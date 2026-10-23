Kort na de aankondiging dat ontwikkelaar Bioware zijn deuren sluit, is er een trailer gelekt van een game genaamd Mass Effect Universe - blijkbaar de nieuwe Mass Effect-game die in ontwikkeling was bij de studio.

De trailer werd op Reddit geplaatst en is volgens geruchten door een ontwikkelaar die zijn baan is verloren verspreid. Daarbij heeft de betrouwbare Bloomberg-journalist Jason Schreier laten weten dat het spel echt in ontwikkeling was tot de sluiting van Bioware.

Het gaat hierbij om de vijfde Mass Effect-game waarvan al bekend was dat deze in ontwikkeling was. Aan het einde van de trailer is de titel 'Mass Effect Universe' voor het eerst te zien - waarschijnlijk was dat dus de naam van het spel, al had dat ook nog kunnen veranderen.

De trailer toont diverse bekende personages uit het spel, waaronder Liara T'Soni, en toont spionage-aspecten rondom het verhaal. De game had zich ergens na de Reaper-oorlog uit de oorspronkelijke Mass Effect-trilogie moeten afspelen.

De beelden hebben veel losgemaakt bij fans van de reeks. Velen zijn het er over eens dat de trailer veel potentie toont, wat het des te treuriger maakt dat het project nu is geannuleerd. De televisieserie gebaseerd op Mass Effect zou nog wel gemaakt worden.

Ontslagen bij Electronic Arts

Eerder deze week bleek dat uitgever Electronic Arts ongeveer 400 werknemers ontslaat. Als onderdeel daarvan wordt ook de studio Bioware, dat aan de nieuwe Mass Effect-game werkte, gesloten.

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Bioware bestaat al sinds 1995 en werd in 2007 gekocht door EA. De studio stond bekend om vele succesvolle rpg's als Star Wars: Knights of the Old Republic en Baldur's Gate, en later om actie-rpg's zoals Mass Effect en Dragon Age.