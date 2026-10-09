Eerder kreeg Kladblok al tabbladen, de donkere modus, spellingcontrole en een verbeterde zoekfunctie . Nu zijn daar tabellen bij gekomen. Open Kladblok en zet de cursor op de plek waar je de tabel wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop in het document en kies Tabel invoegen . Er verschijnt een pop-up waarin je bepaalt hoeveel kolommen en rijen de tabel moet bevatten. Klik vervolgens op de knop Invoegen en er verschijnt direct een lege tabel in het document.

Je kunt een tabel in Kladblok ook via de werkbalk bovenaan invoegen. Daar staat de knop Tabel . Klik erop en beweeg de muisaanwijzer over het raster om het gewenste aantal rijen en kolommen te kiezen. Zodra je het juiste aantal vakken hebt geselecteerd, druk je op Enter. De tabel wordt dan automatisch toegevoegd. Dat werkt ongeveer zoals je gewend bent van tekstverwerkers . Je hoeft dus geen speciale tekens, spaties of tabstops te gebruiken om zelf een tabel te maken.

De mogelijkheden voor tabellen in Kladblok blijven bewust beperkt. Je krijgt geen uitgebreide opmaakopties voor kleuren, formules, sorteren of automatische berekeningen. Na het invoegen klik je gewoon in een cel om tekst te typen. Met de Tab-toets ga je naar de volgende cel, zodat je snel een lijst kunt invullen. Dat maakt de functie bijvoorbeeld geschikt voor een eenvoudige takenlijst, een overzicht van telefoonnummers of een inventaris van spullen.



Ook een bestaande tabel kun je achteraf aanpassen. Klik met de rechtermuisknop in de tabel en kies Tabel bewerken om de beschikbare opties te openen. Via Invoegen kun je extra rijen en/of kolommen toevoegen.



Kies je Selecteren, dan kun je de tabel, een kolom of een rij selecteren om bijvoorbeeld gegevens vet of cursief te maken. Met de derde optie verwijder je een rij, een kolom of de hele tabel. Zo kun je de inhoud invoeren, rijen en kolommen toevoegen of verwijderen en tekst beperkt opmaken.