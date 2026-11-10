Wie vroeger onderweg naar muziek luisterde, herinnert zich waarschijnlijk de draagbare cd-speler nog wel. Met de komst van mp3-spelers en later smartphones verdwenen die apparaten grotendeels uit het straatbeeld. Toch ziet fabrikant Gadhouse opnieuw mogelijkheden voor de compacte cd-speler. Het bedrijf introduceert de Eric, een draagbaar model dat gewone en zelfgebrande cd's afspeelt en muziek via bluetooth naar draadloze koptelefoons kan sturen.

De nieuwe cd-speler heeft een ontwerp dat duidelijk is geïnspireerd op de draagbare spelers uit de jaren negentig en het begin van deze eeuw. Het apparaat heeft een transparante bovenkant, waardoor je de cd tijdens het afspelen ziet draaien. De bediening verloopt via fysieke knoppen en een klein display. Daarmee kiest Gadhouse bewust voor een andere aanpak dan moderne muziekspelers, waarbij vrijwel alles via een touchscreen of smartphone-app wordt geregeld.

Specificaties Gadhouse Eric Model Eric (GAD8001) Ondersteunde schijven CD / HQCD / CD-R / CD-RW Ondersteunde audioformaten MP3 / WMA FM-Radio Ingebouwd Bluetooth 5.4 Audioaansluitingen 2x 3.5mm hoofdtelefoon/aux Bediening Fysieke knoppen en display Accu 2400 mAh Afspeelduur ca. 4 uur Opladen USB-C (5 volt) Gewicht 308 gram Afmetingen (L x B x H) 16,9 x 13,6 x 3,2 cm

Toch is de Eric niet helemaal ouderwets. De speler beschikt over bluetooth 5.4, zodat je muziek van een cd draadloos naar een koptelefoon of luidspreker kunt sturen. Daarnaast zijn er twee aansluitingen van 3,5 millimeter aanwezig, zodat twee personen tegelijkertijd via een bedrade koptelefoon kunnen luisteren.

Bluetooth werkt niet voor de radio

Opvallend is dat de draadloze verbinding een beperking heeft. De Eric beschikt namelijk ook over een ingebouwde FM-radio, maar het geluid daarvan kan niet via bluetooth worden afgespeeld. Wie naar de radio wil luisteren, moet een bedrade koptelefoon aansluiten. Ook is het niet mogelijk om muziek tegelijkertijd via bluetooth en de koptelefoonaansluiting weer te geven.

De speler ondersteunt gewone audio-cd's en zelfgebrande cd-r- en cd-rw-schijfjes. Daarnaast kunnen mp3- en wma-bestanden worden afgespeeld wanneer die op een geschikte cd staan. Een anti-skipfunctie moet voorkomen dat de muziek bij beweging of lichte schokken overslaat. Dat was bij oudere draagbare cd-spelers een bekend probleem, vooral wanneer je ermee rondliep of fietste.

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Gadhouse heeft de Eric voorzien van een ingebouwde accu van 2400 mAh. Die wordt opgeladen via usb-c, maar de opgegeven gebruiksduur is met maximaal vier uur niet bijzonder lang. Volledig opladen duurt volgens de fabrikant ongeveer drie uur. De speler meet 169 × 136 × 32 millimeter en weegt 308 gram. Aan de achterkant zitten bovendien bevestigingspunten waarmee het apparaat aan een muur kan worden opgehangen.