De mobiele game Ratchet and Clank: Ranger Rumble die eind vorig jaar in een select aantal landen uitkwam, wordt alweer offline gehaald.

De free-to-play mobiele game werd afgelopen november aangekondigd en in diezelfde maand in sommige landen in de appwinkels van iPhone en Android-toestellen uitgebracht. Het ging onder andere om het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk. In Nederland en België is het spel niet uitgekomen.

Een wereldwijde release van de mobiele game zit er echter niet in: ontwikkelaar Insomniac Games heeft aangekondigd dat het spel op 21 november uit de App Store en Google Play Store wordt gehaald en dan dus niet meer gedownload kan worden. Mensen die het spel al hadden, kunnen wel tot 1 mei 2027 blijven spelen. De game ontvangt geen updates meer en in-game aankopen kunnen niet meer worden gedaan.

Over Ratchet and Clank: Ranger Rumble

Ratchet and Clank: Ranger Rumble is gebaseerd op de Ratchet and Clank-platformgames die al jaren op PlayStation-consoles uitkomen. Het spel is een arenashooter waarin mensen verschillende personages uit de franchise besturen en op elkaar schieten, al zijn er ook andere modi met diverse andere doelen.

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Reden onbekend

Insomniac spreekt van een "moeilijke beslissing", maar er wordt niet gemeld waarom de game niet ondersteund blijft worden of niet naar meer landen komt. Mogelijk heeft het spel niet het beoogde succes opgeleverd.