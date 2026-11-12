Google heeft twee functies aangekondigd waarmee smartphones een grotere rol krijgen in het dagelijks leven. Gemini is nu ook te gebruiken via Apple CarPlay, terwijl Android-gebruikers hun voordeur kunnen openen met een digitale sleutel in Google Wallet.

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Hoe gebruik je Gemini in CarPlay?

Met Gemini praten tijdens het autorijden

Google heeft Gemini Live beschikbaar gemaakt voor Apple CarPlay. Daardoor kun je met de iPhone via het scherm in hun auto gesprekken voeren met de AI-assistent. De functie was eerder al beschikbaar voor Android Auto en auto’s waarin Google is ingebouwd.

Gemini kan bijvoorbeeld e-mails samenvatten, afspraken uit Google Agenda doornemen of helpen bij het voorbereiden van een vergadering. Ook kun je vragen stellen over plaatsen die je onderweg tegenkomt. Anders dan bij traditionele spraakassistenten kun je een gesprek onderbreken, doorvragen of van onderwerp veranderen.

De gesprekken worden automatisch gesynchroniseerd met de Gemini-app op je iPhone. Daardoor kun je een gesprek na het parkeren terugvinden en eventueel voortzetten.

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Hoe gebruik je Gemini in CarPlay?

Om Gemini via CarPlay te gebruiken, moet je de nieuwste versie van de Gemini-app op je iPhone installeren en toestemming geven voor het gebruik van de microfoon. Ook moet je Gemini Live minstens één keer op je telefoon hebben gebruikt. Vervolgens verschijnt de Gemini-app op het CarPlay-scherm. Je kunt daar een gesprek starten of een eerder gesprek voortzetten.

Google is op 11 november begonnen met de wereldwijde uitrol. De functie ondersteunt alle talen waarin Gemini Live beschikbaar is. Niet alle mogelijkheden werken echter in Nederland: de persoonlijke dagelijkse briefing van Google is bijvoorbeeld niet beschikbaar in de Europese Economische Ruimte.

Google is overigens niet de eerste aanbieder die een AI-assistent naar CarPlay brengt. Sinds april kunnen automobilisten ook ChatGPT via het autoscherm gebruiken.

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Voordeur openen met Google Wallet

De tweede aankondiging draait om Google Wallet en is bedoeld voor Android-telefoons. In je Wallet kun je voortaan ook een digitale huissleutel bewaren, naast bijvoorbeeld betaalpassen en digitale autosleutels.

De functie werkt met geschikte slimme deursloten die de standaarden Matter en Aliro ondersteunen. Je voegt het slot eerst toe aan Google Home en kunt vervolgens een digitale sleutel opslaan in Google Wallet.

Daarmee zijn er twee manieren om de deur te openen. Met NFC houd je je Android-telefoon tegen het slot, vergelijkbaar met contactloos betalen. Ondersteunen zowel het slot als je telefoon Ultra-Wideband (UWB), dan kan de deur automatisch ontgrendelen wanneer je dichterbij komt.

De digitale sleutel is gekoppeld aan je woning in Google Home. Heb je meerdere geschikte sloten, dan kun je die met dezelfde sleutel bedienen. Ook andere gezinsleden kunnen een eigen sleutel toevoegen aan hun Google Wallet.

Niet ieder slim slot is geschikt

Voor de digitale huissleutel heb je een Android-telefoon met NFC en minimaal Android 9 nodig. Daarnaast zijn een geschikt Matter- en Aliro-slot en een compatibele Google Home-hub met Thread Border Router vereist.

Bij de introductie ondersteunt Google onder meer de Aqara U400, Schlage Sense Pro en Nuki Keypad 2 NFC. Voor automatisch ontgrendelen is bovendien een geschikte UWB-telefoon nodig, zoals bepaalde modellen uit de Pixel 10 Pro-serie en Samsung Galaxy-serie.

De functie werkt standaard ook als het telefoonscherm vergrendeld is, mits de telefoon in de afgelopen uren is ontgrendeld. Wie dat liever niet heeft, kan instellen dat voor iedere ontgrendeling een pincode, vingerafdruk of andere schermbeveiliging nodig is.

Google stelt de digitale huissleutels eerst beschikbaar via de testversie van Google Home, de zogenoemde Public Preview. De bredere uitrol volgt volgens het bedrijf in de komende weken. Wanneer de functie precies voor alle Nederlandse gebruikers beschikbaar is, is nog niet bekendgemaakt.