Mova E50 Ultra

8/10
Score

De Pluspunten

  • V-vormige borstel
  • Veel zuigkracht
  • Uitschuifbare dweilpad
  • Uitgebreide app
  • Houdt rekening met vloerkleden

De Minpunten

  • Ontwerp is wat log en saai
  • Bereikt niet alle hoeken
  • Hoeveel air watts?
  • Niet voor de grove schoonmaak

Al met al voelt de Mova E50 Ultra als een veel duurder systeem dan de 399 euro die je ervoor betaalt. Daarmee legt Mova de lat voor een robotstofzuiger onder 400 euro behoorlijk hoog. Voor de grove schoonmaak kun je niet volledig op dit apparaat leunen, maar voor het dagelijkse onderhoud is het een zeer handige hulp. De app biedt bovendien meer dan genoeg aanpassingsmogelijkheden. Het ontwerp is wat saai, maar dat is uiteindelijk ook het grootste nadeel van de Mova E50 Ultra.

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Met de Mova E50 Ultra richt Mova zich duidelijk op een breed publiek. Het ontwerp is daardoor vrij ingetogen, maar het grote basisstation is wel praktisch ingericht. De reservoirs voor schoon en vuil water trek je eenvoudig omhoog en achter de klep aan de voorkant zit de stofzak. Een ingebouwde dispenser voor schoonmaakmiddel ontbreekt, maar je kunt natuurlijk altijd en scheutje vloerreiniger in het schone water doen (al raadt Mova dat soort dingen nooit aan).

Door zijn neutrale vormgeving past het station gemakkelijk in veel interieurs, maar compact is het niet. Het is vrij diep en hoog, al gaat het in vergelijking met concurrerende basisstations soms maar om enkele millimeters verschil. De robot zelf oogt eveneens eenvoudig, maar is technisch een stuk interessanter. Onderop zitten twee roterende dweilpads en een zijborstel die vuil richting de zuigmond veegt. Veel fabrikanten zetten tegenwoordig in op dweilrollers, maar modellen met zo'n systeem zijn doorgaans twee of drie keer duurder.

Mova E50 Ultra: 30.000 Pa zuigkracht en LiDAR voor 399 euro

Voor 399 euro haal je met de Mova E50 Ultra behoorlijk wat in huis. De robot beschikt onder meer over 30.000 Pa zuigkracht. Dat getal vertelt alleen niet het hele verhaal over de prestaties van een robotstofzuiger. Air watts is minstens zo belangrijk, omdat die waarde aangeeft hoeveel lucht het systeem verplaatst en richting de opvangbak voert. Pascal zegt alleen iets over de zuigdruk. Niet iedere fabrikant deelt het aantal air watts en Mova doet dat evenmin, waardoor die 30.000 Pa op papier vooral een indrukwekkend getal blijft.

Daarnaast heeft de Mova E50 Ultra een LiDAR-toren voor de navigatie, waarmee de robot obstakels herkent en vermijdt. Ook op andere vlakken is hij uitgebreid uitgerust. Zo heeft hij een accu van 5.200 mAh, waarmee hij tot ongeveer drie uur kan stofzuigen, een V-vormig antiklitsysteem bij de hoofdborstel zodat haren niet vast komen te zitten en een uitschuifbare dweilpad waarmee hij ook langs randen en plinten kan schoonmaken. Dergelijke eigenschappen waren eerder vooral weggelegd voor modellen van rond de 1.500 euro.

Hoe goed stofzuigt en dweilt de Mova E50 Ultra?

Uit onze praktijktests, in een normale woning met zowel een laminaatvloer als een hoogpolig tapijt, blijkt dat de Mova E50 Ultra in het dagelijkse gebruik meer dan goed presteert. Losse kruimels, haren en opgedroogde modder vormen geen probleem. Dankzij de V-vormige borstel blijven haren van jezelf of een huisdier bovendien niet snel vastzitten in de borstel of de wielen. De zijborstel wil uit enthousiasme nog weleens iets de kamer in slingeren, maar meestal wordt dat vuil tijdens dezelfde schoonmaakronde alsnog meegenomen.

