Een tabel invoegen met de rechtermuisknop

Eerder kreeg Kladblok al tabbladen, de donkere modus, spellingcontrole en een verbeterde zoekfunctie. Nu zijn daar tabellen bij gekomen. Open Kladblok en zet de cursor op de plek waar je de tabel wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop in het document en kies Tabel invoegen. Er verschijnt een pop-up waarin je bepaalt hoeveel kolommen en rijen de tabel moet bevatten. Klik vervolgens op de knop Invoegen en er verschijnt direct een lege tabel in het document.

Met de rechtermuisknop open je de pop-up voor het invoegen van een tabel.

Een tabel maken via de werkbalk

Je kunt een tabel in Kladblok ook via de werkbalk bovenaan invoegen. Daar staat de knop Tabel. Klik erop en beweeg de muisaanwijzer over het raster om het gewenste aantal rijen en kolommen te kiezen. Zodra je het juiste aantal vakken hebt geselecteerd, druk je op Enter. De tabel wordt dan automatisch toegevoegd.

Dat werkt ongeveer zoals je gewend bent van tekstverwerkers. Je hoeft dus geen speciale tekens, spaties of tabstops te gebruiken om zelf een tabel te maken.

Via de werkbalk bovenaan selecteer je het gewenste aantal vakjes.

Een tabel bewerken in Kladblok

De mogelijkheden voor tabellen in Kladblok blijven bewust beperkt. Je krijgt geen uitgebreide opmaakopties voor kleuren, formules, sorteren of automatische berekeningen. Na het invoegen klik je gewoon in een cel om tekst te typen. Met de Tab-toets ga je naar de volgende cel, zodat je snel een lijst kunt invullen. Dat maakt de functie bijvoorbeeld geschikt voor een eenvoudige takenlijst, een overzicht van telefoonnummers of een inventaris van spullen.

Ook een bestaande tabel kun je achteraf aanpassen. Klik met de rechtermuisknop in de tabel en kies Tabel bewerken om de beschikbare opties te openen. Via Invoegen kun je extra rijen en/of kolommen toevoegen.

Kies je Selecteren, dan kun je de tabel, een kolom of een rij selecteren om bijvoorbeeld gegevens vet of cursief te maken. Met de derde optie verwijder je een rij, een kolom of de hele tabel. Zo kun je de inhoud invoeren, rijen en kolommen toevoegen of verwijderen en tekst beperkt opmaken.

Je kunt rijen en kolommen selecteren en beperkt aanpassen.
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In het kort

Kladblok kan eenvoudige tabellen op 2 manieren invoegen: via de rechtermuisknop of via de werkbalk. Je kiest bij het maken het aantal rijen en kolommen en vult de cellen daarna rechtstreeks in. De Tab-toets verplaatst de cursor naar de volgende cel, waardoor een kleine lijst snel te vullen is. De tabelfunctie blijft beperkt: kleuren, formules, sorteren en automatische berekeningen ontbreken.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Kladblok en Word voor tabellen?

Kladblok is bedoeld voor eenvoudige notities en lichte tekstopmaak, terwijl Word veel uitgebreidere tabelfuncties biedt. In Word kun je bijvoorbeeld stijlen, randen, kleuren, formules en geavanceerde lay-outopties gebruiken. Kladblok is vooral handig als je snel een kleine tabel wilt maken zonder een volledig tekstverwerkingsdocument te openen.

Hoe update je Kladblok als nieuwe functies ontbreken?

Nieuwe Kladblok-functies komen via Windows en de Microsoft Store beschikbaar. Controleer eerst of Windows 11 volledig is bijgewerkt en open daarna de Microsoft Store om app-updates te installeren. Zie je de functie nog steeds niet, dan kan Microsoft de update gefaseerd uitrollen of kan de functie afhankelijk zijn van je Windows-versie.

Waarom zou je een tabel in Kladblok gebruiken in plaats van Excel?

Een tabel in Kladblok is handig voor korte, eenvoudige overzichten, zoals taken, contactgegevens of inventarislijstjes. Excel is beter zodra je wilt rekenen, filteren, sorteren of gegevens analyseren. Zie Kladblok dus als een snelle notitie-oplossing en Excel als het programma voor serieuze data en berekeningen.

Welke alternatieven zijn er voor Kladblok als je meer functies wilt?

Voor meer functies kun je kiezen voor Word, OneNote, Excel of Notepad++. Word is geschikt voor opgemaakte documenten, OneNote voor notities, Excel voor tabellen met berekeningen en Notepad++ voor platte tekst en code. De beste keuze hangt af van wat je wilt doen: schrijven, organiseren, rekenen of programmeren.

Hoe veilig is Kladblok voor persoonlijke notities?

Kladblok beveiligt je tekstbestanden niet standaard met een wachtwoord of versleuteling. Alles wat je opslaat als gewoon tekstbestand is in principe leesbaar voor iemand met toegang tot je pc of opslaglocatie. Gebruik voor gevoelige gegevens liever een beveiligde wachtwoordmanager, versleutelde notitie-app of een document met toegangsbeveiliging.