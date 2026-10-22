VLC speelt vrijwel elk audio- en videoformaat af, zonder dat je eerst extra codecs hoeft te installeren. Maar de populaire mediaspeler kan veel meer dan alleen bestanden afspelen. Zo biedt VLC allerlei handige functies waarvoor je anders aparte software zou gebruiken. We laten zien wat er allemaal mogelijk is.

VLC Media Player is een gratis opensource-mediaspeler voor Windows, macOS en Linux. Het programma wordt ontwikkeld door het VideoLAN-project en behoort al jaren tot de populairste mediaspelers ter wereld. Dankzij de ondersteuning voor vrijwel alle gangbare audio- en videoformaten gebruiken veel mensen VLC als standaardspeler op hun computer. Je kunt de nieuwste versie gratis downloaden via www.videolan.org/vlc.

VLC-video's converteren en geluid uit video's halen

Met VLC kun je video's naar een ander bestandsformaat converteren, zonder dat je daar aparte software voor nodig hebt. Open Media / Converteren/opslaan, klik op +Toevoegen en selecteer de bestanden die je wilt omzetten. Klik vervolgens onderaan op Converteren/opslaan.



In het volgende venster kies je bij Profiel een uitvoerprofiel. Daarmee bepaal je welke combinatie van codec en container VLC voor het nieuwe bestand gebruikt.



Wil je alleen het geluid uit een video halen en bewaren? Kies dan een audioprofiel in plaats van een videoprofiel. Je kunt onder meer kiezen uit Vorbis (OGG), flac, mp3 en cd. Klik tot slot op Bladeren om de opslaglocatie en de naam van het doelbestand op te geven. Klik op Start om de conversie te beginnen.

Kies het uitvoerprofiel waarin je het videobestand wilt opslaan.

Video's streamen met VLC vanaf internet of je netwerk

Met VLC kun je niet alleen video's op je computer afspelen, maar ook video's streamen vanaf internet of je eigen netwerk. Dat is handig als een website een trage of onhandige videospeler heeft, of als je video's wilt bekijken die op een NAS of andere mediaserver staan.



Ga naar Media / Netwerkstream openen, plak de url van de videostream en klik op Afspelen. Als de website een rechtstreekse videostream ondersteunt, speelt VLC de video in zijn eigen venster af. Je hoeft dan niet de ingebouwde webspeler te gebruiken.



Ook YouTube-video's kun je in theorie met VLC afspelen, maar in de praktijk werkt dat vaak niet meer. YouTube verandert regelmatig de manier waarop video's worden aangeboden, waardoor VLC de streams niet altijd goed kan openen. Bij andere streamingdiensten en rechtstreekse videolinks werkt deze functie doorgaans wel zonder problemen.

Speel een onlinestream rechtstreeks af in VLC.

Scherm of webcam opnemen met VLC

Met VLC kun je ook je scherm of webcam opnemen. De ingebouwde schermrecorder heeft minder mogelijkheden dan gespecialiseerde programma's, maar is geschikt voor een snelle opname. Je kunt zelf de beeldsnelheid (frames per seconde) instellen en de opname in verschillende bestandsformaten opslaan.



Open Media / Opnameapparaat openen en kies bij Opnamemodus de optie Bureaublad om je hele scherm op te nemen. Wil je je webcam gebruiken, selecteer dan DirectShow als videobron. Heb je een compatibele tv-tuner of usb-tv-ontvanger, dan kun je ook TV – Digitaal kiezen.



Klik vervolgens op het pijltje naast Afspelen en kies Converteren. Geef de opname een naam, selecteer de opslaglocatie en bepaal een uitvoerprofiel. Klik op Start om de opname te beginnen. Ben je klaar, klik dan op de Stop-knop.



Houd er rekening mee dat VLC alleen je bureaublad of je webcam kan opnemen, niet beide tegelijk. Je kunt dus geen webcambeeld als picture-in-picture over een schermopname plaatsen.

In dit voorbeeld nemen we het bureaublad op met 14 frames per seconde.

Beschadigde AVI-bestanden herstellen met VLC

Ook beschadigde videobestanden kun je soms nog met VLC afspelen. Vooral bij AVI-bestanden komt deze functie van pas. Een onvolledige download of onderbroken kopieeractie hoeft namelijk niet te betekenen dat je het videobestand kwijt bent.



Ga naar Gereedschap / Voorkeuren / Invoer/Codecs en zoek de optie Beschadigd of onvolledig AVI-bestand. Je kunt VLC automatisch laten proberen het bestand te herstellen, of instellen dat het programma eerst om bevestiging vraagt.



De functie werkt niet bij elk beschadigd bestand en biedt geen garantie op herstel. Toch is het de moeite waard om het te proberen.

Met de optie 'Repareren indien nodig' probeert VLC een beschadigd AVI-bestand te herstellen.

