Android Auto stopt met ondersteuning oudere telefoons: dit kun je doen

Gebruik je Android Auto om via het scherm van je auto te navigeren, muziek te luisteren of berichten te ontvangen? Dan kan dat met sommige oudere smartphones binnenkort niet meer. Google heeft de minimale systeemeisen verhoogd: voortaan is Android 11 of nieuwer nodig. Vooral als je je telefoon met een usb-kabel aansluit, krijgen hiermee te maken.

Dit artikel is onderdeel van:

Wat als je telefoon geen update meer krijgt?

Zo controleer je welke Android-versie je hebt

Met Android Auto kun je verschillende apps op het infotainmentscherm van je auto gebruiken. Denk aan Google Maps, Spotify en apps om handsfree te bellen of berichten te versturen. Je smartphone is de bron, terwijl je het scherm van de auto gebruikt om de apps te bedienen.

Tot voor kort was Android 9 voldoende om Android Auto via een usb-kabel te gebruiken. Google heeft die ondergrens nu verhoogd naar Android 11. Daarmee vervalt de officiële ondersteuning voor telefoons met Android 9 en Android 10.

Vooral oudere telefoons getroffen

De verandering raakt vooral smartphones van zo'n zeven tot acht jaar oud die geen recente Android-versie meer kunnen installeren. Voorbeelden zijn de Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 en Sony Xperia XZ2 Compact. Deze toestellen kregen Android 10 als laatste grote Android-update.

Sommige gebruikers kregen in oktober al een waarschuwing dat Android Auto binnenkort niet meer op hun telefoon zou werken. Inmiddels heeft Google de aangepaste systeemeisen ook op zijn officiële ondersteuningspagina gezet.

Dat betekent overigens niet dat Android Auto op iedere oudere telefoon onmiddellijk stopt. De meest recente appversie ondersteunt technisch nog bepaalde toestellen met Android 10. Wel vallen die telefoons buiten de officiële ondersteuning en kan de verbinding op een onaangekondigd moment wegvallen.

Ook interessant: Zo geniet je in elke auto van Android Auto en Apple Carplay

Geldt dit ook voor draadloos Android Auto?

De wijziging heeft vooral gevolgen voor automobilisten die hun telefoon met een kabel aansluiten. Voor draadloos Android Auto gold Android 11 al langer als algemene minimumeis. Daar verandert dus weinig.

Lees ook · Partnerbijdrage Een betaalverzoek van school? Zo weet je of het echt is In samenwerking met Bitdefender

Zo controleer je welke Android-versie je hebt

Weet je niet welke Android-versie op je telefoon staat? Dat kun je eenvoudig controleren.

Open Instellingen op je smartphone.

op je smartphone. Ga naar Over de telefoon of Telefooninfo .

of . Zoek naar Android-versie of Softwaregegevens.

Controleer of er Android 11 of hoger staat. De precieze menu-namen verschillen per telefoonmerk.

Staat er Android 9 of Android 10? Kijk dan bij Instellingen / (Systeem) / Software-update of er nog een update beschikbaar is. Kun je bijwerken naar Android 11 of hoger, dan voldoet je telefoon weer aan de minimale software-eis.