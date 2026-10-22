Apple heeft het logo en de visuele identiteit van hun muziekstreamingdienst Apple Music op de schop genomen. Het nieuwe uiterlijk werd gisteren onthuld via een YouTube-video.

Het was al even bekend dat Apple de huisstijl van Apple Music op de schop ging nemen, maar hoe dat er precies uit gaan zien is nu dus bekend. Daarbij is er geen redesign van de daadwerkelijke app aangekondigd - vooralsnog dus om het logo en het woordmerk.

Apple heeft voor de ontwikkeling van de nieuwe stijl de hulp ingeschakeld van Nest Acoustics en de Britse muzikant en producent Fred Again. Daarbij werd er via geluidsgolven minerale olie in een tank in beweging gebracht, met het Apple Music-logo gegraveerd in de bodem van die tank.

Met gecomponeerde muziek worden er rimpels gecreëerd in de vloeistof die het logo vervormen. Deze visualisatie zal gebruikt worden voorafgaande van video's. Over deze stijl is overigens nagedacht: het doet namelijk wat denken aan Liquid Glass, het ontwerp dat Apple sinds vorig jaar in veel software gebruikt.

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