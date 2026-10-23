Na de uitermate teleurstellende campagne van Call of Duty: Modern Warfare 3 uit 2023 had de Modern Warfare-reeks op verhalend gebied behoorlijk wat goed te maken. De korte spelduur, matig uitgewerkte missies en het gebrek aan een overtuigend verhaal zorgden ervoor dat die campagne bij veel spelers niet in de smaak viel. Met Modern Warfare 4 krijgt de reeks een nieuwe kans om te laten zien wat een goede Call of Duty-game te bieden heeft.

Inmiddels hebben we de nodige uren in Modern Warfare 4 zitten. In dit eerste artikel richten we ons op de singleplayercampagne en DMZ-modus. De multiplayer komt in een tweede artikel uitgebreid aan bod, samen met ons definitieve eindoordeel en het bijbehorende cijfer.

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de singleplayercampagne van Call of Duty: Modern Warfare 4 is een enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Dat komt deels doordat Modern Warfare 3 de lat bijzonder laag legde, maar het zou Modern Warfare 4 tekortdoen om de verbetering alleen daaraan toe te schrijven. In plaats van opnieuw volledig te leunen op vertrouwde gezichten (wat in de vorige delen allemaal het geval is), maakt de ontwikkelaar ruimte voor een nieuw verhaal, andere perspectieven en personages. Dit geeft Modern Warfare 4 een frisse adem.

Het verhaal speelt zich ditmaal grotendeels af in Korea, waar Zuid-Korea wordt binnengevallen door de vijandige noorderburen. Je kruipt onder meer in de huid van Park, een Zuid-Koreaanse militair die samen met zijn Sierra 1-3-squad zijn thuisland probeert te verdedigen. Tegelijkertijd wordt het verhaal van bekende personages uit de Modern Warfare-reeks voortgezet. Captain Price is na de gebeurtenissen uit Modern Warfare 3 voortvluchtig en wordt zelf opgejaagd. Ondertussen spelen ook bekende gezichten als Ghost en Gaz een rol in zijn verhaal. Zijn verhaallijn raakt uiteindelijk verweven met de oorlog in Zuid-Korea. Door af te wisselen tussen Park en de vertrouwde personages uit eerdere delen, laat de campagne het conflict vanuit verschillende perspectieven zien.

De harde kanten van de oorlog

Wat Modern Warfare 4 daarbij bijzonder goed doet, is je confronteren met de harde werkelijkheid van oorlog. De game vermijdt situaties niet waarin je als speler dingen moet doen waar je moreel gezien helemaal niet achter staat. Zo wordt het koelbloedig executeren van een vijand niet weggestopt in een filmpje, maar moet je zelf van dichtbij de trekker overhalen. Dat voelt behoorlijk ongemakkelijk, en dat is precies waarom het zo goed werkt. Al vroeg in de campagne word je met zulke situaties geconfronteerd, waardoor de toon meteen is gezet. Je krijgt niet alleen de ellende van de Zuid-Koreaanse soldaten te zien, maar merkt ook dat de keuzes van andere betrokken partijen lang niet altijd zo zwart-wit zijn.

© Activision

Ook de setpieces van de missies maken indruk. Zo bestorm je stranden alsof het D-Day is en baan je je met een shotgun een weg door de loopgraven, alsof je je middenin de Eerste Wereldoorlog bevindt. Overal om je heen sneuvelen soldaten en kameraden, waardoor de brute kant van oorlog goed naar voren komt. Locaties variëren van het koude gebergte van Korea tot de drukke straten van Parijs. Daartegenover staan de wat ‘rustigere’ missies, waarin je in het donker samen met je teamgenoten van deur naar deur trekt. Juist op die momenten voel je je weer een echte special operator, zoals de reeks dat sinds Modern Warfare uit 2019 zo goed weet neer te zetten.

Ambitie zit in de weg

Modern Warfare 4 probeert zich niet alleen met het verhaal te onderscheiden van zijn voorgangers, maar ook via de gameplay. Je speelt de campagne niet uitsluitend met een geweer in de hand en beide voeten op de grond. Zo scheur je tijdens een missie in een gepantserd voertuig door de straten en ga je op andere momenten met je blote vuisten het gevecht aan. Die afwisseling is welkom, maar helaas werken de gameplaymechanieken niet altijd even goed mee.

© Activision

Tijdens een van de achtervolgingen moet je vanuit een gepantserd voertuig vijandelijke motoren uitschakelen door ze simpelweg van de weg te beuken. Daar is op zichzelf weinig mis mee, maar de animaties zijn zo houterig dat het er behoorlijk klungelig uitziet. Het haalt je zelfs een beetje uit de spanning van de achtervolging. Hetzelfde geldt voor de hand-to-hand combat. Je blokkeert aanvallen met de linkertrigger en slaat terug met de rechtertrigger. Dat is de eerste paar keer best vermakelijk, maar wordt al snel repetitief. Ook hier laten de animaties te wensen over. Ik waardeer het dat Infinity Ward spelers iets anders wil voorschotelen, maar op dit vlak loopt de ambitie duidelijk voor op de gameplaymechanieken.

