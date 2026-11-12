Een korte video van Grand Theft Auto 6 die gisteren op social media verscheen is helemaal viral gegaan omdat het haast niet te onderscheiden is van echt gefilmde beelden.

Het Instagram-account Only in Dade, dat zich focust op Miami - de stad waarop GTA 6-stad Vice City is gebaseerd - plaatste gisteren een korte video waarin het ogenschijnlijk een straat in Miami filmt waarin diverse luxe auto's staan. Het gaat om auto's die in de aankomende game Grand Theft Auto 6 zitten.

De video leek in eerste instantie gerelateerd aan een evenement in Miami onlangs waarbij auto's gebaseerd op de game echt rondreden. Toen verscheen er namelijk ook een soortgelijke video op internet. Veel nietsvermoedende kijkers gingen er dan ook gemakshalve van uit dat het om echt gefilmde beelden ging. Oplettende kijkers merkten echter op dat de beelden daadwerkelijk uit de game komen, iets dat ontwikkelaar Rockstar Games inmiddels heeft bevestigd.

Dat de beelden zo uitermate realistisch ogen, komt mogelijk door een effect waarbij de camera natuurlijk beweegt, alsof iemand de beelden met een smartphone filmt. En inderdaad: let goed op en je ziet hoofdpersonages Jason en Lucia filmen met hun smartphone. Waarschijnlijk zijn de beelden dan ook geschoten met een in-game smartphone, waarbij het bijbehorende effect er voor zorgt dat ze er zo realistisch uitzien. Bekijk het filmpje vooral zelf en beoordeel of je meteen doorhebt dat het om gamebeelden gaat.

Reserveringen gaan door het dak

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enkele dagen kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release op 19 november meteen aan de slag kan.

Eerder deze week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Inmiddels heeft analistenbureau Sensor Tower echter wel een schatting gedaan. Volgens dat bureau zijn er inmiddels al zo'n 10,31 miljoen exemplaren van de game gereserveerd, wat een omzet van ongeveer een miljard dollar heeft opgeleverd. Daarbij zou zo'n driekwart van de reserveringen op PlayStation 5 zijn gedaan, met ongeveer 25 procent op Xbox Series-consoles. Take-Two en Rockstar zelf hebben op moment van schrijven nog geen officiële cijfers naar buiten gebracht.

Gamerelease is volgende week

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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