaal op onze smartphone, onder meer via WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger. Zit je achter de computer, dan pak je daardoor waarschijnlijk regelmatig dat kleine schermpje erbij. Dat hoeft niet. Met WhatsApp Desktop en Opera kun je ook gewoon WhatsApp op de pc of laptop gebruiken. Zo houd je je gesprekken bij zonder steeds tussen verschillende schermen te wisselen.

Chatten op de computer heeft bovendien een paar praktische voordelen. Typ je regelmatig lange lappen tekst, dan gaat dat op een fysiek toetsenbord een stuk vlotter. Het virtuele toetsenbord van een smartphone blijft toch wat priegelwerk. Ook deel je vanaf je computer eenvoudig grote bestanden met bekenden. Zo beheer je gesprekken van verschillende chatdiensten gewoon op je computermonitor. Dat werkt een stuk overzichtelijker.

WhatsApp op de computer of meerdere chatdiensten gebruiken?

Bepaal eerst welke chatdienst of chatdiensten je regelmatig gebruikt. Is dat alleen WhatsApp, dan volstaat WhatsApp Desktop, het desktopprogramma van deze populaire aanbieder.



Gebruik je naast WhatsApp ook vaak Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Bluesky en/of X? Dan is Opera een goede keuze. Deze browser heeft een speciale zijbalk waarin je verschillende bekende chatdiensten kunt integreren. Zo browse je op het web terwijl je ondertussen met vrienden, familieleden en collega's chat. In deze workshop behandelen we beide mogelijkheden.

WhatsApp Desktop installeren op Windows en macOS

WhatsApp is al sinds jaar en dag 's werelds populairste chatdienst. Bijna iedereen gebruikt de mobiele app om berichten, foto's, video's en documenten uit te wisselen. Minder bekend is dat je WhatsApp ook op de computer kunt gebruiken.



Je kunt kiezen tussen WhatsApp Web (zie kader) en WhatsApp Desktop. Beide varianten bieden vrijwel dezelfde mogelijkheden als de app op je smartphone.



WhatsApp Desktop is beschikbaar voor Windows en macOS. Ga naar https://www.whatsapp.com/download/desktop en klik op het besturingssysteem waarvoor je het programma wilt downloaden. Voor dit artikel kiezen wij Windows. Dubbelklik vervolgens op WhatsApp Installer.exe om de installatie uit te voeren. Na even wachten verschijnt automatisch het aanmeldscherm.

De desktopversie van WhatsApp is gratis beschikbaar voor Windows en macOS.

WhatsApp Web gebruiken zonder programma te installeren Je kunt ook WhatsApp Web op de pc gebruiken. Dat is bijvoorbeeld handig als je regelmatig op verschillende computers werkt. Houd er wel rekening mee dat je hiervoor een tabblad in de browser moet reserveren. Ga naar https://web.whatsapp.com om rechtstreeks vanuit Chrome, Edge, Firefox, Safari of een andere browser te appen. De aanmeldprocedure en configuratie zijn hetzelfde als bij de desktopversie. Volg daarvoor de stappen in dit artikel.

Wil je liever geen programma installeren, dan is WhatsApp Web een goed alternatief.

WhatsApp Desktop koppelen via een QR-code

Klik in het openingsvenster van WhatsApp Desktop op Aanmelden. Je gaat nu je WhatsApp-account aan de desktopapplicatie koppelen. Op het scherm verschijnt een grote QR-code.



Pak je smartphone erbij en open WhatsApp. Gebruik je een Android-toestel, tik dan rechtsboven op de drie puntjes en kies Gekoppelde apparaten. Op een iPhone tik je rechtsonder op het tandwiel-pictogram en kies je Gekoppelde apparaten.



Via Een apparaat koppelen of Koppel een apparaat geef je WhatsApp zo nodig toestemming om de smartphonecamera te gebruiken. Mogelijk moet je jezelf ook nog verifiëren met een vingerafdruk, gezichtsherkenning of pincode.



Bevestig met OK en richt de smartphonecamera vervolgens op de QR-code van WhatsApp Desktop. Meer hoef je niet te doen. Binnen enkele seconden verschijnen je recente gesprekken op het grote computerscherm. Alle chats, groepen en contactpersonen zijn in het programma beschikbaar.

Pak nog één keer je smartphone erbij om je WhatsApp-account aan WhatsApp Desktop te koppelen.

Nieuwe functies in WhatsApp Desktop

WhatsApp Desktop toont eerst een introductievenster. Daar lees je welke nieuwe functies je eventueel kunt gebruiken. Zo is er een AI-dienst ingebakken en kun je ontvangen pdf'jes openen. Daarnaast publiceer je desgewenst berichten op Facebook en Instagram. Klik op Doorgaan als je het introductievenster hebt gelezen.

WhatsApp voegt regelmatig nieuwe functies toe aan zijn desktopprogramma.

Chatten en bestanden delen in WhatsApp Desktop

Vergeleken met de mobiele app heeft WhatsApp Desktop een iets andere indeling. Aan de linkerkant staan alle openstaande gesprekken. Klik op de naam van een persoon of groep en voer rechts het gesprek. Hier zie je ook gedeelde foto's en video's. Klik je op een kiekje of filmpje, dan opent het in een nieuw venster.

