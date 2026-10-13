Wie kiest voor een kookplaat met ingebouwde afzuiging, moet meestal een flink deel van het keukenkastje eronder opgeven. ATAG belooft dat dat bij zijn nieuwe 8-serie niet meer hoeft: de bergruimte onder de kookplaat blijft bruikbaar. Ook ETNA en Pelgrim brengen nieuwe kookplaten met afzuiging uit. Bij alle drie regelt de afzuiging zichzelf tijdens het koken.
Je bedient de ATAG-kookplaten via één centrale slider voor vermogen, timers en programma's. Twee modellen hebben twee Bridge-zones, waarmee je met een geschikte grill- of teppanyakiplaat twee zones koppelt tot één groot vlak. Verplaats je een pan, dan gaan de instellingen mee naar de nieuwe zone, een functie die Pelgrim vorig jaar al introduceerde op zijn gewone inductiekookplaten. Daarnaast zijn er temperatuurgestuurde programma's, bijvoorbeeld om chocolade op 45 °C te smelten.
Werkt de ATAG 8-serie op één fase?
De ATAG 8-serie werkt op één of twee fasen. Kies je een combinatie die je aansluiting niet aankan, dan geeft de bediening dat aan. Er is één model in zwart glas, de twee modellen met Bridge-zones zijn er in zwart of matzwart.
ETNA AKI870MG en AKI883MG: matzwart glas met AutoFlow
ETNA brengt twee modellen uit: de AKI870MG van 70 centimeter en de AKI883MG van 83 centimeter breed. Hier heet de automatische afzuiging AutoFlow. Die schakelt op bij intensiever koken, schakelt terug als het rustiger wordt en draait na het koken nog even door om geuren af te voeren. Op het matzwarte glas zijn vingerafdrukken en krassen volgens ETNA tot vijf keer minder zichtbaar dan op standaard keramisch glas. De bediening licht alleen op als de kookplaat aanstaat. De kookplaten maken deel uit van een uitbreiding van ETNA's matzwarte lijn, die ook nieuwe ovens en afzuigkappen krijgt.
Pelgrim IKR9082MG: amberkleurige bediening en SmartAir
Pelgrim toont de IKR9082MG, met een amberkleurige bediening op het matzwarte glas. De afzuiging met SmartAir reageert volgens Pelgrim automatisch op je kookgedrag. Programma's voor onder meer warmhouden, sudderen en grillen nemen een deel van het regelwerk over. Breedte en aantal kookzones heeft Pelgrim nog niet bekendgemaakt.
Wat kosten de nieuwe kookplaten met afzuiging?
ATAG, ETNA en Pelgrim noemen nog geen prijzen voor hun nieuwe kookplaten met afzuiging. Ook is het nog niet bekend wanneer de modellen in de winkel liggen.
Wat is het verschil tussen recirculatie en afvoer naar buiten?
Bij recirculatie gaat kooklucht door een vetfilter en geurfilter, waarna de lucht terug de keuken in wordt geblazen. Bij afvoer naar buiten verdwijnt de lucht via een kanaal naar buiten. Recirculatie is vaak makkelijker te plaatsen, zeker bij een kookeiland, maar voert geen vocht af. Daarom blijft ventileren belangrijk, ook als de afzuiging geuren goed filtert.
Hoe onderhoud je een kookplaat met geïntegreerde afzuiging?
Een kookplaat met geïntegreerde afzuiging vraagt vooral aandacht voor de filters. Het vetfilter moet je regelmatig reinigen, vaak kan dat met warm water en afwasmiddel of in de vaatwasser als de fabrikant dat toestaat. Geurfilters of koolstoffilters raken na verloop van tijd verzadigd en moeten worden gereinigd of vervangen. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van hoe vaak en hoe vet je kookt.
Welke aansluiting heb je nodig voor een inductiekookplaat met afzuiging?
Veel inductiekookplaten vragen meer vermogen dan een gewoon stopcontact kan leveren. Sommige modellen werken op 1 fase, andere op 2 fasen of krachtstroom. Controleer daarom altijd het aansluitvermogen, het aansluitschema en je meterkast voordat je kiest. Bij twijfel is een installateur verstandig, omdat een verkeerde aansluiting storingen kan veroorzaken of de kookplaat in vermogen kan beperken.
Waarom kiezen mensen voor een kookplaat met afzuiging in plaats van een afzuigkap?
Een kookplaat met afzuiging houdt de ruimte boven het werkblad vrij en past daardoor goed bij een kookeiland of een open keuken. De damp wordt direct bij de pan weggezogen, waardoor je geen grote kap boven je hoofd hebt. Daar staat tegenover dat je rekening moet houden met inbouwruimte, filteronderhoud en soms een hogere aanschafprijs dan bij een losse kookplaat met aparte afzuigkap.
Hoe breed moet een kookplaat met afzuiging zijn voor een gezin?
Voor veel huishoudens is een kookplaat van ongeveer 70 tot 80 centimeter praktisch, omdat je dan meerdere pannen tegelijk kwijt kunt zonder dat het krap wordt. Een breder model geeft meer werkruimte rond grote pannen, braadpannen of grillplaten. Let niet alleen op de breedte, maar ook op het aantal kookzones, bridge-functies en de beschikbare ruimte in het keukenblad.