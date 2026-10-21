Spotify stelt een nieuwe, betaalde abonnementsvorm op de streamingdienst beschikbaar die speciaal bedoeld is voor podcasts.

Er waren al betaalde abonnementen voor podcasts op Spotify beschikbaar, maar er wordt nu een nieuwe podcastabonnement uitgerold die in 34 verschillende landen - waaronder Nederland en België - beschikbaar komt. Deze nieuwe abonnementsvorm biedt meer opties voor podcastmakers.

Deze zogeheten 'Spotify Memberships' zijn bedoeld zodat podcastmakers een vaste inkomstenstroom kunnen genereren, waarbij wel 90 procent van de inkomsten naar de makers zelf gaat.

Daarbij kunnen podcastmakers zelf verschillende abonnementsniveaus inschakelen en daar diverse voordelen voor leden aan hangen. Denk bijvoorbeeld aan speciale welkomstvideo's, badges voor betalende leden, minder advertenties en exclusieve content en podcasts. Ook kan men gratis en proefabonnementen aanbieden. De abonnementen komen beschikbaar via een link in de app. Klikt men daar op, dan komt men op een betaalpagina.

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Er hangen wel wat voorwaarden aan de mogelijkheid om deze Spotify Memberships aan te bieden. Er moeten minstens drie podcastafleveringen gepubliceerd zijn, en er moeten honderd luisteraars en honderd kijkuren in de afgelopen dertig dagen zijn gegenereerd.

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