Vanuit ieder gesprek deel je bestanden, emoticons en spraakberichten. Klik daarvoor in het Typ een bericht-vak respectievelijk op het plusteken, het gezichtje of het microfoontje. Met de camera- of telefoonknop voer je daarnaast video- en audiogesprekken.

De namen van groepen en contactpersonen blijven continu in beeld.

Vergrendelde chats openen in WhatsApp Desktop

WhatsApp heeft een functie waarmee je privacygevoelige chats kunt vergrendelen. Met de standaardinstellingen zijn deze gesprekken in de desktopapp niet zichtbaar. Je moet op je iPhone of Android-toestel eerst een geheime code instellen.



Open WhatsApp op de smartphone en veeg in de chatlijst een stukje omlaag. Tik op Vergrendelde chats. Gebruik je Android, tik dan op de drie puntjes en Instellingen voor chatvergrendeling / Geheime code.



Heb je een iPhone? Via Instellingen navigeer je vervolgens naar Geheime code. Typ een woord dat je makkelijk kunt onthouden. Tik op Volgende en vul hetzelfde woord nogmaals in. Bevestig met het groene vinkje. De geheime code is nu ingeschakeld.



Je kunt de vergrendelde chats voortaan ook in WhatsApp Desktop openen. Klik in de linkerzijbalk op de knop met het hangslot. Vul de geheime code in en klik op Doorgaan. Daarna kun je de vergrendelde gesprekken bekijken.

Zonder geheime code blijven alle vergrendelde gesprekken in de desktopapp onbereikbaar.

WhatsApp-meldingen instellen op je pc

Komt er een nieuw bericht binnen, dan wil je daar misschien meteen een melding van krijgen. Dat is handig als je snel op belangrijke appjes wilt reageren. Je bepaalt zelf hoe WhatsApp-meldingen op je pc worden weergegeven. Klik linksonder op je profielafbeelding om de instellingen te openen en kies Meldingen.



Wil je een duidelijke melding op het Bureaublad van Windows ontvangen? Klik dan op Meldingbanner weergeven en kies Altijd of Alleen als app geopend is. Ga met het pijltje terug naar het vorige scherm.



Je kunt daarnaast een zogeheten meldingsbadge in de taakbalk tonen. Het getal geeft aan hoeveel ongelezen appjes je hebt. Open Meldingsbadge weergeven in taakbalk en kies Altijd of Alleen als app geopend is.



Verder bepaal je van welke zaken je notificaties ontvangt. Krijg je bijvoorbeeld voortdurend nutteloze appjes van groepen, dan kun je die meldingen uitschakelen. Klik in dat geval op Groepen en deactiveer het schuifje achter Meldingen weergeven.



Per notificatietype kun je ook het meldingsgeluid aanpassen. Zo hoor je aan het deuntje of er een bericht van een contactpersoon of groep is binnengekomen.

Bepaal in de instellingen hoeveel en welke WhatsApp-meldingen je wilt ontvangen.

Sneltoetsen voor WhatsApp Desktop

Een groot voordeel van WhatsApp Desktop is dat je een fysiek toetsenbord gebruikt. Niet alleen typ je daarmee sneller, je hebt ook allerlei handige WhatsApp-sneltoetsen tot je beschikking.



Druk bijvoorbeeld op Ctrl+N om een nieuw gesprek te starten of maak met Ctrl+Shift+N een nieuwe groep. Wil je een specifieke contactpersoon vinden, start dan met Ctrl+F een zoekactie. Stuurt iemand wel erg veel berichten, dan komt Ctrl+Shift+M goed van pas. Met die toetscombinatie demp je het gesprek tijdelijk.



Ook de standaard sneltoetsen werken in WhatsApp Desktop. Met Ctrl+C en Ctrl+V kun je bijvoorbeeld kopiëren en plakken. Dat is handig als je een tekst vanuit Word naar een chatvenster wilt overzetten. Een fout gemaakt? Met Ctrl+Z maak je de laatste handeling ongedaan.



Een overzicht van alle beschikbare sneltoetsen vind je rechtstreeks in de desktopapp. Klik op je profielafbeelding en kies Snelkoppelingen toetsenbord.

Leer de sneltoetsen van WhatsApp Desktop kennen om sneller in het programma te werken.

WhatsApp Desktop instellen: opstarten en tekstgrootte

Het computerprogramma van WhatsApp heeft nog veel meer bruikbare instellingen. Het zijn er te veel om allemaal te behandelen, dus we kijken alleen naar de interessantste mogelijkheden. Klik linksonder op je profielafbeelding om alle instellingen te openen.



Open eerst Algemeen. Bevalt WhatsApp op de computer goed, dan kun je het programma automatisch tegelijk met Windows laten starten. Zodra je de pc of laptop aanzet, ben je zo meteen bereikbaar voor bekenden. Zet hiervoor het schuifje achter WhatsApp starten bij inloggen aan.

