De trommel van je droger draait, maar de handdoeken voelen na afloop nog klam aan. Of het programma duurt ineens veel langer dan je gewend bent. Dat hoeft niet te betekenen dat je wasdroger kapot is. Met deze zes controles ontdek je wat je zelf kunt verhelpen en wanneer je beter hulp kunt inschakelen.

Om een droger goed te laten functioneren, moet hij lucht langs het wasgoed kunnen laten stromen en het vrijgekomen vocht kunnen afvoeren. Grote hoeveelheden pluis, een ongeschikte lading of een verkeerde instelling kunnen dat proces verstoren. Gelukkig zijn het vaak zaken waar je zelf iets aan kunt doen. Begin bij de onderdelen waar je zonder gereedschap bij kunt. O, en schakel de droger altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je iets schoonmaakt.

1. Maak het pluizenfilter schoon

Het pluizenfilter zit meestal in de buurt van de deuropening. Trek het eruit en haal de pluislaag weg. Kijk ook of er stof in de filterhouder ligt. Een filter kan er schoon uitzien terwijl een dun laagje aanslag de gaatjes deels afsluit; reinig het dan volgens de handleiding en laat het volledig drogen voordat je het terugplaatst. Een verstopt filter beperkt de luchtstroom en kan de droogtijd van je wasgoed aanzienlijk verlengen.

Foto: Nataliia Controleer vóór of na elke droogbeurt of het pluizenfilter niet te vol zit.

Maak het filter vóór of na elke droogbeurt schoon, tenzij jouw model een ander onderhoudsschema heeft. Daarmee voorkom je dat je pas na een hele rits steeds langer durende programma’s merkt dat er iets misgaat. Meer over waarom het pluizenfilter aandacht verdient lees je in onze uitleg over luchtcirculatie en onderhoud.

2. Controleer de condensor of warmtewisselaar

Bij een condensdroger en een warmtepompdroger speelt de warmtewisselaar een rol bij het verwijderen van vocht uit de lucht. Pluis rond dit onderdeel kan het droogresultaat verslechteren. Open alleen de onderhoudsklep die in de handleiding staat aangegeven en controleer de bereikbare filters en oppervlakken. Trek de warmtewisselaar van een warmtepompdroger niet zomaar uit de machine: bij veel modellen is die niet uitneembaar of heeft hij een eigen reinigingssysteem.

Zie je achter het klepje een dikke laag pluis, volg dan de reinigingsinstructies voor jouw model. Gebruik geen scherpe voorwerpen tussen kwetsbare lamellen. Controleer meteen of hier een bereikbaar onderfilter verstopt zit. De precieze aanpak verschilt per droger; bij je wasdroger schoonmaken vind je meer onderhoudspunten om na te lopen.

Foto: Viktoria

3. Neem de vochtsensoren af

Stopt het automatische programma terwijl de was nog nat is? Controleer dan de vochtsensoren. Dat zijn bij veel drogers metalen contactvlakken in of bij de trommelopening. Resten van wasmiddel of wasverzachter kunnen de meting verstoren. Zoek in de handleiding waar ze bij jouw model zitten en neem ze af volgens de reinigingsinstructies van de fabrikant.

Vooral bij een programma dat zelf bepaalt wanneer de was droog is, merk je het als de meting niet klopt: de machine stopt te vroeg of het resultaat wisselt per beurt. Heeft jouw droger ook een tijdprogramma, dan kan dat helpen om te zien of vooral de automatische regeling vreemd reageert. Lees hoe het verschil tussen een sensor- en tijdprogramma in de praktijk uitpakt.

4. Kijk goed naar de belading

Proppen de handdoeken zich tegen de deur? Dan kan de was niet goed door de trommel bewegen. Houd je aan het maximale vulgewicht van het gekozen programma; dat kan lager zijn dan de capaciteit die op de voorkant van de droger staat. Ook een heel kleine lading kan bij een automatisch programma lastig te meten zijn.

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Sorteer zware stukken, zoals badlakens en spijkerbroeken, zo mogelijk apart van dunne shirts. Als de shirts al droog zijn, kan een automatisch programma stoppen terwijl de dikke naden nog vochtig voelen. Een kleinere, gelijkmatig samengestelde lading is een bruikbare test: droogt die wel goed, dan lag het waarschijnlijk aan de samenstelling of hoeveelheid was.

Foto: Viktoria Geen goed idee: de droger tot de nok toe vullen.

5. Houd de luchttoevoer en afvoer vrij

Bekijk de ventilatieopeningen van de droger en de ruimte eromheen. Een rooster dat achter een wasmand verdwijnt, kan de luchtcirculatie belemmeren. Bij een luchtafvoerdroger controleer je ook of de slang niet geknikt is en of de uitgang naar buiten vrij is. Raadpleeg de handleiding voor de benodigde ruimte rond jouw machine.

Maak bereikbaar pluis bij roosters en slanguiteinden weg terwijl het apparaat uit staat. Heeft je condens- of warmtepompdroger een waterreservoir, leeg dat dan ook als het vol is. Bij een aansluiting op de waterafvoer kijk je of de afvoerslang nergens klem zit. Verwissel die waterafvoerslang niet met de luchtafvoerslang van een luchtafvoerdroger: ze voeren iets anders af.

6. Check het programma én het centrifugetoerental

Kijk eerst op het scherm welke droogtegraad je hebt gekozen. Bij ‘strijkdroog’ hoort de was nog licht vochtig uit de trommel te komen; voor kleding die direct de kast in gaat, past doorgaans ‘kastdroog’. Controleer ook of het programma geschikt is voor de stof. Een voorzichtig programma voor fijne was geeft bij een volle lading handdoeken mogelijk niet het resultaat dat je verwacht.

Voel daarna hoe nat de was al is vóórdat hij de droger in gaat. Heeft de wasmachine op een laag toerental gecentrifugeerd, dan moet de droger meer water verwijderen en duurt het programma langer. Kies voor wasgoed dat het toelaat een hoger centrifugetoerental en vergelijk het resultaat met een soortgelijke droogbeurt. Houd daarbij de waslabels aan; kwetsbare stoffen vragen soms om een mildere behandeling.

Foto: Kiseljov In het uiterste geval kun je altijd nog een professional inschakelen.

Wanneer is er waarschijnlijk wél iets defect?

Blijft een normale lading na deze controles telkens klam, terwijl de droger voorheen goed werkte? Noteer wat er gebeurt en kijk of het display een foutcode toont. Een trommel die tijdens het drogen nauwelijks opwarmt, ongewoon veel lawaai of een terugkerende foutmelding is reden om de handleiding te raadplegen en zo nodig een monteur in te schakelen. Houd er rekening mee dat een warmtepompdroger minder heet aanvoelt dan een conventionele condensdroger. Open de behuizing niet zelf.

In het kort Droogt je wasdroger niet goed meer, controleer dan eerst het pluizenfilter, de bereikbare filters bij de warmtewisselaar en de vochtsensoren. Test daarna met een passende lading, vrije luchtwegen en het juiste programma. Was die beter gecentrifugeerd is, vraagt doorgaans minder droogtijd. Blijft de was klam of verschijnen foutcodes, laat de machine dan nakijken.