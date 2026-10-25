Jarenlang kon je niet om de usb-microfoons van Blue heen. Voor instappers was er de kenmerkend ronde Snowball, en voor gevorderden de Yeti. Beide boden zeer degelijke audiokwaliteit voor de prijs en leken al die tijd onvervangbaar. Acht jaar na de overname van het bedrijf brengt Logitech eindelijk een nieuwe variant uit: de Yeti 2.

Logitech Yeti 2 8 / 10 Score De Pluspunten Zeer eenvoudig in gebruik

Voldoende instellingen in Logitech G Hub De Minpunten AI-sensor geeft opgeblazen geluid dat niet geschikt is voor elke toepassing Yeti 2 is nog steeds plug and play, maar de slimme sensor werkt voor de wat meer veeleisende gebruiker niet perfect.

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Ik mocht de Yeti 2 een paar weken geleden al even uitproberen in Warschau, maar de omgeving leende zich helaas niet voor een serieuze microfoontest. De hoeveelheid achtergrondherrie gooide roet in het eten van de belangrijkste nieuwe eigenschap van de microfoon: een slimme sensor die de ingangsversterking en equalizer aanpast op jouw fysieke locatie ten opzichte van de microfoon. Voor deze functie maakt de Yeti 2 slim gebruik van AI, maar eenmaal in een gecontroleerde omgeving besef ik dat deze functie sowieso niet voor mij is.

De makkelijkste mic

Het idee van Logitechs usb-mics is plug and play, oftewel: je hoeft geen techneut te zijn om ermee aan de slag te gaan. Begin je met streamen, YouTube-video’s maken of zoek je een leuke microfoon om lekker te kletsen in Discord, dan kun je de Yeti 2 wat mij betreft blind kopen. Ten opzichte de vorige variant zijn de instellingen namelijk nog eenvoudiger gemaakt met een duidelijk schermpje aan de voorzijde.

Daar stel je de algemene functies van het apparaat in, zoals of hij na zoveel minuten uitschakelt, maar ook zaken als gain, ruisonderdrukking, feedback en de equalizer. Vooral de weergave maakt alles makkelijk te begrijpen. Zogenaamde polaire patronen laten precies zien waar de microfoon het geluid opvangt, zoals aan twee zijden als je iemand interviewt of juist hypergefocust aan de voorzijde. Ook is er een geinig in te stellen beestje (ik koos voor de kikker, maar je kunt ook zelf afbeeldingen uploaden) dat je letterlijk vertelt dat je wat zacht klinkt of wat minder moet schreeuwen. Dat is allemaal enorm eenvoudig en supergebruiksvriendelijk.

Standaard is de eerdergenoemde slimme sensor ingeschakeld, zodat de instellingen worden aangepast op jouw situatie. Beweeg je bijvoorbeeld naar links en rechts, of soms verder weg van de microfoon, dan schroeft het systeem de gain en de bas op om je duidelijk hoorbaar te houden. De AI focust op waar jij bent ten opzichte van het apparaat, zelfs al loop je eromheen. Het idee is dat je je minder druk hoeft te maken of je wel duidelijk in de microfoon praat, en je je zodoende meer kunt richten op de inhoud.

In combinatie met de ruisonderdrukking werkt dat tot op zekere hoogte. Met de bijgeleverde (en nog steeds zware) standaard kun je de Yeti 2 gewoon ergens op je bureau zetten en doet hij het zware werk. Het probleem is vooral dat als je ook maar iets geeft om betere audiokwaliteit, zoals voor een podcast, het geluid nogal opgeblazen klinkt. In de gemiddelde kamer zonder professionele isolatie geeft de Yeti 2 veel echo en ruis door. Het werkt, maar is in mijn geval zeker niet wenselijk.

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Diepere functies

Het goede nieuws is dat de Yeti 2 dankzij Logitechs G Hub nauwkeuriger is in te stellen en je er eenvoudig veel beter geluid uit krijgt. Er zijn drie verschillende soorten equalizers, signaalopschoners als doorlaatfilters en compressors, maar ook verschillende presets. Die laatste leunen naar mijn smaak vaak iets te veel op de bas, maar dankzij duidelijke omschrijvingen van elke optie valt alles prima aan te passen naar een bruikbaar geluid.

Bovendien is het mogelijk om je presets in het geheugen van de microfoon op te slaan, en op papier zelfs om die van anderen over te nemen. De G Hub geeft echter nog geen resultaten wanneer ik daarnaar zoek, dus dat laat wellicht nog even op zich wachten.

Het spreekt voor zich dat de Yeti 2 ten opzichte van het origineel uit 2009 hardware-technisch is verbeterd, al is het verschil in de praktijk ook weer niet enorm groot. Vooral belangrijk om rekening mee te houden is dat het nog steeds gaat om een condensatormicrofoon, die relatief gevoeliger is dan een dynamische microfoon. Neem je bijvoorbeeld podcasts of voice-overs op in een wat rumoerige omgeving, dan moet je de mic wel eerst goed afstellen (of gaan voor een ander type).

Maar dat is ook een beetje het punt: de Yeti 2 is bedoeld voor mensen die niet te allerhoogste eisen stellen, maar wel beter geluid willen dan de allergoedkoopste usb-microfoons. De kracht zit 'm dan ook in de geautomatiseerde functies en de laagdrempelige instellingen op het handige schermpje. De sensor die alles automatisch aanpast op jouw situatie past daar perfect bij, maar verwacht zeker geen wonderen.

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