Video's naar je tv streamen met VLC Met VLC kun je video's vanaf je computer rechtstreeks naar een smart-tv of ander apparaat met ondersteuning voor netwerkweergave streamen. Je hoeft daarvoor niet per se een VLC-app op je televisie te installeren. Speel de gewenste video af op je computer en ga naar Weergave / Renderer. VLC zoekt automatisch naar beschikbare apparaten op hetzelfde netwerk. Selecteer je televisie of mediaspeler om de video daar af te spelen. Zo kun je VLC ook gebruiken om video's uit je digitale mediabibliotheek naar verschillende apparaten in huis te streamen. Het ontvangende apparaat moet wel verbonden zijn met hetzelfde lokale netwerk en netwerkdeling moet zijn toegestaan. Wil je VLC ook op je televisie gebruiken? Lees dan hoe je VLC op Google TV kunt gebruiken, naast andere handige apps voor je televisie.

Stream een video vanuit VLC rechtstreeks naar een apparaat met Chromecast.

Geluid uit een video verwijderen met VLC

Wil je het geluid uit een video verwijderen, dan hoef je daarvoor geen onlinedienst te gebruiken. Vooral bij grote videobestanden of een trage internetverbinding kan het uploaden veel tijd kosten. Met VLC kun je het geluid rechtstreeks op je eigen computer verwijderen.



Open Media / Converteren/opslaan en voeg de video toe waarvan je het geluid wilt verwijderen. Kies vervolgens Converteren. Omdat VLC geen standaardprofiel zonder geluid heeft, moet je zelf een profiel aanpassen. Selecteer een videoprofiel, bijvoorbeeld Video – H.264 + MP3 (MP4), en klik op het moersleutelpictogram ernaast. Open het tabblad Audiocodex, schakel het vakje Audio uit en sla het profiel op.



Start daarna de conversie. VLC verwerkt het bestand lokaal en maakt een nieuwe versie van de video zonder geluid.

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Schakel 'Audio' uit in het uitvoerprofiel om een video zonder geluid te maken.

Volume normaliseren in VLC

De ene video klinkt soms een stuk harder of zachter dan de andere. Met VLC kun je het volume automatisch laten normaliseren, zodat je niet steeds zelf het geluid hoeft aan te passen.



Ga naar Gereedschap / Voorkeuren / Audio en schakel de optie Volume normaliseren naar in. Vul vervolgens de gewenste waarde in decibel in. VLC probeert daarmee het gemiddelde afspeelvolume van verschillende mediabestanden op een vergelijkbaar niveau te brengen. Start het programma na deze aanpassing opnieuw op, zodat de nieuwe audio-instellingen zeker worden toegepast.

Standaard staat 'Volume normaliseren' ingesteld op 2 dB, een veilige waarde.

Internetradio en podcasts luisteren met VLC

Met VLC kun je niet alleen audio- en videobestanden afspelen, maar ook naar internetradio en podcasts luisteren. Open de afspeellijst met Ctrl+L en klik in de linkerzijbalk op Internet. Daar vind je een overzicht van beschikbare internetradiostations en kun je zelf een radiostream toevoegen.



Ken je het internetadres van een radiostation? Ga dan naar Media / Netwerkstream openen, plak de url van de audiostream en klik op Afspelen. Zo luister je rechtstreeks via VLC, zonder dat je een browser of aparte radio-app nodig hebt.



Ook podcasts kun je met VLC beluisteren en beheren. Open opnieuw de afspeellijst met Ctrl+L en kies onder Internet voor Podcasts. Klik op het plusteken, plak de rss-feed van je favoriete podcast en bevestig met OK. De podcast verschijnt in de zijbalk, waarna je de beschikbare afleveringen rechtstreeks vanuit VLC kunt afspelen.

Bekijk en beluister de beschikbare afleveringen van de podcast De Dag in VLC.

VLC uitbreiden met extensies Dankzij de grote opensourcegemeenschap kun je VLC uitbreiden met allerlei extra functies. Denk aan hulpmiddelen voor ondertitels, extra afspeelmogelijkheden en aanpassingen aan de interface. Je vindt deze extensies op de officiële VLC-add-on-website. VLC-extensies installeren doe je door het gedownloade extensiebestand in de map C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\vlc\lua\extensions te plaatsen. In Windows 11 is de map AppData standaard verborgen, waardoor je die niet zomaar ziet in Verkenner. Je kunt er het snelst komen via de adresbalk. Open Verkenner, klik bovenaan in de adresbalk, typ %appdata% en druk op Enter. Je komt dan terecht in C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming. De map lua\extensions wordt pas aangemaakt wanneer je zelf een extensie installeert. Je kunt de mappen ook handmatig aanmaken. Start VLC na de installatie opnieuw op. De nieuwe functies verschijnen vervolgens in het menu Beeld. Houd er wel rekening mee dat niet alle extensies nog actief worden onderhouden. Sommige oudere uitbreidingen werken daardoor mogelijk niet met de nieuwste VLC-versies. Wil je ondertitels downloaden met VLC, dan kun je daarvoor de extensie VLSub gebruiken. Hiermee zoek en download je automatisch ondertitels voor de film die je bekijkt. Ook Resume Media is een handige uitbreiding. Deze extensie onthoudt waar je bent gebleven in een video, zodat je later vanaf hetzelfde punt verder kunt kijken.

