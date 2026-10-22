De Amerikaanse gameuitgever Electronic Arts - onder andere bekend van de EA Sports FC-voetbalgames - ontslaat zo'n 400 werknemers. Daarbij wordt ontwikkelstudio Bioware gesloten. Die ontwikkelaar is onder andere bekend van Mass Effect en Dragon Age.

Het nieuws kwam naar buiten door een gelekte memo via Bloomberg, en werd daarna onder andere bevestigd via een aankondiging op social media. In de memo melden EA's topmensen David Tinson en Cam Weber dat er een flinke evaluatie van de werkzaamheden van het bedrijf heeft plaatsgevonden en dat er daarom diverse projecten zijn geschrapt.

Een van die projecten is een nieuwe Mass Effect-game die al enige tijd in ontwikkeling was. Daar werkte Bioware aan, de studio die nu zijn deuren sluit. Bioware bestaat al sinds 1995 en werd in 2007 gekocht door EA. De studio stond bekend om vele succesvolle rpg's als Star Wars: Knights of the Old Republic en Baldur's Gate, en later om actie-rpg's zoals Mass Effect en Dragon Age.

De laatste jaren had Bioware steeds minder succes met hun games. De multiplayertitel Anthem wist niet het beoogde succes te behalen, en ook Dragon Age: The Veilguard verkocht niet naar verwachtingen. Vorig jaar werd er al een grootschalige ontslagronde binnen Bioware doorgevoerd

Andere wijzigingen bij EA

EA heeft ook Project Lotus geschrapt. Dit was een nieuwe De Sims-game die al een tijd in ontwikkeling was. In plaats daarvan komt de focus van dat team op Project Evergreen te liggen, al is daar niets over bekend. Mogelijk gaat het ook om een De Sims-game. Verder zijn er ook "veel ontslagen" gevallen bij Full Circle, de ontwikkelaar van de meest recente Skate-game. Dat spel blijft nog wel ondersteund worden.

Het bedrijf blijft wel investeren in sportspellen zoals het populaire EA Sports FC, shooters als Battlefield en Apex Legends en de nieuwe Star Wars: Jedi-game. Daarnaast werken DICE en Respawn Entertainment aan een game, volgens Bloomberg de derde Star Wars: Battlefront.

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Overname van EA

De ontslagronde en studiosluiting bij EA komt niet geheel uit de lucht vallen: eerder dit jaar werd het bedrijf overgenomen door een investeringsgroep bestaande uit Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity Partners. Dat maakt het gamebedrijf weer privé-eigendom na 36 jaar.

Public Investment Fund is veruit de grootste eigenaar van het bedrijf met 93,4 procent. Het Public Investment Fund is door Saudi-Arabië in het leven geroepen om het land minder afhankelijk van alleen verdiensten rondom oliewinning te maken.