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Geef mij maar geweren

Waar de gameplay echt op orde is, is de gunplay. En laat dat nou net het belangrijkste onderdeel van Call of Duty zijn. Sterker nog, wat mij betreft is het schieten het beste aan Modern Warfare 4. Ieder wapen heeft zijn eigen gewicht en karakter. SMG's zijn lekker snel en wendbaar, terwijl een sniper overtuigend zwaar aanvoelt. Dat was in eerdere delen niet anders, maar het is prettig dat Infinity Ward die onderlinge verschillen ook ditmaal overtuigend weet neer te zetten.

© Activision

Het knappe is dat Infinity Ward de wapens realistisch laat aanvoelen zonder dat dit ten koste gaat van het speelplezier. Daar is ook daadwerkelijk aan gesleuteld. Onder de naam 'Ballistic Authority' zijn onder meer de terugslag, wapenbewegingen en zichtbaarheid tijdens het schieten aangepakt. Zo komt er nog steeds rook uit je loop, maar verdwijnt die subtiel rond je richtpunt, zodat je vijanden goed kunt blijven zien. Ook is de terugslag duidelijker af te lezen en moet je die daadwerkelijk onder controle houden. Dat is maar goed ook, want ik wil niet het gevoel hebben dat ik met een soort laser in mijn handen aan het rondlopen ben.

Peek-a-boo

Een andere fijne toevoeging is ‘Corner Slice’. Wanneer je dicht langs muren of hoeken beweegt, kantelt je wapen automatisch om zich aan de omgeving aan te passen. Daar is dus ook geen druk op de knop voor nodig, waardoor het erg natuurlijk oogt. Het is een klein detail, maar wel eentje die ik in de campagne erg kan waarderen. Vooral in de missies waar je met je team in het donker van deur tot deur gaat is het een hele fijne toevoeging.

Ook op het gebied van beweging zijn er nieuwe mogelijkheden. Zo kun je regenpijpen beklimmen, langs richels bewegen en vanuit een hangende positie naar een andere plek springen. Daarmee krijg je meer vrijheid om de omgeving in je voordeel te gebruiken.

© Activision

We gaan nog niet naar huis

Wie na de campagne nog niet genoeg heeft van het conflict in Korea, kan verder in DMZ. Deze extraction-modus maakte zijn debuut in Modern Warfare 2 uit 2022 en keert nu terug met een nieuwe omgeving, meer mogelijkheden en een uitgebreidere hub. De basis is vertrouwd: je trekt een gevaarlijk gebied in, verzamelt waardevolle spullen, voert opdrachten uit en probeert vervolgens levend te ontsnappen. Maar Infinity Ward heeft ditmaal meer toegevoegd om ervoor te zorgen dat je ook ná een geslaagde missie iets hebt om naar terug te keren.

De belangrijkste toevoeging is de Forward Operating Base, kortweg FOB. Deze uitvalsbasis doet een beetje denken aan de Headquarters uit Call of Duty: WWII, waar je tussen de multiplayerpotjes door kon rondlopen. In Modern Warfare 4 draait het vooral om de voorbereiding op je volgende missie. Je kunt er opdrachten selecteren, wapens aanpassen, spullen opslaan en je uitrusting testen op de schietbaan. Er staat zelfs een 3D-printer waarmee je verzamelde materialen kunt omzetten in nieuwe uitrusting. Naarmate je verder komt, speel je bovendien verbeteringen voor je basis vrij. Deze hub geeft je dan ook een stuk meer reden om vaker terug te keren naar de modus.

© Activision

Daardoor krijgt de buit die je tijdens een missie verzamelt ook meer betekenis. Je neemt niet alleen spullen mee om zelf sterker te worden, maar werkt ook aan je uitvalsbasis. Dat maakt de keuze om nog even door te zoeken of toch maar richting het extractiepunt te vertrekken een stuk interessanter. Want hoe waardevol je rugzak ook is, als je onderweg sneuvelt, heb je er weinig aan. Vooral de toevoeging van de FOB geeft je een goede reden om telkens weer op pad te gaan.

Voorlopig oordeel

Na de teleurstellende campagne van Modern Warfare 3 is het een opluchting dat Infinity Ward met Modern Warfare 4 weer laat zien wat de reeks in huis heeft. Het verhaal weet te boeien, de missies maken indruk en vooral de gunplay is ontzettend lekker. Niet ieder experiment met de nieuwe gameplayelementen pakt goed uit, maar dat doet gelukkig weinig af aan het speelplezier. Ook de terugkeer van DMZ biedt genoeg mogelijkheden en diepgang om na de campagne nog even door te spelen.

Voor een definitief oordeel ontbreekt alleen nog een belangrijk onderdeel: de multiplayer. Die bespreken we uitgebreid in het tweede deel van deze review, samen met het definitieve cijfer.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.