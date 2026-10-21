Het ziet er naar uit dat Rockstar en Take-Two Interactive een nieuwe manier hebben gevonden om de aankomende game Grand Theft Auto 6 te promoten: het bedrijf gaat mogelijk biermerken uit de game in het echt verkopen.

Het X-account iGrandTheftAuto kwam er achter dat drie biermerken gerelateerd aan Grand Theft Auto zijn goedgekeurd door het Amerikaanse Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Dit agentschap moet alcohol en tabak goedkeuren in het land voordat het verkocht mag worden.

Twee van de biermerken komen ook voor in eerdere GTA-games, namelijk Pißwasser en Patriot Beer. Daarnaast is er een derde biermerk genaamd No Mames Vice City, die specifiek voor GTA 6 verzonnen is. In de illustratie van dat merk is een hondje met een zonnebril en een Vice City-ketting te zien.

De biermerken lijken te worden geproduceerd door een brouwerij uit Florida genaamd Tripping Animals Brewing. No Mames Vice City krijgt daarbij een alcoholpercentage van 6 procent, terwijl de andere twee merken een alcoholpercentage van 4,32 procent hebben.

Meer details over de biermerken zijn er niet. Het is ook niet duidelijk wanneer en waar ze verkocht gaan worden, al is het waarschijnlijk dat dit voornamelijk in en rond Miami gaat gebeuren, aangezien GTA 6 zich afspeelt in een fictieve versie van die Amerikaanse stad. In Miami vindt er sinds kort sowieso veel promotie rondom GTA 6 plaats, waaronder advertenties langs de kant van de weg gebaseerd op fictieve in-game merken en rondrijdende auto's gebaseerd op wagens uit de game.

Verder wordt GTA 6 op diverse andere manieren gepromoot. Vorige week kwam nog de launchtrailer van de game uit, die waarschijnlijk ook als reclame op tv uitgezonden gaat worden, en de avond voor de release van GTA 6 wordt het Miami Heat-basketbalteam tijdelijk hernoemd naar 'Vice City'.

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