Dit moet je weten voor Avengers: Doomsday en de fandag bij Vue Amsterdam

Op 16 december komt de grootste Marvel-film tot nu toe uit in de bioscopen: Avengers: Doomsday. Jij kunt de film als één van de eersten zien tijdens de fandag bij Vue Amsterdam.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door The Walt Disney Company. Op deze pagina lees je meer over wat dat betekent.

Net als Avengers: Infinity War dat in 2018 deed voor de zogenaamde Infinity Saga van het Marvel Cinematic Universe (MCU), luidt Avengers: Doomsday het begin van het einde in voor de Multiverse Saga.

Helden van drie verschillende universums gaan samen voor het eerst de strijd aan tegen een nieuwe, gevaarlijke vijand: Doctor Doom. De heerser van Latveria en een villian die het bestaan van de multiverse in gevaar brengt. Doom wordt daarbij gespeeld door een bekend gezicht voor zowel Marvel-fans als Earth’s Mightiest Heroes: Robert Downey Jr.

Foto: Marvel

De helden van het MCU laten dat natuurlijk ook niet zomaar gebeuren. Doom wordt in de film tegengestaan door verschillende bekende gezichten, waaronder Captain America, Thor, Ant-Man, Black Panther, Yelena Belova - ofwel Black Widow - en de Fantastic Four.

Daarbij keren ook grote favorieten helden terug. Bijvoorbeeld Steve Rogers en de X-Men, waar onder andere Cyclops, Professor X en Magneto vallen. Dit is de eerste keer dat al deze helden samenkomen in een Marvel-film. Dit belooft dus een epische strijd te worden. Nu maar hopen dat dit genoeg is om het einde der tijden te voorkomen...

Hoe bereid je je voor op Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday brengt alle verhaallijnen van 25 jaar Marvel-films samen in één groot, episch slotstuk. Geen zorgen: ook zonder enige voorkennis kun je de film prima volgen, Marvel kennende. Maar een beetje extra achtergrondinformatie kan nooit kwaad.

Daarom kun je nu op Disney+ een speciale selectie vinden van Marvel-films en -series die je kunt bingen voordat je naar Doomsday gaat. Je kunt ze vinden onder het Marvel-menu, waar de projecten worden omringd door een groene gloed.

Voor jouw gemak staan hieronder de aanbevolen titels op een rij:

X-Men (2000)

X2 (2003)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Loki - twee seizoenen (2021/2023)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) Spider-Man: No Way Home (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (2023)

Deadpool and Wolverine (2024)

Captain America: Brave New World (2025)

Thunderbolts* (2025)

Fantastic Four: First Steps (2025)

© Marvel Studios

Deze films en series laten je allemaal kennismaken met de belangrijkste personages en verhaallijnen die in Doomsday aan bod komen. De serie Loki en de film Doctor Strange in the Multiverse of Madness leggen bijvoorbeeld goed uit hoe het multiversum werkt, en zowel Thunderbolts* als Fantastic Four: First Steps introduceren belangrijke personages.

Daarbij brachten Disney en Marvel Studios eerder dit jaar Avengers: Endgame opnieuw uit in de bioscoop, als de zogenoemde Encore. De afsluiter van de Infinity Saga bevat namelijk ook momenten die nu, zeven jaar na de release, opgepakt worden en relevant zijn in Avengers: Doomsday.

Mocht je benieuwd zijn naar het hele MCU, en in welke volgorde je dat allemaal kunt kijken, dan hebben we ook nog een groot overzicht van hoe het in elkaar zit.

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De fandag bij Vue Amsterdam

Het moge duidelijk zijn dat er als afsluiter van een Saga veel ogen gericht zijn op Avengers: Doomsday, zeker door fans die de Marvel-films al jaren volgen. Voor al die fanaten wordt op de dag van release een speciale fandag georganiseerd in de Vue-bioscoop te Amsterdam.

Foto: Marvel

De fandag houdt onder andere in dat de gehele bioscoop in het thema van Avengers: Doomsday staat, met elementen van Doctor Doom's kasteel uit de film als onderdeel van de aankleding. Daarbij is Doom in zekere zin ook aanwezig: je kunt namelijk op de foto met een levensgroot standbeeld van de Latveriaanse heerser.

Verder krijg je alleen bij bezoek op deze fandag bij Vue Amsterdam goodies mee, en krijg je voordat de film begint een exclusieve boodschap te zien van de cast.

Jij kunt deze fandag dus ook bijwonen! Dat regel je door op deze link te klikken en tickets te halen, waarna je je klaar kunt gaan maken voor Doomsday op 16 december.

© Disney/Vue