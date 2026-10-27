Amazon breidt zijn Fire TV-lijn in Nederland uit met de Fire TV Stick 4K. Het streamingapparaatje komt standaard met een vernieuwde Fire TV Remote, die ook los te koop is. Qua prijs en prestaties zit de nieuwe stick tussen de al verkrijgbare Fire TV Stick HD en Fire TV Stick 4K Max in.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Fire TV Stick 4K bedoeld voor wie een 4K-televisie heeft. Het apparaat ondersteunt 4K-beeld met HDR10+, wat vooral bij series, films en documentaires met veel contrast het verschil kan maken. Verder heeft de stick ondersteuning voor wifi 6 en 8 GB opslagruimte voor apps.

Op de stick zijn de bekende streamingapps beschikbaar, waaronder Nederlandse diensten als Videoland en NLZIET. Vanaf het startscherm kun je bovendien Alexa gebruiken om vragen te stellen of slimme apparaten in huis te bedienen.

Fire TV Eerder verschenen al d Fire TV Stick HD en de Fire TV Stick 4K Max. De nieuwe Fire TV Stick 4K vult het gat tussen die twee: hij biedt een hogere beeldkwaliteit dan de HD-versie, maar is goedkoper dan het Max-model.

Geen losse stekker nodig

De installatie is eenvoudig gehouden. De stick haalt zijn stroom rechtstreeks uit de usb-poort van de televisie, zodat je geen aparte voedingsadapter in het stopcontact hoeft te steken.

Bij de stick krijg je ook de vernieuwde Fire TV Remote. Die heeft sneltoetsen voor onder meer Prime Video en Netflix, en daarboven een knop met een sterretje die je zelf aan een favoriete app kunt koppelen. Ook het ontwerp is aangepast: de bovenkant is vlak, de onderkant rond en de afstandsbediening heeft een metalen afwerking, wat volgens Amazon beter in de hand moet liggen.

Beschikbaarheid en prijzen

De Fire TV Stick 4K is vanaf vandaag in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 74,99 euro. De Fire TV Remote is ook los te koop via amazon.nl, voor een adviesprijs van 15,99 euro.