Is een draadloze steelstofzuiger handig en krachtig genoeg om je vertrouwde sledestofzuiger te vervangen? De bijzonder betaalbare Chesto T1-steelstofzuiger krijgt gemiddeld een 8,6 van 15 testers. Zij prijzen vooral het gebruiksgemak en de zuigkracht. Bij de accu en het mondstuk zitten de belangrijkste kanttekeningen.

Testresultaten In samenwerking met Sentimentanalyse De toon is overwegend positief. Alle 14 testers gaven een 7 of hoger: 4 gaven een 10, 3 een 9, 4 een 8 en 3 een 7. De lof richt zich op gewicht, wendbaarheid, zuigkracht en verlichting. De kritiek richt zich op de accuduur op hoge standen en op het mondstuk. Testpanel cijfer 8,6 Testperiode 21-10-2026 t/m 09-11-2026 Aantal testers 15 Plus- en minpunten Licht en wendbaar in gebruik

Goede zuigkracht op tapijt en harde vloer

Verschillende zuigstanden voor elke ondergrond

Led-licht maakt stof en vuil goed zichtbaar

Accuduur is voor veel testers ruim voldoende Accu loopt snel leeg op de hoogste stand

Mondstuk te hoog, te smal of snel verstopt Dit product is getest door 15 leden van het testpanel van Review.nl. Zij gebruikten de Chesto T1 Steelstofzuiger thuis en beoordeelden hem daarna. Bekijk de volledige testresultaten

De Chesto T1 Steelstofzuiger is een draadloze, zakloze stofzuiger die je ook als kruimeldief kunt gebruiken. Naast de standen laag, middel en turbo heeft hij automatische zuigkrachtregeling. De led-verlichting op de vloerzuigmond helpt om stof zichtbaar te maken. Chesto belooft tot 60 minuten gebruiksduur op de laagste stand; de gebruikstijd hangt daarmee samen met het gekozen vermogen.

Verder heeft hij een parkeerstand en een muurhouder, zodat je hem binnen handbereik kunt opbergen. Een panel van 15 testers ging gedurende twee weken met het apparaat aan de slag.

De Chesto T1 pak je makkelijk tussendoor

Even kruimels wegwerken wordt een stuk aantrekkelijker als je niet eerst een snoer hoeft uit te rollen. Dat verschil komt in meerdere reviews terug. Lisanne verwoordt het bondig: "Je pakt hem toch stuk sneller." Het lage gewicht en de wendbaarheid krijgen van 12 testers een positieve beoordeling. Rond meubels sturen, lastige hoekjes meepakken en de trap schoonmaken kosten volgens hun ervaringen weinig moeite.

Ook het eerste gebruik levert weinig gedoe op: meerdere testers zetten het apparaat en de hulpstukken eenvoudig in elkaar. Tijdens het zuigen prijst Cindy nog een praktisch detail: "Een groot pluspunt vind ik dat je de aan-knop niet continu ingedrukt hoeft te houden." De parkeerstand is vooral handig als je even iets wilt verzetten. Marieke vindt hem vrijstaand alleen niet stevig genoeg staan en gebruikt die mogelijkheid liever niet.

Overtuigt op harde vloer én tapijt

De zuigkracht overtuigt 11 van de testers. Daarbij gaat het niet alleen om zichtbaar stof op een gladde vloer: ook tapijt, vloerkleden en haren worden in de reviews genoemd. Monique merkt dat de overgang van een gladde vloer naar vloerbedekking soepel gaat, zonder dat de borstel zich hinderlijk vastzuigt. Zowel tapijt als parket krijgt Shirley goed schoon.

Met laag, middel en turbo kun je het vermogen zelf kiezen; de automatische regeling neemt dat schakelen over. Jorg merkt dat het apparaat meer vermogen lijkt te geven wanneer er meer vuil ligt. Lisanne vindt de normale stand al krachtig genoeg; zij hoeft niet steeds het maximale vermogen te gebruiken. Waar Marieke vooraf nog bescheiden verwachtingen had, werd zij juist verrast door de automatische stand en de hoogste zuigkracht.

"Zelfs het vloerkleed en de mat bij de achterdeur zagen er na één beurt weer strak uit." Marieke

De verlichting laat zien wat je anders mist

Het licht op de zuigmond blijkt meer dan een aardige toevoeging. Acht testers zijn er positief over. Op een vloer die schoon oogt, worden opeens toch nog fijne stofjes en haren zichtbaar. Cindy schrijft: "Je schrikt er bijna van hoeveel vuil er nog ligt!" Dat maakt gericht schoonmaken een stuk makkelijker: je ziet waar nog iets ligt in plaats van alleen dezelfde strook opnieuw te zuigen.

