Sucker Punch Productions, de Amerikaanse PlayStation-studio bekend van games als Ghost of Tsushima en vervolg Ghost of Yotei, ontslaat volgens berichten ongeveer 26 werknemers.

Aftermath maakt melding van een e-mail die het heeft verkregen van de studiohoofden naar de werknemers. Daarin staat het volgende: "Nadat we zorgvuldig naar de uitdagingen in de markt hebben gekeken en het team hebben geanalyseerd voor ons volgende project, hebben we besloten het team te krimpen. Daardoor zullen meerdere posities binnen Sucker Punch komen te vervallen."

Het gaat in totaal blijkbaar om 26 werknemers die hun ontslag krijgen. De studiohoofden geven toe dat dit een moeilijke keuze is geweest en dat het spoedig meer details deelt. Daarbij krijgen de getroffen werknemers zoveel mogelijk ondersteuning.

Complete Edition van Ghost of Yotei is net uit

Eerder deze maand kwam de Complete Edition van Ghost of Yotei nog uit. Het is niet ongebruikelijk dat een studio na het afronden van een project een deel van zijn werknemers ontslaat. Daarbij blijkt uit de e-mail dat er in ieder geval een volgend project wordt voorbereid. De studio, die eigendom is van Sony, lijkt dus in ieder geval door te gaan met gameontwikkeling.

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