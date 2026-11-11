De zoveelste liveservicegame van Sony PlayStation lijkt inmiddels te zijn geannuleerd: volgens een betrouwbare reportage is ook het enkele jaren geleden Fairgames geannuleerd.

Dat heeft Bloomberg gemeld. Fairgames zou geannuleerd zijn door PlayStation nadat een recente speeltest niet de gewenste resultaten had opgeleverd. Een onderschept bericht van de ontwikkelaars zou hebben gemeld dat de feedback van spelers wisselend was.

"Gecombineerd met de uitdagende marktcondities binnen het PvP-shootergenre hebben we het moeilijke besluit gemaakt om de ontwikkeling stop te zetten." Sony heeft op moment van schrijven geen officiële aankondiging gedaan over de status van het spel.

Over Fairgames

Fairgames werd in 2023 aangekondigd en had de debuutgame moeten worden van Haven Games, een in 2021 door Jade Raymond opgerichte studio. Raymond, die vooral bekend werd door haar werk aan de Assassin's Creed-franchise, was al niet meer werkzaam bij de studio. Afgelopen september lekten er beelden uit van de hierboven genoemde speeltest, maar verder was er alleen een cinematische trailer die in 2023 bij de aankondiging uitkwam.

Fairgames had een third-person multiplayershooter moeten worden waarin spelers overvallen moesten plegen terwijl ze het ook tegen andere spelers opnamen. Veel verdere details over de game zijn er niet.

Haven Studios blijft bestaan

Bloomberg meldt daarbij dat Haven Studios zijn deuren niet sluit. Ook zouden er geen ontslagen vallen bij de studio. Wel zou de ontwikkelaar vanaf nu vooral als ondersteunende studio voor andere PlayStation-ontwikkelaars functioneren.

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Wankele liveservicestrategie

De mogelijke annulering van Fairgames is het zoveelste probleemgeval in Sony's strategie rondom liveservicegames. Mede door het succes van games als Fortnite gaf het bedrijf achter PlayStation eerder aan vol voor vergelijkbare multiplayerprojecten te gaan, en minstens twaalf liveservicegames in ontwikkeling te hebben.

Sindsdien zijn diverse projecten binnen het genre geannuleerd. Zo was er een multiplayergame binnen het The Last of Us-universum in ontwikkeling bij Naughty Dog die werd geschrapt. De multiplayergame Concord kwam wel uit, maar ging enkele weken later weer offline doordat er te weinig spelers waren. Volgens geruchten waren er ook andere multiplayertitels in ontwikkeling die weer zijn geannuleerd, waaronder een liveservicespel binnen de God of War-franchise.