Op pvc ziet Marieke dankzij het groene licht ook zand en stof goed liggen. Danischa is eveneens verrast dat er meer vuil op de vloer ligt dan gedacht. Zelfs na een eerdere schoonmaakbeurt met een ander apparaat ontdekte Branco nog stof met de verlichte zuigmond. De verlichting geeft daarmee tijdens het werk een zichtbaar aanknopingspunt: ook kleine kruimels vallen op.

De accu houdt het beter vol als je niet steeds maximaal zuigt

Bij de accu loopt het oordeel uiteen. Zes testers zijn positief, terwijl anderen vooral op de hoogste stand snel moeten bijladen. Branco kan meerdere kamers achter elkaar schoonmaken en Jorg hoeft een gemiddelde schoonmaakbeurt niet te onderbreken. De gebruiksduur plaatst Manon in perspectief: "De accuduur is prima voor deze prijs", maar de beloofde maximale looptijd herkent zij niet in haar gebruik.

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Arzu noemt ongeveer 20 minuten op de hoogste stand en vindt dat voldoende voor dagelijkse klusjes. Door maximaal en gemiddeld vermogen af te wisselen redt Shirley zonder laadpauze het, maar zij vindt het opladen langzaam gaan. Manon ervaart het laden juist als snel. Wie de hoogste stand voortdurend inschakelt, ziet volgens meerdere reviews het batterijpercentage snel teruglopen. Een korte ronde met kruimels stelt andere eisen dan uitgebreid het tapijt zuigen.

Foto: Chesto Zeker in de kruimeldiefstand pak je de T1 er snel even bij.

De hulpstukken zijn handig, maar het mondstuk kent grenzen

De meegeleverde kierenzuigmond en combizuigmond maken de stofzuiger breder inzetbaar. Cindy gebruikt de kruimeldief voor de bank; Arzu zuigt er kruimels in de auto mee op. De opzetstukken zijn volgens een tester goed te reinigen. Ook het zakloze reservoir van 0,8 liter geeft niet iedereen veel werk. Monique merkt op: "Het leeghalen is een fluitje van een cent."

De vloerzuigmond heeft wel zo zijn beperkingen. Marieke had de borstel graag breder gezien en Monique komt door de hoogte niet onder de kast en bank. Dat contrasteert met testers die juist gemakkelijk onder meubels komen. Groter vuil geeft eveneens verschillende ervaringen: een tester meldt dat het goed wordt opgenomen, terwijl Danischa blaadjes in de buis zag blijven steken. Zij moest haar snelle schoonmaakklus daardoor onderbreken.

"Hierdoor raakt de stofzuiger best snel verstopt en moet je hem tussendoor weer vrijmaken." Danischa

Voor wie is de Chesto T1-steelstofzuiger geschikt?

De Chesto T1 Steelstofzuiger past volgens het panel vooral bij dagelijks bijhouden en snel tussendoor schoonmaken. De combinatie van draadloos werken, wendbaarheid en het ombouwen tot kruimeldief komt van pas bij vloeren, de trap en kruimels op de bank. Op harde vloeren én tapijt melden testers goede resultaten. De Chesto T1 Steelstofzuiger is verkrijgbaar vanaf 132,95 euro bij één webshop.

Wil je langdurig op maximaal vermogen schoonmaken, dan geven de accu-ervaringen misschien aanleiding om verder te kijken. Ook bij lage meubels en grover vuil zijn er kanttekeningen. Voor wie gevoelig is voor opstuivend stof, is Mariekes ervaring met handmatig legen relevant: daarbij kwam voor haar hinderlijk stof vrij. De aanwezigheid van een HEPA 13-filter neemt dat ongemak bij het legen niet weg.

Kieskeurig.nl Chesto Chesto T1 Steelstofzuiger Draadloos 400W - 60 Min Accuduur - 2 kg - 2-in-1 Kruimeldief - Dierenharen - 35 kPa - HEPA 13 - LED-zuigmond bol. Plaza Beste prijs € 132,95 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

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In het kort Het panel geeft de Chesto T1 Steelstofzuiger een 8,6. Vooral het lichte, wendbare gebruik, de zuigkracht en de verlichting vallen in de smaak. De kruimeldief helpt bij kleine klusjes. Op maximaal vermogen raakt de accu sneller leeg; de vloerzuigmond past niet overal onder en kan bij groter vuil verstopt raken.