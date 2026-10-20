Spotify gaat strenger controleren of gebruikers van een Premium Family-abonnement wel echt op hetzelfde adres wonen. Sommige leden moeten voortaan met een QR-code aantonen dat ze bij de beheerder van het abonnement wonen. Daar krijgen ze zeven dagen de tijd voor. Wie de controle niet op tijd uitvoert, raakt zijn plek in het Family-abonnement kwijt en mag vervolgens een jaar lang niet bij een ander Family- of Duo-abonnement aansluiten.

Een Spotify Premium Family-abonnement kost in Nederland 23,99 euro per maand, na de prijsverhoging die Spotify in augustus 2026 doorvoerde. Daarvoor kunnen maximaal zes familieleden ieder met een eigen account naar muziek luisteren. Er geldt wel een voorwaarde: iedereen moet op hetzelfde adres wonen.



Tot nu toe controleerde Spotify dat vooral door gebruikers hun woonadres te laten invullen. De streamingdienst zegt daarbij niet te volgen waar iemand zich bevindt. In de praktijk was het daardoor vrij eenvoudig om een Spotify Family-abonnement te delen met familieleden of vrienden die ergens anders wonen. Met een nieuwe controle via een QR-code probeert Spotify dat lastiger te maken.

Hoe werkt de nieuwe QR-codecontrole van Spotify?

Spotify legt op zijn eigen hulppagina uit hoe je als gezinslid je adres moet verifiëren met een QR-code. De beheerder van het Family-abonnement opent de Spotify-app op zijn telefoon, tikt op de profielfoto en gaat via Jouw Premium naar Beheren. Daar verschijnt een QR-code.



Het gezinslid dat zijn adres moet bevestigen, moet de Spotify QR-code scannen met de camera van zijn eigen telefoon. Volgens Spotify moeten beide personen daarvoor op dezelfde plek zijn. De controle werkt alleen via de mobiele app en op beide telefoons moet de nieuwste versie van Spotify staan.



De QR-code verandert bovendien om de paar seconden. Even een screenshot maken en doorsturen naar een familielid dat ergens anders woont, werkt daardoor niet zomaar.



Toch hebben gebruikers al een manier gevonden om de controle te omzeilen. Op Reddit beschrijven ze hoe het met meerdere apparaten en een videogesprek alsnog mogelijk is om de wisselende QR-code op afstand te scannen. De controle is daarmee niet waterdicht, al maakt Spotify het delen van een abonnement buiten één huishouden wel ingewikkelder.

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Wat gebeurt er als de Spotify Family-verificatie mislukt?

Wie een melding krijgt om zijn adres via een QR-code te bevestigen, heeft daar zeven dagen de tijd voor. Laat je die termijn verlopen of lukt het niet om de code te scannen, dan raak je volgens de berichtgeving over de nieuwe controle je plek in het Family-abonnement kwijt en val je terug op Spotify Free.



Daar blijft het niet bij. Als de Spotify Family-verificatie mislukt, mag je volgens de streamingdienst twaalf maanden lang niet aansluiten bij een ander Premium Family- of Premium Duo-abonnement. Je kunt nog wel een eigen abonnement afsluiten. Premium Individual kost momenteel 13,99 euro per maand, een flink verschil met de kosten van een gedeeld Family-abonnement. Wil je niet meer voor Spotify betalen, dan kun je natuurlijk ook overstappen naar een andere muziekdienst en je afspeellijsten meenemen.

Een weekje op vakantie? Oei, dan kan controle lastig worden

De nieuwe controle roept ook vragen op bij gebruikers die zich gewoon aan de abonnementsvoorwaarden houden. Want wat gebeurt er als je een melding krijgt terwijl je op vakantie bent en de beheerder van het Family-abonnement gewoon thuis is? Of als je kind op kamers woont en niet binnen zeven dagen kan langskomen?

Wanneer voert Spotify de QR-codecontrole in?

Spotify schrijft dat het 'sommige' Premium Family-leden om een QR-codeverificatie kan vragen. Het is nog niet duidelijk of uiteindelijk alle Family-abonnementen aan de beurt komen en in welke landen de controle wordt toegepast. Maar gezien het feit dat de procedure al beschreven staat op de Nederlandstalige supportpagina, zal het ook wel hier gaan gebeuren.



Daarmee volgt Spotify een ontwikkeling die we ook bij andere streamingdiensten zien. Netflix en Disney+ zijn de afgelopen jaren eveneens strenger geworden bij het delen van abonnementen buiten het eigen huishouden. Bij Spotify moet je nu dus aantonen dat je daadwerkelijk bij de beheerder woont.



Gebruik je Premium Family en krijg je een melding over een QR-code? Wacht dan niet te lang. Je hebt maar zeven dagen om de controle af te ronden. Lukt het scannen niet, controleer dan of beide telefoons de nieuwste Spotify-app hebben en of de datum en tijd goed staan.