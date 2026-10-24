In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat de klok een uur terug. Je smartphone past de tijd automatisch aan en ook veel slimme apparaten doen dat. Toch is het verstandig om je smarthome-instellingen even te controleren. Vooral bij apparaten met een eigen timer en automatiseringen die afhankelijk zijn van daglicht kan een aanpassing handig of zelfs nodig zijn.

Op zondag 25 oktober 2026 gaat om 03.00 uur de klok terug naar 02.00 uur. Daarmee begint de wintertijd. Dat is een goed moment om te kijken of je slimme verlichting en andere apparaten nog op de gewenste tijden werken.

Vast tijdschema of zonsondergang: wat werkt beter?

Bij veel slimme apparaten kun je kiezen tussen een vast tijdschema en een automatisering op basis van zonsopkomst of zonsondergang. Het verschil zit in wat het startmoment bepaalt.

Vast tijdschema Op basis van de zon Lamp gaat dagelijks om 19.00 uur aan Lamp gaat aan bij zonsondergang Gordijnen openen om 07.30 uur Gordijnen openen bij zonsopkomst Tijdstip blijft gelijk Tijdstip verschuift met de seizoenen Handig voor een vast dagritme Handig voor verlichting en zonwering

Je zit niet aan één manier vast; je kunt ze natuurlijk ook combineren. Je kunt bijvoorbeeld je gordijnen 's ochtends op een vast tijdstip laten openen, terwijl ze 's avonds automatisch sluiten bij zonsondergang.

Slimme verlichting automatisch laten inschakelen bij zonsondergang

Stel, je hebt je slimme lampen ingesteld om iedere avond om 19.00 uur aan te gaan. Dat blijven ze na de overgang naar wintertijd gewoon doen. Maar in de donkere maanden wil je ze misschien eerder inschakelen.



Je kunt het tijdstip handmatig vervroegen, maar dan moet je het later weer aanpassen. Een automatisering op basis van zonsondergang is handiger. Daarbij houdt het systeem rekening met het moment waarop de zon op jouw locatie ondergaat. Je verlichting beweegt daardoor het hele jaar mee met de veranderende daglengte.



Onder meer Philips Hue, Google Home, Apple Woning en Home Assistant ondersteunen zulke automatiseringen. Bij geschikte systemen kun je ook instellen dat de lampen bijvoorbeeld een kwartier vóór zonsondergang aangaan. Hoe je met Google Home verschillende apparaten laat samenwerken, lees je in ons artikel over je smartphone als afstandsbediening voor je slimme huis.



Wil je liever dat je verlichting reageert op de werkelijke hoeveelheid licht? Dan kun je een lichtsensor gebruiken. Die kan ervoor zorgen dat de lampen op een sombere middag eerder inschakelen, terwijl ze op een heldere avond langer uitblijven.

Zo pas je de automatisering aan

Open de app waarmee je je slimme verlichting bedient en zoek naar Automatiseringen, Routines of Schema's. Open een bestaande automatisering of maak een nieuwe aan. Kies vervolgens Zonsondergang als startmoment, selecteer de gewenste lampen en stel eventueel in dat ze iets eerder of later aangaan. Controleer ook of de locatie van je woning goed is ingesteld. Die wordt gebruikt om de plaatselijke zonsondergang te berekenen. Een verkeerde locatie kan ervoor zorgen dat je verlichting te vroeg of te laat inschakelt.



Sla de automatisering op en kijk of deze actief is. De precieze stappen en benamingen verschillen per merk en app. Wil je meer met je slimme verlichting doen? Lees dan hoe je met Philips Hue automatisch de juiste verlichting inschakelt en verschillende lichtscènes instelt.

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Slimme gordijnen en rolluiken: eerder sluiten in de winter

Ook slimme gordijnen en rolluiken kun je laten reageren op zonsondergang. Heb je ze ingesteld om iedere avond om 20.00 uur te sluiten, dan kan dat in de winter laat zijn. Het is buiten dan al donker en je wilt natuurlijk niet in een soort verlicht aquarium te kijk zitten voor mensen die buiten langslopen.



Door de gordijnen automatisch bij zonsondergang te laten sluiten, hoef je het schema gedurende het jaar niet meer aan te passen. Sommige systemen bieden ook de mogelijkheid om ze bijvoorbeeld een halfuur na zonsondergang te sluiten. Voor het openen is een vast tijdstip vaak praktischer. Zo kun je je gordijnen iedere ochtend om 07.30 uur laten openen, ook als de zon in december nog niet op is.

Welke apparaten moet je na het verzetten van de klok controleren?

Niet ieder apparaat past de tijd automatisch aan. Denk bijvoorbeeld aan oudere digitale tijdschakelaars, sommige wekkerlampen of voerautomaten voor huisdieren met een ingebouwde klok. Heb je de klok van zo'n apparaat ooit zelf ingesteld? Controleer dan na de overgang naar wintertijd of die nog de juiste tijd aangeeft. Dat is vooral belangrijk bij apparaten die op een bepaald moment iets moeten doen, zoals een voerautomaat die op vaste tijden eten afgeeft. Wil je een gewone lamp of een ander geschikt elektrisch apparaat op vaste tijden laten schakelen? Met een slimme stekker kun je tijdschema's instellen en apparaten automatisch aan- en uitzetten.

Wat als een slim apparaat een uur verkeerd loopt?

Schakelt een apparaat na de overgang naar wintertijd een uur te vroeg of te laat in? Controleer dan eerst de tijdinstellingen. Kijk of de juiste tijdzone is geselecteerd, bijvoorbeeld Amsterdam of een Midden-Europese tijdzone met automatische zomer- en wintertijdcorrectie. Controleer vervolgens hoe het apparaat zijn tijd bijwerkt. Bij sommige apparaten gebeurt dat via internet of een gekoppelde hub, terwijl je bij andere de klok handmatig moet aanpassen. Ga niet meteen alle ingestelde tijdschema's een uur verschuiven. Als het apparaat later alsnog de juiste tijd synchroniseert, kunnen je automatiseringen daardoor juist op het verkeerde moment worden uitgevoerd.



Staat alles weer goed? Kijk dan meteen of je sommige vaste tijdschema's kunt vervangen door automatiseringen op basis van zonsopkomst of zonsondergang. Daarmee houd je je slimme huis niet alleen bij de overgang naar wintertijd, maar ook de rest van het jaar afgestemd op het daglicht.

In het kort In de nacht van 24 op 25 oktober 2026 gaat de klok een uur terug en begint de wintertijd. De meeste slimme apparaten passen hun tijd automatisch aan, maar bij apparaten met een eigen klok of timer moet je dit soms zelf doen. Controleer daarom de tijdinstellingen en automatiseringen in je slimme huis. Vooral bij slimme verlichting en elektrische gordijnen kan het handig zijn om vaste tijdschema's te vervangen door automatiseringen op basis van zonsopkomst of zonsondergang. Zo bewegen ze het hele jaar mee met het daglicht.