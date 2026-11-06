Take-Two Interactive en Rockstar Games hebben meer dan dertig nieuwe screenshots gedeeld van het langverwachte Grand Theft Auto 6. Ze vallen hier allemaal te bekijken.

Met nog maar een krappe twee weken tot de release van de game te gaan, hebben de bedrijven besloten gamers te trakteren op diverse nieuwe screenshots waarin uiteenlopende omgevingen en situaties uit GTA 6 te zien zijn.

Zo zien we diverse actievolle momenten, waaronder wat lijkt op een overval en achtervolgingen per auto. De hoofdpersonages komen logischerwijs veelvuldig in beeld, maar ook andere personages. Daarnaast staat natuurlijk de gedetailleerde, uitgebreide en kleurrijke spelwereld centraal.

Alle nieuwe screenshots zijn hieronder te bekijken.

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

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Vanaf 10 november al te preloaden

Eerder deze week werd ook bekendgemaakt wanneer de game alvast geïnstalleerd kan worden voor mensen die GTA 6 hebben gereserveerd. De digitale preload komt op PlayStation 5 op dinsdag 10 november precies om middernacht beschikbaar. Op Xbox Series-consoles komt de preload precies een uur later beschikbaar. Mensen die de game dus digitaal hebben gereserveerd, kunnen vanaf dat moment de game alvast installeren. Zo kan men op 19 november wanneer GTA 6 uitkomt meteen aan de slag. Dat kan om klokslag middernacht lokale tijd.

Zoals eerder aangekondigd komen er vanaf 12 november ook fysieke exemplaren van de game beschikbaar in (online) winkels. De game komt niet op disk, dus de bijgeleverde downloadcode kan gebruikt worden om de game ook alvast te installeren.

Rockstar Games heeft daarnaast laten weten dat er 212 GB aan schijfruimte nodig is om de game te installeren. Het bedrijf laat daarbij wel weten dat het "afhankelijk van je apparaat" is. Het is dus waarschijnlijk dat dit om de PS5-versie van de game gaat, en dat de grootte van de game op Xbox-consoles verschilt.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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