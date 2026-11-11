Grote Google Pixel-update met nieuwe AI-functies rolt ook uit naar oudere smartphones

Google heeft een nieuwe grote update voor zijn Pixel-smartphones uitgebracht. Met de update van november krijgen verschillende toestellen nieuwe functies, waaronder uitgebreidere mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie en een verbeterde zoekfunctie. Ook de Pixel 10-serie en verschillende oudere modellen krijgen nieuwe mogelijkheden.

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Google brengt meerdere keren per jaar een zogenoemde Pixel Drop uit. Dat is een update waarmee bestaande smartphones nieuwe functies krijgen, zonder dat daar een compleet nieuwe Android-versie voor hoeft te worden uitgerold. De nieuwste update is deze week aangekondigd en wordt gedurende de komende weken verspreid.

De belangrijkste vernieuwing is de uitbreiding van Gemini Intelligence naar de in 2025 uitgebrachte Pixel 10-serie. Deze verzameling AI-functies was eerder alleen voorbehouden aan de nieuwere Pixel 11-toestellen. Nu komen verschillende mogelijkheden ook beschikbaar op de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold. Alleen de goedkopere Pixel 10a krijgt deze update niet.

Gemini Intelligence omvat onder meer slimme spraakdictatie, het automatisch aanvullen van tekst en het maken van widgets. Ook kan de AI helpen bij bepaalde handelingen op de smartphone. Welke functies daadwerkelijk beschikbaar zijn, hangt echter af van het land, de ingestelde taal en het gebruikte toestel.

Dat laatste is vooral voor Nederlandse gebruikers belangrijk. Niet alle nieuwe AI-mogelijkheden worden wereldwijd tegelijkertijd aangeboden. Sommige functies zijn voorlopig uitsluitend beschikbaar in de Verenigde Staten of ondersteunen nog niet alle talen.

Betere zoekfunctie voor oudere Pixels

Een vernieuwing waarvan ook Nederlandse gebruikers kunnen profiteren, is de uitbreiding van Pixel Search. Deze zoekfunctie kan informatie vinden op verschillende plekken in de smartphone, zoals foto's, e-mails, berichten, agenda-afspraken en instellingen.

Tot nu toe was de uitgebreide zoekfunctie vooral beschikbaar op nieuwere modellen. Met de novemberupdate komt Pixel Search ook naar oudere toestellen, vanaf de Pixel 6a. Volgens Google is deze uitbreiding beschikbaar in alle regio's.

Dat betekent dat zelfs bezitters van een smartphone uit 2022 toegang krijgen tot een zoekfunctie die eerder alleen op recentere toestellen beschikbaar was. Wie bijvoorbeeld een afspraak, foto of bericht zoekt, hoeft daardoor niet meer afzonderlijk verschillende apps te openen.

Google introduceert daarnaast nieuwe mogelijkheden om het startscherm aan te passen. Gebruikers kunnen verschillende stijlen voor app-pictogrammen kiezen, die vervolgens op het hele startscherm worden toegepast. Ook deze functie komt beschikbaar vanaf de Pixel 6a en is niet beperkt tot bepaalde landen.

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Slimmer omgaan met berichten en oproepen

Voor de Pixel 11 Pro, Pro XL en Pro Fold wordt de HiLight-functie uitgebreid. Daarmee kan de smartphone lichtsignalen geven wanneer hij met het scherm naar beneden op tafel ligt. De verlichting reageert voortaan ook op berichten van favoriete contacten in Google Berichten.

Een andere vernieuwing is een uitgebreidere vorm van gespreksfiltering. Op de Pixel 11 kan Gemini een onbekende beller te woord staan en vragen waarom iemand belt. De gebruiker krijgt vervolgens een live transcriptie te zien en kan beslissen of hij het gesprek wil overnemen.

Deze uitgebreide gespreksfiltering is voorlopig uitsluitend beschikbaar in de Verenigde Staten. Nederlandse Pixel-bezitters kunnen er dus nog geen gebruik van maken.

Ook voor de Pixel Watch zijn er verbeteringen. Zo kunnen bepaalde modellen automatisch worden ontgrendeld wanneer de gebruiker zijn gekoppelde Pixel-smartphone in de buurt heeft ontgrendeld. Daarvoor zijn een geschikte Pixel Watch met UWB en een ondersteunde Pixel-smartphone nodig.