Facebook-eigenaar Meta moet een boete van 25 miljard dollar (omgerekend 22,3 miljard euro) betalen na een uitspraak van een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico.

Openbare aanklagers beschuldigden Meta van het liegen tegen Facebook-gebruikers over wat er met hun persoonlijke data werd gedaan. Data van miljoenen gebruikers ging namelijk naar het consultancybedrijf Cambridge Analytica, dat betrokken was bij de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump in 2016. Voor die campagne werden de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers gebruikt.

Meta ontkende dat andere partijen toegang hadden tot de data van diens gebruikers, maar de hyry tijdens de rechtszaak heeft nu bepaald dat Meta hier wel van op de hoogte was. Ook zou het bedrijf haatzaaien en het verspreiden van misinformatie toe op het socialmediaplatform.

In totaal waren 26 van de 29 uitspraken van Meta over deze kwestie misleidend, zo heeft de jury bepaald. Daarmee heeft het bedrijf meer dan 43 miljoen keer de wetgeving rondom consumenten in de staat New Mexico overtreden.

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Boete had hoger kunnen uitpakken

Meta komt er met de boete van 25 miljard dollar nog relatief 'goed' van af: de rechter claimde dat een boete van meer dan 219 miljard dollar tot de mogelijkheden behoorde. Toch wilde Meta de boete verlagen naar 3,45 miljard dollar. Het bedrijf opperde dat bij een hogere boete de kans zou bestaan dat bedrijven de staat New Mexico verlaten. Ook ontkent Meta dat het heeft misleid.

Eerdere boetes dit jaar