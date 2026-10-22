Blink, het beveiligingscameramerk van Amazon, brengt twee nieuwe camera's naar Nederland. De Blink Mini 4K+ is de eerste 4K-camera van het merk, terwijl de Blink Mini Pan-Tilt 2K+ dankzij een draaibare behuizing vrijwel een complete ruimte in beeld kan brengen. Beide modellen zijn geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. De prijzen beginnen bij 49,99 euro.

Met de twee nieuwe modellen breidt Blink zijn assortiment compacte beveiligingscamera's uit. Het merk, dat onderdeel is van Amazon, richt zich vooral op betaalbare camera's die eenvoudig te installeren zijn. De nieuwe modellen voegen daar een hogere beeldresolutie en uitgebreidere bewegingsdetectie aan toe.

Blink Mini 4K+: scherper beeld en wifi 6

De Blink Mini 4K+ is de eerste beveiligingscamera van Blink die beelden in 4K-resolutie (3840 × 2160 pixels) kan opnemen. Daarmee legt de camera aanzienlijk meer details vast dan de bestaande Mini 2K+, die een maximale resolutie van 2560 × 1440 pixels heeft. Het horizontale gezichtsveld bedraagt 115 graden, waardoor de camera bijvoorbeeld een oprit, tuin of groot deel van een woonkamer kan overzien.

De camera ondersteunt HDR, waarmee details in donkere en lichte delen van het beeld beter zichtbaar moeten blijven. Ook beschikt het model over nachtzicht in kleur bij weinig omgevingslicht. Wordt het te donker, dan schakelt de camera over op infraroodbeelden in zwart-wit.

Een andere verbetering is de ondersteuning van wifi 6 op zowel de 2,4GHz- als de 5GHz-band. Blink adviseert een uploadsnelheid van minimaal 10 Mbit/s om beelden in 4K te kunnen versturen. Verder heeft de camera een ingebouwde sirene, tweerichtingsspraak met ruisonderdrukking en bewegingsdetectie tot maximaal 14 meter. De zogenoemde Pre-Roll-functie legt bovendien enkele seconden vast voordat een bewegingsmelding wordt geactiveerd. Opnamen kunnen maximaal twee minuten duren.

Blink Mini Pan-Tilt 2K+: beweging automatisch volgen

De Blink Mini Pan-Tilt 2K+ kiest voor een andere aanpak. Deze camera heeft een 2K-resolutie, maar kan dankzij een gemotoriseerde voet horizontaal 350 graden draaien en verticaal 115 graden kantelen. Daarmee is het mogelijk om vrijwel rondom de camera te kijken, zonder meerdere camera's op te hangen.

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De camera kan automatisch meebewegen met gedetecteerde bewegingen, bijvoorbeeld wanneer een huisdier door de woonkamer loopt of iemand langs de oprit loopt. Daarnaast beschikt hij over een zoomfunctie, nachtzicht in kleur bij voldoende omgevingslicht en tweerichtingsspraak. Ook kan de camera onderscheid maken tussen personen en voertuigen, al is daarvoor een geschikt Blink-abonnement nodig.

Buiten gebruiken met stroomaansluiting

Hoewel beide camera's buiten kunnen worden geïnstalleerd, zijn het geen draadloze accumodellen. Ze moeten continu op een stroomvoorziening worden aangesloten. Voor buitengebruik is een speciale weerbestendige voedingsadapter nodig.

De Mini 4K+ heeft een IP65-classificatie wanneer hij met die adapter wordt gebruikt. Dat betekent dat de camera stofdicht is en bestand tegen waterstralen, maar niet bedoeld is om onder te dompelen. De opgegeven gebruikstemperatuur ligt tussen -20 en 45 graden Celsius.

Abonnement voor slimme meldingen en cloudopslag

Beide camera's werken met de Blink-app, waarmee je livebeelden kunt bekijken en meldingen ontvangt bij beweging. Voor uitgebreidere functies, zoals het herkennen van personen en voertuigen, is een betaald Blink-abonnement nodig. Dat geldt ook voor het opslaan van beelden in de cloud. Bij de Mini 4K+ is daarnaast lokale opslag mogelijk via een afzonderlijk verkrijgbaar Blink Sync Module met aangesloten opslagmedium. Je bent daardoor niet volledig afhankelijk van cloudopslag. De camera werkt ook met Amazon Alexa, zodat je bijvoorbeeld via een geschikt Echo-scherm livebeelden kunt bekijken.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Blink-camera's zijn nu vooruit te bestellen via Amazon.nl. De Blink Mini 4K+ krijgt een adviesprijs van 79,99 euro. De Blink Mini Pan-Tilt 2K+ kost 49,99 euro voor de binnenuitvoering en 54,99 euro voor de buitenuitvoering.

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