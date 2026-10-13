Voor 399 euro belooft de Mova E50 Ultra opvallend veel. De robotstofzuiger stofzuigt en dweilt, keert zelfstandig terug naar zijn basisstation en laat daar de dweilpads reinigen en met hete lucht drogen. Daarmee biedt Mova functies die we tot voor kort vooral bij veel duurdere robotstofzuigers zagen.

Mova E50 Ultra 8 / 10 Score De Pluspunten V-vormige borstel

Veel zuigkracht

Uitschuifbare dweilpad

Uitgebreide app

Houdt rekening met vloerkleden De Minpunten Ontwerp is wat log en saai

Bereikt niet alle hoeken

Hoeveel air watts?

Niet voor de grove schoonmaak Al met al voelt de Mova E50 Ultra als een veel duurder systeem dan de 399 euro die je ervoor betaalt. Daarmee legt Mova de lat voor een robotstofzuiger onder 400 euro behoorlijk hoog. Voor de grove schoonmaak kun je niet volledig op dit apparaat leunen, maar voor het dagelijkse onderhoud is het een zeer handige hulp. De app biedt bovendien meer dan genoeg aanpassingsmogelijkheden. Het ontwerp is wat saai, maar dat is uiteindelijk ook het grootste nadeel van de Mova E50 Ultra.

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Met de Mova E50 Ultra richt Mova zich duidelijk op een breed publiek. Het ontwerp is daardoor vrij ingetogen, maar het grote basisstation is wel praktisch ingericht. De reservoirs voor schoon en vuil water trek je eenvoudig omhoog en achter de klep aan de voorkant zit de stofzak. Een ingebouwde dispenser voor schoonmaakmiddel ontbreekt, maar je kunt natuurlijk altijd en scheutje vloerreiniger in het schone water doen (al raadt Mova dat soort dingen nooit aan).



Door zijn neutrale vormgeving past het station gemakkelijk in veel interieurs, maar compact is het niet. Het is vrij diep en hoog, al gaat het in vergelijking met concurrerende basisstations soms maar om enkele millimeters verschil. De robot zelf oogt eveneens eenvoudig, maar is technisch een stuk interessanter. Onderop zitten twee roterende dweilpads en een zijborstel die vuil richting de zuigmond veegt. Veel fabrikanten zetten tegenwoordig in op dweilrollers, maar modellen met zo'n systeem zijn doorgaans twee of drie keer duurder.

Foto: Wesley Akkerman

Mova E50 Ultra: 30.000 Pa zuigkracht en LiDAR voor 399 euro

Voor 399 euro haal je met de Mova E50 Ultra behoorlijk wat in huis. De robot beschikt onder meer over 30.000 Pa zuigkracht. Dat getal vertelt alleen niet het hele verhaal over de prestaties van een robotstofzuiger. Air watts is minstens zo belangrijk, omdat die waarde aangeeft hoeveel lucht het systeem verplaatst en richting de opvangbak voert. Pascal zegt alleen iets over de zuigdruk. Niet iedere fabrikant deelt het aantal air watts en Mova doet dat evenmin, waardoor die 30.000 Pa op papier vooral een indrukwekkend getal blijft.



Daarnaast heeft de Mova E50 Ultra een LiDAR-toren voor de navigatie, waarmee de robot obstakels herkent en vermijdt. Ook op andere vlakken is hij uitgebreid uitgerust. Zo heeft hij een accu van 5.200 mAh, waarmee hij tot ongeveer drie uur kan stofzuigen, een V-vormig antiklitsysteem bij de hoofdborstel zodat haren niet vast komen te zitten en een uitschuifbare dweilpad waarmee hij ook langs randen en plinten kan schoonmaken. Dergelijke eigenschappen waren eerder vooral weggelegd voor modellen van rond de 1.500 euro.

Foto: Wesley Akkerman

Hoe goed stofzuigt en dweilt de Mova E50 Ultra?

Uit onze praktijktests, in een normale woning met zowel een laminaatvloer als een hoogpolig tapijt, blijkt dat de Mova E50 Ultra in het dagelijkse gebruik meer dan goed presteert. Losse kruimels, haren en opgedroogde modder vormen geen probleem. Dankzij de V-vormige borstel blijven haren van jezelf of een huisdier bovendien niet snel vastzitten in de borstel of de wielen. De zijborstel wil uit enthousiasme nog weleens iets de kamer in slingeren, maar meestal wordt dat vuil tijdens dezelfde schoonmaakronde alsnog meegenomen.



De twee roterende dweilpads achterop oefenen behoorlijk wat druk uit op de vloer en draaien tot 260 keer per minuut rond, waardoor ze goed kunnen boenen. Na afloop oogt de vloer schoon, maar zie de Mova E50 Ultra niet als volledige vervanging voor handmatig dweilen. Verse vlekken en opgedroogd vuil haalt hij meestal zonder moeite weg en daarbij blijven er geen strepen achter. Met de uitschuifbare dweilpad neemt hij ook de randen langs plinten mee, al slaat hij diepere hoeken over. Zodra hij bij tapijt komt, trekt hij de dweilpads netjes en op tijd omhoog.

Mova E50 Ultra-app: veel instellingen voor kamers, tapijt en schoonmaak

Via de app heb je veel invloed op hoe de Mova E50 Ultra schoonmaakt, vergelijkbaar met wat je bij duurdere systemen ziet. Je bepaalt de zuigkracht en de hoeveelheid water en stelt in hoe strak of juist wat losser de robot zijn route rijdt. Ook kun je per kamer een aparte routine instellen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat hij eerst het tapijt stofzuigt, zodat dat droog blijft voordat de dweilfunctie wordt gebruikt. De kaart kun je naar wens aanpassen en daarnaast heb je invloed op het gedrag van het basisstation.

Conclusie Mova E50 Ultra review: kopen of niet?

Al met al voelt de Mova E50 Ultra als een veel duurder systeem dan de 399 euro die je ervoor betaalt. Daarmee legt Mova de lat voor een robotstofzuiger onder 400 euro behoorlijk hoog. Voor de grove schoonmaak kun je niet volledig op dit apparaat leunen, maar voor het dagelijkse onderhoud is het een zeer handige hulp. De app biedt bovendien meer dan genoeg aanpassingsmogelijkheden. Het ontwerp is wat saai, maar dat is uiteindelijk ook het grootste nadeel van de Mova E50 Ultra.

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