Het is vanaf 10 december niet meer mogelijk om PlayStation-games naar pc te streamen via de PlayStation Plus-app. Sony zet de dienst stop.

Dat heeft het bedrijf gisteren gemeld. Er is een PlayStation Plus-app voor pc beschikbaar waarmee een selectie aan games van oudere PlayStation-consoles tot en met PlayStation 4 naar pc gestreamd kunnen worden. Op die manier kunnen ze op pc gespeeld worden. Deze app is exclusief beschikbaar voor PlayStation Plus Premium-leden - dat is de duurste vorm van het PlayStation Plus-abonnement.

Dit wordt op 10 december dus stopgezet. Sony meldt dat het deze dienst stopzet, omdat er te weinig mensen gebruik van maken. Het zou gaan om minder dan 0,4 procent van alle PlayStation Plus Premium-leden. Het bedrijf wil zich meer richten op diensten die een groter publiek bereiken. Andere features van PS Plus Premium blijven intact.

Sony's huidige strategie legt weer nadruk op console

Hoewel Sony te weinig interesse aangeeft als voornaamste reden, valt het besluit ook samen met een ogenschijnlijke nieuwe strategie binnen de PlayStation-tak van het bedrijf. Sony lijkt zijn focus op het gebied van games weer steeds meer bij diens PlayStation-consoles te willen leggen.

Eerder dit jaar bleek bijvoorbeeld dat het bedrijf van plan is om minder PlayStation 5-games naar pc te brengen. De afgelopen jaren kwamen er diverse grote PlayStation-titels naar pc, waaronder games uit de The Last of Us- en God of War-franchises. Inmiddels lijkt Sony de consument ervan te willen overtuigen dat diens belangrijkste games alleen op PlayStation-consoles speelbaar zijn.

Nieuwe PlayStation Plus Extra- en Premium-games

In Sony's bericht over het stopzetten van de pc-app werd ook de nieuwe PlayStation Plus Extra- en Premium-line-up bekendgemaakt. De onderstaande spellen kunnen vanaf 17 november door Extra- en Premium-leden gespeeld worden. Eén van de grootste toevoegingen is Death Stranding 2: On the Beach.

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Beschikbaar voor zowel PS Plus Extra- als Premium-leden:

Death Stranding 2: On the Beach

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Atomfall

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Trepang2

MotoGP 26

Hell Let Loose

Cricket 26 – The Official Game of the Ashes

Beschikbaar voor PlayStation Plus Premium-leden: