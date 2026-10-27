Instagram is gisteren begonnen met het testen van langere horizontale video's die qua tijdsduur maar liefst 90 minuten lang kunnen zijn.

De nieuwe functie heet 'Features' en het gaat voor nu nog om een test met enkele influencers in de Verenigde Staten. Die test is gisteren begonnen, zo meldt The Hollywood Reporter, al werd het eerder blijkbaar ook al in Brazilië getest.

Ideaal voor content creators en podcasters

De lange video's zijn vooral bedoeld voor content creators en podcasters die langere video's willen maken. Daarmee lijkt Instagram het op te willen nemen tegen YouTube in de strijd voor kijkers. Daarbij kunnen mensen ook in hun korte Reels-video's linken naar hun langere video's.

Reels op Instagram staan tegenwoordig vol met korte clips van langere video's, bijvoorbeeld van stand-up comedyshows en podcasts. Met Features is het idee dat deze korte Reels linken naar langere video's, die dan dus ook via Instagram zelf bekeken kunnen worden.

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