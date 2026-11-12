Sinds de onthulling van de game in 2024 is het al vrij stil rondom Intergalactic: The Heretic Prophet, maar daar gaat volgend jaar eindelijk verandering in komen. Ontwikkelaar Naughty Dog heeft namelijk bevestigd dat we in 2027 meer gaan zien van het spel.

Dat meldde studiohoofd Neil Druckmann in een recent interview tijdens het Revenge of Comic Creators-evenement. Daarbij vertelde hij dat er volgend jaar gameplay van het spel getoond gaat worden en dat er ook meer details over het verhaal worden gedeeld.

Ook gaf Druckmann aan dat hij verwacht dat mensen verrast gaan zijn over welke acteurs rollen in het spel hebben. Diverse acteurs die een rol hebben in Intergalactic zijn eerder al onthuld. Zo speelt Tati Gabrielle de hoofdrol, en zullen Tony Dalton en Kumail Nanjiani ook in het spel voorkomen.

Gedurende het interview gaf Druckmann meer details. Zo is de ontwikkeling inmiddels vergevorderd en is het spel al helemaal speelbaar - het gaat nu dus vooral om de afwerking. Daarbij wordt het omschreven als een combinatie van de voorgaande franchises van Naughty Dog - Jack and Daxter, Uncharted en The Last of Us.

Wat is Intergalactic: The Heretic Prophet?

Intergalactic: The Heretic Prophet is in ontwikkeling voor PlayStation 5. Het gaat om een sciencefictionavontuur rondom Jordan A. Mun. Zij is een premiejager die een doelwit naar de planeet Sempiria volgt. Er is echter geen communicatie meer met de planeet met de rest van het universum, en eenmaal aangekomen moet Jordan al haar vaardigheden en verstand gebruiken om de planeet weer te kunnen verlaten.

Omdat er nog maar één trailer van de game is getoond, zijn veel details rondom het spel nog in mysterie gehuld. Wel gaf Druckmann eerder al aan dat hij werd geïnspireerd door de indirecte verhaalvertelling uit games zoals FromSoftware's Elden Ring. Ook is duidelijk dat Trent Reznor en Atticus Ross - het duo dat al veel prijzen heeft gewonnen voor hun soundtracks voor films en series - de muziek in de game verzorgen.

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Toonaangevende ontwikkelaar

Naughty Dog is een van de meest toonaangevende ontwikkelaars uit de game-industrie. Met de Uncharted- en The Last of Us-games heeft de studio filmische singleplayergames naar een hoger niveau getild. Het werk van de ontwikkelaar werd nog bekender dankzij de succesvolle HBO-serie gebaseerd op The Last of Us.