Voeg extra functies toe aan VLC met extensies.

Snel door video's navigeren met VLC-sneltoetsen

Wil je snel terug naar een bepaald fragment of juist een stuk video overslaan? Met de sneltoetsen van VLC kun je eenvoudig vooruit- en terugspoelen, zonder telkens met de muis de juiste plek op de tijdsbalk te moeten zoeken.



Met PijltjeLinks en PijltjeRechts spring je standaard 10 seconden achteruit of vooruit. Wil je nauwkeuriger navigeren, gebruik dan Shift+PijltjeLinks of Shift+PijltjeRechts. Daarmee verplaats je de afspeelpositie telkens ongeveer 3 seconden.



Voor grotere sprongen gebruik je Ctrl+PijltjeLinks of Ctrl+PijltjeRechts, waarmee je ongeveer 1 minuut terug- of vooruitgaat. Met Ctrl+Alt+PijltjeLinks of Ctrl+Alt+PijltjeRechts spring je ongeveer 5 minuten. Vooral bij lange films, opnames, webinars en podcasts komen deze sneltoetsen goed van pas.



Wil je de sprongtijden van je VLC-sneltoetsen aanpassen? Ga dan naar Gereedschap / Voorkeuren / Sneltoetsen.

Pas in de voorkeuren de sneltoetsen en sprongtijden van VLC aan.

Video-effecten en audio-equalizer instellen in VLC

Met VLC kun je niet alleen het geluid aanpassen, maar ook de beeldkwaliteit van video's verbeteren. Het programma heeft daarvoor verschillende audio- en video-effecten. Vooral bij oudere opnames of video's van mindere kwaliteit kunnen die een zichtbaar verschil maken.



Ga naar Gereedschap / Effecten en filters en open het tabblad Audio-effecten. Hier vind je een ingebouwde equalizer waarmee je afzonderlijke frequentiebanden kunt aanpassen. Je kunt ook een van de vooraf ingestelde profielen kiezen, zoals Rock, Pop, Jazz of Klassiek. Zo hoef je niet zelf alle instellingen af te regelen.



Op het tabblad Video-effecten kun je onder meer de helderheid, het contrast, de verzadiging, de kleurtoon en de scherpte aanpassen. Daarnaast zijn er filters waarmee je het beeld kunt bijsnijden, roteren of een artistiek effect kunt geven. Je kunt zelfs een logo als overlay toevoegen.



VLC past de effecten direct tijdens het afspelen toe, zodat je meteen ziet wat de instellingen doen. De aanpassingen gelden alleen voor de weergave in VLC. Het oorspronkelijke videobestand blijft ongewijzigd.

Geef je video een klassiek sepia-effect met de video-effecten van VLC.

Bladwijzers maken in VLC om videofragmenten terug te vinden

Wil je een interessant fragment uit een lange lezing, webinar of instructievideo later gemakkelijk terugvinden? Met de bladwijzers van VLC kun je bepaalde momenten in een video markeren, zodat je niet steeds opnieuw naar de juiste plek hoeft te zoeken.



Kies tijdens het afspelen Afspelen / Aangepaste bladwijzers en klik op Maken om de huidige positie op te slaan. Je kunt meerdere bladwijzers toevoegen en er op elk moment naar terugkeren, zonder dat je de bijbehorende tijdcodes hoeft te onthouden.



Houd er wel rekening mee dat VLC de bladwijzers niet permanent bewaart. Zodra je het programma afsluit, verdwijnen ze en moet je ze bij een volgende sessie opnieuw aanmaken.

Met bladwijzers spring je direct naar eerder gemarkeerde momenten in een video.

Resterende speeltijd bekijken Tijdens het afspelen toont VLC links van de voortgangsbalk hoeveel tijd er is verstreken en rechts de totale duur van de video. Wil je weten hoeveel tijd er nog over is? Klik dan op de totale speeltijd rechts van de voortgangsbalk. VLC laat meteen de resterende speeltijd zien. Klik nogmaals om terug te schakelen naar de totale duur van de video.

Klik op de tijd rechts van de voortgangsbalk om te wisselen tussen de totale en resterende speeltijd.

In het kort VLC Media Player is een gratis opensource-mediaspeler voor Windows, macOS en Linux. Het programma speelt niet alleen mediabestanden af, maar kan ook video's converteren, geluid uit video's halen, netwerkstreams openen en scherm- of webcamopnames maken. VLC bevat daarnaast praktische functies voor volume-normalisatie, internetradio, podcasts, sneltoetsen, audio- en video-effecten en tijdelijke bladwijzers. De 13 besproken functies vervangen in veel gevallen losse hulpprogramma's, al blijven gespecialiseerde programma's beter voor uitgebreide montage of geavanceerde schermopnames.