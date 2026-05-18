Nu we kunnen uitkijken naar een extra lang Pinksterweekend, heb je alle tijd om eens lekker achterover te leunen en een goede film of serie aan te zetten. Is je kijklijst te lang en weet je niet waar je moet beginnen? Geen stress: wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod van deze week voor je op een rij gezet.

Jack Ryan: Ghost War | Amazon Prime Video | 20 mei

Jack Ryan: Ghost War is gebaseerd op personages uit Tom Clancy’s ‘Ryanverse’ en is een vervolg op de Jack Ryan-serie die in 2023 aan zijn einde kwam. John Krasinski kruipt wederom in de huid van de titulaire held Jack Ryan. Naast Krasinski keren ook vertrouwde gezichten als Wendell Pierce en Michael Kelly terug in hun rollen als James Greer en Mike November. In Ghost War is Jack Ryan inmiddels gestopt met zijn werk als spion. Hij wordt echter teruggevraagd om een gevaarlijke groepering genaamd Starling uit te schakelen die wereldwijd voor chaos zorgt.

The Boroughs (seizoen 1) | Netflix | 21 mei

De nieuwe Netflix-serie The Boroughs speelt zich af in een ogenschijnlijk idyllische seniorenwijk in de woestijn van New Mexico. Wanneer de rouwende nieuwkomer Sam Cooper (Alfred Molina) een angstaanjagende confrontatie met een monster overleeft, sluit hij zich aan bij een groep buitenbeentjes en ontvouwt zich een duister bovennatuurlijk mysterie. Samen proberen deze onwaarschijnlijke helden de buitenaardse dreiging te stoppen.

The Bride! | HBO Max | 22 mei

Regisseur Maggie Gyllenhaals The Bride! is vanaf deze vrijdag te streamen op HBO Max. De film speelt zich af in het Chicago van de jaren dertig en volgt het eenzame monster van Frankenstein (Christian Bale). Hij schakelt de hulp in van dokter Cornelia Euphronius (Annette Bening) om een partner voor hem te maken. Samen wekken ze een vermoorde jonge vrouw tot leven als ‘de bruid’ (Jessie Buckley). Hun experiment leidt tot een romance, maar zet ook radicale maatschappelijke veranderingen in beweging.

Dutton Ranch (seizoen 1) | SkyShowtime | 22 mei

De gloednieuwe dramaserie Dutton Ranch is een vervolg op de serie Yellowstone en is de vijfde serie in de Yellowstone-franchise. Kelly Reilly en Cole Hauser keren terug als Beth Dutton en Rip Wheeler. Nadat een bosbrand hun ranch in Montana heeft verwoest, beginnen Rip en Beth Dutton aan een nieuw hoofdstuk in Rio Paloma, Texas. Hun droom om samen een toekomst op te bouwen, ver weg van de herinneringen aan Yellowstone, botst echter al snel met de harde werkelijkheid. Ze raken verwikkeld in een conflict met een rivaliserende ranch die alles doet om zijn macht en grondgebied te beschermen.

Mickey 17 | Netflix | 23 mei