Nadat onlangs al naar buiten kwam dat Jensen Huang, de ceo van Nvidia, een affaire had met iemand die mogelijk een Chinese spion blijkt te zijn, is er inmiddels ook een tweede affaire van de topman naar buiten gekomen - ditmaal met een werknemer van Nvidia zelf. De bestuursraad van Nvidia zou inmiddels overwegen om Huang te ontslaan.

De tweede affaire zou zijn geweest met Kimberly Powell, die de vicepresident is van gezondheidszorg binnen Nvidia zelf. The New York Times zegt met vijf mensen gesproken die werkzaam waren bij Nvidia en al van de affaire wisten - binnen het bedrijf was het bij sommige werknemers dus bekend.

Inmiddels zou het bestuur van het bedrijf overwegen om Huang te ontslaan nu de tweede affaire naar buiten is gekomen (via The Wall Street Journal). Gezien het feit dat Powell direct onder Huang werkte, zou Huang hiermee misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie. Het bestuur zou sinds gisteren gesprekken houden over wat de volgende stappen worden.

Dat Huang, die zelf Nvidia heeft opgericht, zijn leidende rol verliest, is echter nog niet zeker. Huang heeft Nvidia zo ingedeeld dat het bedrijf sterk afhankelijk is van zijn leidinggevende rol, en het bestuur zou dus voor een moeilijk besluit staan.

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Affaire met mogelijke Chinese spion

Onlangs kwam er al een andere affaire van Huang naar buiten, die overigens getrouwd is. Het bleek namelijk dat hij een affaire had met Alice Huang van het uit Singapore afkomstige bedrijf Megaspeed.

Zij zou China echter hebben geholpen met het omzeilen van de exportbeperking op gpu's van Nvidia door een relatie met Huang te hebben onderhouden. Daarbij zou ze mogelijk een Chinese spion zijn en informatie door hebben gespeeld. De Chinese overheid heeft ontkend dat het land zich schuldig heeft gemaakt aan spionage.

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