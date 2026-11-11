Ring komt met vliegende beveiligingscamera die door je huis patrouilleert

Een beveiligingscamera die zelfstandig door je huis vliegt om te kijken of alles in orde is. Ring heeft de Drone Cam aangekondigd, een kleine drone die verschillende kamers kan controleren en bij een alarm op onderzoek uitgaat. Maar wat heb je aan een vliegende camera en hoe zit het met je privacy?

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Hoe zit het met de privacy?

Ring is onderdeel van Amazon. Het bedrijf komt nu met de Ring Drone Cam. Anders dan een gewone beveiligingscamera hangt dit apparaat niet op één vaste plek. De drone kan zelfstandig door verschillende kamers vliegen, vooraf ingestelde routes volgen en beelden naar je smartphone sturen.

Het apparaat maakt deel uit van Ring Robotics, een productlijn met autonome beveiligingsapparaten. Naast de vliegende camera voor woningen kondigde Ring ook een rijdende beveiligingsrobot voor bedrijven aan.

Zo werkt de vliegende camera

Tijdens de installatie maak je eerst een plattegrond van je woning door de drone door verschillende kamers te dragen. Daarna kun je in de Ring-app aangeven welke plekken je wilt controleren.

Vervolgens kan de drone zelfstandig naar die plekken vliegen. Je kunt hem bijvoorbeeld naar de woonkamer sturen of een vaste route langs verschillende kamers laten afleggen. Ook kan hij reageren op meldingen van gekoppelde Ring-apparaten. Wanneer bijvoorbeeld een alarmsensor afgaat, kan de drone naar een vooraf ingestelde plek vliegen om te kijken wat er aan de hand is.

De drone gebruikt camera's, sensoren en AI om door de woning te navigeren en obstakels te ontwijken..

Wat zijn de beperkingen?

De Ring Drone Cam heeft een ingebouwde 2K-camera en kan volgens de fabrikant maximaal acht minuten achter elkaar vliegen. Daarna keert hij terug naar zijn laadstation.

Het apparaat werkt alleen binnenshuis en is voorlopig bedoeld voor één verdieping. Hij kan dus niet zelfstandig de trap op om de bovenverdieping te controleren. Ook heeft de drone geen microfoon of luidspreker, waardoor je niet met iemand kunt praten via de camera.

Het belangrijkste voordeel ten opzichte van een vaste beveiligingscamera is dat één apparaat meerdere plekken kan bekijken. Daar staat tegenover dat de drone niet voortdurend opneemt en maar op één plek tegelijk kan zijn.

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Hoe zit het met de privacy?

Een camera die zelfstandig door je huis vliegt, roept vragen op over privacy. Ring benadrukt daarom dat de Drone Cam alleen opneemt wanneer hij vliegt. Zodra het apparaat terugkeert naar zijn laadstation, wordt de camera uitgeschakeld.

Ook is de drone bewust niet stil. Volgens Ring moeten aanwezigen kunnen horen dat het apparaat rondvliegt.

Voor het bewaren en terugkijken van opnames heb je een Ring Protect-abonnement nodig. Daarmee kunnen beelden in de cloud worden opgeslagen.

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Wanneer komt de camera naar Nederland?

Ring presenteerde in 2020 al een vergelijkbaar concept onder de naam Always Home Cam. Dat apparaat kwam uiteindelijk niet breed op de markt. De Drone Cam is een nieuwe poging om een vliegende beveiligingscamera voor consumenten beschikbaar te maken.

Ring wil de Drone Cam vanaf 27 januari 2027 in de Verenigde Staten leveren voor 249,99 dollar. Het apparaat moet daar nog wel worden goedgekeurd door toezichthouder FCC.