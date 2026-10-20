De Startphone-app die kinderen op een veilige manier kennis laat maken met smartphonegebruik is in vier maanden tijd 10.000 keer gedownload, zo heeft Odido via een persbericht bekendgemaakt.

Odido meldt dat daardoor inmiddels duizenden gezinnen de app gebruiken om kinderen een bewuste start met hun eerste smartphone te maken. De gratis app kwam in juni uit, en er was een groei van 25 procent in populariteit merkbaar na het wetsvoorstel rondom de Europese KIDS Act in september, waarbij strengere Europese regels worden geïntroduceerd om kinderen online beter te beschermen.

"10.000 downloads in vier maanden is een mooie mijlpaal, maar Startphone kan geen initiatief van Odido alleen blijven", zo meldt Odido-ceo Søren Abildgaard. "Kinderen goed begeleiden in de digitale wereld vraagt om samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Onze uitnodiging aan andere providers en technologiebedrijven is dan ook: sluit je aan en bouw met ons mee."

De Startphone-app

De Startphone-app kwam zoals gezegd in juni beschikbaar voor Android-smartphones. Iedereen kan er gratis gebruik van maken, ook als men geen Odido-abonnement heeft. Zelfs oudere Android-smartphones zouden er nog mee overweg kunnen. De app is niet beschikbaar voor iPhone.

Startphone vergrendelt bepaalde functionaliteiten van een smartphone, met de optie om steeds meer van die functionaliteiten te ontgrendelen wanneer de jeugdige gebruiker meer wegwijs raakt met de smartphone. De overheidsrichtlijnen rondom smartphone- en socialmediagebruik onder kinderen en jongeren worden daarbij in ogenschouw genomen.

De app kan simpel geïnstalleerd worden nadat hij gedownload is via de Google Play Store, om vervolgens ingesteld worden door ouders - eventueel in samenspraak met het kind. Daarmee verandert de smartphone in feite in een 'Startphone'.

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De verschillende niveaus

Er zijn vier verschillende niveaus binnen de Startphone, en welke gekozen wordt hangt af van de kennis en verantwoordelijkheid van het kind dat de smartphone gaat gebruiken. Op het eerste niveau kan er bijvoorbeeld gebeld worden, maar latere niveaus laden ook bredere toegang tot apps toe. Ook kan er schermtijd ingesteld worden.

De vier verschillende niveaus:

Basisniveau – Bellen & Buitenspelen: de mogelijkheid om te bellen

– Bellen & Buitenspelen: de mogelijkheid om te bellen Niveau 1 – Slim & School (voor ca. 11–12 jaar): gebruik van educatieve apps

– Slim & School (voor ca. 11–12 jaar): gebruik van educatieve apps Niveau 2 – Appen & Afspreken (voor ca. 13–14 jaar): berichten kunnen sturen, bijvoorbeeld naar vrienden

– Appen & Afspreken (voor ca. 13–14 jaar): berichten kunnen sturen, bijvoorbeeld naar vrienden Niveau 3 – Delen & Dichtbij (voor ca. 15 jaar en ouder): toegang tot social media en andere apps