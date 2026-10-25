Kom bij onze Discord. Via deze link kan je met ons en andere luisteraars kletsen over games, deals, nieuws en meer.
Review Season en kaarsje voor de beste rpg-maker ooit
Het is een DRUK najaar, met stapels nieuwe games en groot gamenieuws. Samen met Dwayne reviewen Jacco en Cody Switch Sports Resort, Final Fantasy Resonance en branden ze een kaarsje voor BioWare.
Dit artikel is onderdeel van:
Net Binnen
Games24 oktober 2026
Xbox vroeg 800 miljoen dollar aan Netflix voor exclusieve rechten op gameverfilmingen
Smart Living24 oktober 2026
Je wasdroger droogt niet goed meer? Controleer deze 6 dingen zelf
Games24 oktober 2026
Valve-werknemer hint mogelijk naar nieuwe Half-Life-game
Tech24 oktober 2026
Wet voor socialmediaverbod voor kinderen in Griekenland aangenomen
Tech24 oktober 2026
Wintertijd 2026: staan je slimme apparaten nog goed ingesteld?
TechPartner23 oktober 2026
De thuisbatterij is stiekem een computer geworden
Tech23 oktober 2026
Nieuwe Anker-thuisbatterij met 7 kWh en uitbreidbaar tot 42 kWh nu te koop in Nederland
Tech23 oktober 2026
Sony schrapt beloofde Android 17-update voor Xperia 10 VI
TechPartner23 oktober 2026
Idea Tab Plus of Idea Tab Pro Gen 2: welke tablet past bij jou?
Entertainment23 oktober 2026