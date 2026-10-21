Het ziet er naar uit dat Rockstar en Take-Two Interactive een nieuwe manier hebben gevonden om de aankomende game Grand Theft Auto 6 te promoten: het bedrijf gaat mogelijk biermerken uit de game in het echt verkopen.
Het X-account iGrandTheftAuto kwam er achter dat drie biermerken gerelateerd aan Grand Theft Auto zijn goedgekeurd door het Amerikaanse Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Dit agentschap moet alcohol en tabak goedkeuren in het land voordat het verkocht mag worden.
Twee van de biermerken komen ook voor in eerdere GTA-games, namelijk Pißwasser en Patriot Beer. Daarnaast is er een derde biermerk genaamd No Mames Vice City, die specifiek voor GTA 6 verzonnen is. In de illustratie van dat merk is een hondje met een zonnebril en een Vice City-ketting te zien.
De biermerken lijken te worden geproduceerd door een brouwerij uit Florida genaamd Tripping Animals Brewing. No Mames Vice City krijgt daarbij een alcoholpercentage van 6 procent, terwijl de andere twee merken een alcoholpercentage van 4,32 procent hebben.
Meer details over de biermerken zijn er niet. Het is ook niet duidelijk wanneer en waar ze verkocht gaan worden, al is het waarschijnlijk dat dit voornamelijk in en rond Miami gaat gebeuren, aangezien GTA 6 zich afspeelt in een fictieve versie van die Amerikaanse stad. In Miami vindt er sinds kort sowieso veel promotie rondom GTA 6 plaats, waaronder advertenties langs de kant van de weg gebaseerd op fictieve in-game merken en rondrijdende auto's gebaseerd op wagens uit de game.
Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.
Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?
GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.
Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?
De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.
Is GTA 6 geschikt voor kinderen?
GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.
Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?
Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.