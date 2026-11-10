Wie hoopt dat Samsung volgend jaar flink uitpakt met de camera's van de Galaxy S27-serie, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Volgens uitgelekte informatie verandert er bij de gewone modellen maar weinig. En de duurste uitvoering zou zelfs een camera kwijtraken.

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De Samsung Galaxy S27-serie laat nog even op zich wachten, maar de eerste geruchten over de camera's zijn er al. En die zijn niet bepaald spectaculair. Volgens techwebsite SammyGuru, die informatie heeft ontdekt over de camerasensoren die Samsung momenteel test, krijgen vooral de Galaxy S27 en S27+ weinig verbeteringen.

Samsung zou volgend jaar bovendien vier in plaats van drie Galaxy S-modellen willen uitbrengen. Naast de gewone S27, S27+ en S27 Ultra komt er mogelijk een Galaxy S27 Pro.

Galaxy S27 en S27+ veranderen nauwelijks

Wie een Galaxy S27 of S27+ koopt, krijgt volgens de goed ingevoerde bron opnieuw een hoofdcamera van 50 megapixel. Samsung test daarvoor twee verschillende sensoren, waarvan er één ook al in de Galaxy S26-serie zit.

Ook de andere camera's lijken grotendeels hetzelfde te blijven. Zo zou Samsung opnieuw kiezen voor een ultragroothoekcamera van 12 megapixel, met een sensor die al sinds de Galaxy S23 wordt gebruikt. Verder krijgen beide telefoons waarschijnlijk weer een camera waarmee je drie keer optisch kunt inzoomen.

Dat klinkt misschien wat teleurstellend, maar dezelfde camera betekent niet automatisch dezelfde foto's. Samsung kan met betere software en beeldverwerking alsnog voor mooiere plaatjes zorgen. Alleen lijkt een grote sprong vooruit op cameragebied er voor de gewone S27-modellen niet in te zitten.

Galaxy S27 Pro krijgt dezelfde hoofdcamera als Ultra

Interessanter wordt het bij de mogelijke Galaxy S27 Pro. Dat toestel zou tussen de S27+ en de Ultra in komen te staan en een aantal camerafuncties van het duurste model overnemen.

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Zo krijgen de Pro en Ultra volgens het lek allebei een hoofdcamera van 200 megapixel en een ultragroothoekcamera van 50 megapixel. Ook aan de voorkant zouden ze dezelfde selfiecamera van 16 megapixel krijgen.

Het verschil zit vooral in de zoomcamera. De Galaxy S27 Pro zou drie keer optisch kunnen inzoomen, terwijl de Ultra vijf keer optische zoom krijgt.

Galaxy S27 Ultra raakt mogelijk camera kwijt

Het opvallendste verhaal gaat over de Galaxy S27 Ultra. Samsung zou bij dit model namelijk afscheid nemen van de aparte zoomcamera met driemaal optische zoom.

De Ultra-modellen hebben nu nog twee zoomcamera's: eentje voor driemaal en eentje voor vijfmaal optische zoom. Bij de S27 Ultra zou alleen die laatste overblijven. Daarmee krijgt het toestel mogelijk drie camera's aan de achterkant in plaats van vier.