Je kunt het programma ook naar het systeemvak minimaliseren. Het voordeel daarvan is dat je WhatsApp Desktop op ieder moment kunt oproepen.



Kijk ook naar de opties onder Tekstgrootte. Zijn de letters te klein, dan kun je ze bijvoorbeeld vergroten naar 125% of 150%. Klik op het pijltje om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Maak de letters in WhatsApp zo nodig een stuk groter.

Uiterlijk van WhatsApp Desktop aanpassen

Ook Chats is de moeite waard. De gebruikersomgeving heeft standaard een lichte vormgeving, maar je kunt net zo makkelijk voor een donker uiterlijk kiezen. Klik achtereenvolgens op Thema / Donker / OK. Ook de achtergrond kun je een andere kleur geven. Selecteer via Achtergrond de gewenste kleur.

WhatsApp Desktop heeft verschillende opties om het uiterlijk aan te passen.

Meerdere chatdiensten op de pc gebruiken met Opera

Wil je meerdere chatdiensten op de pc naast elkaar gebruiken, dan biedt Opera een handige oplossing. Deze browser onderscheidt zich door een ingebouwde zijbalk waarin verschillende communicatiediensten permanent beschikbaar zijn. Je hoeft daardoor niet telkens losse programma's te openen of meerdere browsertabbladen naast elkaar te gebruiken.



Ga naar https://www.opera.com en klik op Download now om het installatiebestand te downloaden. Dubbelklik op OperaSetup.exe en doorloop de installatiestappen.

In dit artikel gebruiken we de Windows-versie, maar Opera is ook beschikbaar voor macOS en Linux.

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WhatsApp gebruiken in de Opera-zijbalk

Aan de linkerkant van Opera staat een compacte zijbalk. Daarin kun je verschillende chatdiensten activeren. Met één muisklik opent een smal venster waarin je direct kunt chatten, terwijl de website die je bekijkt gewoon zichtbaar blijft.



WhatsApp wordt vanzelfsprekend ondersteund. Klik op het groene pictogram om een deelvenster met deze chatdienst te openen.



Aanmelden werkt hetzelfde als bij WhatsApp Web of WhatsApp Desktop. Richt de smartphonecamera op de QR-code op het computerscherm. Daarna kun je WhatsApp in Opera gebruiken en vanuit de browser met je contacten chatten.

Scan met de smartphonecamera de QR-code om je WhatsApp-account in Opera te gebruiken.

Facebook Messenger gebruiken in Opera

Opera ondersteunt naast WhatsApp nog verschillende bekende chatdiensten en sociale netwerken. Klik in de zijbalk bijvoorbeeld op het blauwe pictogram om Facebook Messenger te openen.



Vul de inloggegevens van je profiel in en bevestig met Aanmelden. Mogelijk moet je de aanmelding eenmalig verifiëren op een ander apparaat, zoals een smartphone of tablet.



Na het inloggen verschijnen alle openstaande gesprekken van je online vrienden. Je kunt vervolgens chatten zoals je gewend bent. Behalve tekstberichten verstuur je ook bijlagen, spraakberichten en stickers.

Houd tijdens het browsen Facebook Messenger bij de hand.

Meer chatdiensten toevoegen aan de Opera-zijbalk

Je kunt nog meer chatdiensten en sociale netwerken aan de Opera-zijbalk toevoegen, waaronder Telegram, Instagram, X en Bluesky. Klik daarvoor op het bijbehorende pictogram en vul de aanmeldgegevens in. Voor Telegram moet je overigens een QR-code scannen.



Staat het pictogram van een bepaalde dienst niet in de zijbalk? Klik linksonder op de drie puntjes en vink onder Messengers en Social media de gewenste diensten aan.

Bepaal zelf welke chatdiensten en sociale netwerken in de Opera-zijbalk staan.

Tegelijk chatten en internetten in Opera

Met Opera kun je binnen hetzelfde venster chatten en internetten. Klik je op het pictogram van bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook Messenger, dan verschijnt direct het bijbehorende zijpaneel.



Het paneel verdwijnt zodra je ergens anders in de browser klikt. Wil je het zijpaneel permanent in beeld houden, klik dan rechtsboven op de kleine punaise om het deelvenster vast te pinnen.



Je kunt ook de breedte van het zijpaneel aanpassen. Beweeg de muisaanwijzer naar de scheidslijn tussen de twee vensters, houd de muisknop ingedrukt en beweeg de muis tot het paneel de gewenste breedte heeft.

In het kort WhatsApp Desktop en WhatsApp Web laten je WhatsApp op een pc of laptop gebruiken via een QR-code. De desktopapp werkt op Windows en macOS en biedt toegang tot chats, groepen, contactpersonen, bestanden, spraakberichten en audio- of videogesprekken. In WhatsApp Desktop kun je meldingen, sneltoetsen, automatisch opstarten, tekstgrootte tot 150% en een donker thema instellen. Opera voegt WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, X en Bluesky toe aan een zijbalk, zodat je binnen één browservenster kunt chatten en internetten.