De twee roterende dweilpads achterop oefenen behoorlijk wat druk uit op de vloer en draaien tot 260 keer per minuut rond, waardoor ze goed kunnen boenen. Na afloop oogt de vloer schoon, maar zie de Mova E50 Ultra niet als volledige vervanging voor handmatig dweilen. Verse vlekken en opgedroogd vuil haalt hij meestal zonder moeite weg en daarbij blijven er geen strepen achter. Met de uitschuifbare dweilpad neemt hij ook de randen langs plinten mee, al slaat hij diepere hoeken over. Zodra hij bij tapijt komt, trekt hij de dweilpads netjes en op tijd omhoog.

Mova E50 Ultra-app: veel instellingen voor kamers, tapijt en schoonmaak

Via de app heb je veel invloed op hoe de Mova E50 Ultra schoonmaakt, vergelijkbaar met wat je bij duurdere systemen ziet. Je bepaalt de zuigkracht en de hoeveelheid water en stelt in hoe strak of juist wat losser de robot zijn route rijdt. Ook kun je per kamer een aparte routine instellen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat hij eerst het tapijt stofzuigt, zodat dat droog blijft voordat de dweilfunctie wordt gebruikt. De kaart kun je naar wens aanpassen en daarnaast heb je invloed op het gedrag van het basisstation.

Conclusie Mova E50 Ultra review: kopen of niet?

Al met al voelt de Mova E50 Ultra als een veel duurder systeem dan de 399 euro die je ervoor betaalt. Daarmee legt Mova de lat voor een robotstofzuiger onder 400 euro behoorlijk hoog. Voor de grove schoonmaak kun je niet volledig op dit apparaat leunen, maar voor het dagelijkse onderhoud is het een zeer handige hulp. De app biedt bovendien meer dan genoeg aanpassingsmogelijkheden. Het ontwerp is wat saai, maar dat is uiteindelijk ook het grootste nadeel van de Mova E50 Ultra.

Veelgestelde vragen

Wat is een goede zuigkracht voor een robotstofzuiger?

Voor robotstofzuigers bestaat geen vaste grens die automatisch goede schoonmaakprestaties garandeert. Fabrikanten drukken zuigdruk meestal uit in Pascal (Pa), maar een hoger getal betekent niet altijd dat een robot in de praktijk beter schoonmaakt. Ook de hoofdborstel, luchtstroom, afdichting en navigatie spelen mee. Modellen met 10.000 Pa of meer zijn inmiddels heel normaal, terwijl sommige nieuwe robotstofzuigers 30.000 Pa of meer halen. Praktijktests blijven daarom belangrijker dan alleen de opgegeven zuigdruk.

Hoe goed werkt een robotstofzuiger op hoogpolig tapijt?

Hoogpolig tapijt blijft voor veel robotstofzuigers lastig. De robot moet voldoende zuigkracht hebben, maar ook een borstel gebruiken die vuil en haren daadwerkelijk uit de vezels trekt. Daarnaast kunnen dikke kleden problemen veroorzaken bij het oprijden of navigeren. Wie veel hoogpolig tapijt heeft, kan een robotstofzuiger daarom het beste als dagelijkse hulp gebruiken en periodiek met een traditionele stofzuiger grondiger reinigen.

Is een robotstofzuiger met dweilfunctie een vervanging voor zelf dweilen?

Een robotstofzuiger met dweilfunctie is vooral geschikt voor dagelijks onderhoud. Roterende dweilpads kunnen stof, lichte vlekken en opgedroogd vuil verwijderen, maar hardnekkig vuil en moeilijk bereikbare hoeken vragen vaak nog handmatig werk. Let bij aanschaf vooral op de druk van het dweilsysteem, tapijtherkenning, instelbare watertoevoer en automatische reiniging van de dweilen. Een goede dweilrobot vermindert dus het schoonmaakwerk, maar maakt handmatig dweilen meestal niet volledig overbodig.

Waar moet je op letten bij een robotstofzuiger met automatisch leegstation?

Kijk niet alleen naar het automatisch legen van de stofbak. Uitgebreidere stations kunnen ook dweilen wassen, drogen en soms het waterreservoir van de robot bijvullen. Controleer daarnaast het formaat van het station, de capaciteit van schoon- en vuilwatertanks, de prijs van stofzakken en hoeveel handmatig onderhoud noodzakelijk blijft. Vooral bij dagelijks gebruik kan een goed basisstation het verschil maken tussen regelmatig onderhoud en meerdere dagen vrijwel automatisch schoonmaken.