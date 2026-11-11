Rockstar Games en Take-Two Interactive hebben gisteren details bekendgemaakt over hoe Grand Theft Auto 6 op de PlayStation 5 Pro draait. Daarbij blijkt dat het spel ook op dat platform op 30 frames per seconde zal mikken. Ook is er een korte nieuwe trailer van de game te zien.

In een nieuw artikel - waarin ook een nieuwe trailer van de game te zien is - wordt gemeld dat Grand Theft Auto 6 op alle gameplatforms op 30 frames per seconde mikt, ook op de PlayStation 5 Pro. Fans hoopten dat de krachtigere versie van de PS5-console mogelijk voor een hogere framerate in de game zou zorgen, maar dit blijkt dus niet het geval te zijn. Overigens wordt daarbij wel gemeld dat er op 30 fps wordt "gemikt" - het is dus mogelijk dat de framerate op sommige momenten ook lager ligt, al is dit niet geheel duidelijk.

Het bedrijf meldt daarbij wel dat PlayStation 5 Pro-eigenaren andere voordelen kunnen ervaren wanneer ze het langverwachte GTA 6 op hun console spelen. Zo moet de PS5 Pro-versie "adembenemende graphics" vertonen waarbij schaduwen met ray-tracing en de upscalingstechnologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) exclusief beschikbaar zijn op het platform. Op alle PlayStation-consoles maakt de game gebruikt van de haptische feedback van de DualSense-controller.

Ook speelbaar op Xbox One

Uit het bericht van Rockstar blijkt ook dat Grand Theft Auto 6 indirect speelbaar is op de Xbox One. Dat is opvallend, omdat de game officieel alleen op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles uitkomt. Dit wordt mogelijk gemaakt via Xbox Cloud Gaming. Wel gaat het hierbij om de Xbox Series S-versie. Deze versie is vermoedelijk iets minder gedetailleerd dan de game op Xbox Series X en PS5, al ontbreken precieze details over deze versie nog.

Meest gereserveerde game ooit

De bovenstaande informatie en de nieuwe korte trailer zijn gerelateerd aan het feit dat Grand Theft Auto 6 sinds gisteren te preloaden valt. Dat betekent dat mensen die de game hebben gereserveerd, het spel alvast kunnen downloaden, zodat ze op de releasedatum van 19 november meteen aan de slag kunnen met het spel.

Zowel PlayStation als Xbox zijn gisteren naar buiten gekomen met tweets waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Vrije gamedag bij Logitech

Verder kwam ook naar buiten dat werknemers bij Logitech, onder andere bekend van hun computeraccessoires, voortaan één dag per jaar vrij mogen nemen om een game te kunnen spelen. Deze aankondiging komt precies op tijd voor werknemers die volgende week een dag vrij willen nemen om Grand Theft Auto 6 te spelen. De nieuwe regeling lijkt dan ook mede vanwege die aankomende release ingevoerd te zijn.

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Nog één week geduld

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

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Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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