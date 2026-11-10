Sony brengt volgende maand in Japan een nieuwe versie van de PlayStation Portal uit. Deze editie die specifiek voor dat land is bedoeld bevat meer opslagcapaciteit, die blijkbaar bedoeld is voor "toekomstige functies".

Sony heeft dit gisteren laten weten. Het wordt daarbij niet duidelijk hoeveel opslag er in het nieuwe PlayStation Portal-model zit, alleen dat het meer is dan de 6 GB in het huidige model. De nieuwe versie van het apparaat komt op 10 december in Japan uit en heeft een nieuwe Midnight Black-kleur.

Vooral interessant is de melding dat de extra opslag bedoeld is voor geheimzinnige nieuwe functies. "Met het oog op toekomstige functionaliteiten heeft het nieuwe model extra interne opslagruimte. We zullen meer informatie over deze feature onthullen zodra het klaar is."

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Puur streamingapparaat

De PlayStation Portal is bedoeld om games van de PlayStation 5 te streamen naar het het scherm van het draagbare apparaat zelf. Zo kan men bijvoorbeeld doorspelen wanneer iemand anders de televisie in gebruik neemt. Ook is het voor PlayStation Plus Premium-leden mogelijk om via de cloud te streamen.

Omdat het puur om een streamingapparaat gaat, wordt de opslagruimte van de huidige PlayStation Portal niet gebruikt - behalve voor het besturingssysteem. Het is dan ook niet duidelijk waarom de nieuwe editie van de Portal uitgerust wordt met meer opslagcapaciteit en wat de toekomstige functie waar Sony aan werkt precies inhoudt. Fans speculeren dat de extra ruimte gebruikt gaat worden om diverse streamingapps op te installeren.