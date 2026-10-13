Wat is het verschil tussen recirculatie en afvoer naar buiten? Bij recirculatie gaat kooklucht door een vetfilter en geurfilter, waarna de lucht terug de keuken in wordt geblazen. Bij afvoer naar buiten verdwijnt de lucht via een kanaal naar buiten. Recirculatie is vaak makkelijker te plaatsen, zeker bij een kookeiland, maar voert geen vocht af. Daarom blijft ventileren belangrijk, ook als de afzuiging geuren goed filtert.

Hoe onderhoud je een kookplaat met geïntegreerde afzuiging? Een kookplaat met geïntegreerde afzuiging vraagt vooral aandacht voor de filters. Het vetfilter moet je regelmatig reinigen, vaak kan dat met warm water en afwasmiddel of in de vaatwasser als de fabrikant dat toestaat. Geurfilters of koolstoffilters raken na verloop van tijd verzadigd en moeten worden gereinigd of vervangen. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van hoe vaak en hoe vet je kookt.

Welke aansluiting heb je nodig voor een inductiekookplaat met afzuiging? Veel inductiekookplaten vragen meer vermogen dan een gewoon stopcontact kan leveren. Sommige modellen werken op 1 fase, andere op 2 fasen of krachtstroom. Controleer daarom altijd het aansluitvermogen, het aansluitschema en je meterkast voordat je kiest. Bij twijfel is een installateur verstandig, omdat een verkeerde aansluiting storingen kan veroorzaken of de kookplaat in vermogen kan beperken.

Waarom kiezen mensen voor een kookplaat met afzuiging in plaats van een afzuigkap? Een kookplaat met afzuiging houdt de ruimte boven het werkblad vrij en past daardoor goed bij een kookeiland of een open keuken. De damp wordt direct bij de pan weggezogen, waardoor je geen grote kap boven je hoofd hebt. Daar staat tegenover dat je rekening moet houden met inbouwruimte, filteronderhoud en soms een hogere aanschafprijs dan bij een losse kookplaat met aparte afzuigkap.